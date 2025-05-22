Seçmeler başladı! Türkiye\'nin devleri İzmir\'de yetenek avına geliyor

Türkiye'nin en geniş kapsamlı futbolcu değerlendirme organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Gold Performans, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında İzmir Altınordu Tesisleri'nde hem ulusal hem de uluslararası futbolcu seçmelerine ev sahipliği yapacak.

"Türkiye'nin devleri İzmir'de yetenek avında!" sloganıyla duyurulan seçmeler, 9-19 yaş arası genç futbolculara hem kendilerini gösterebilecekleri hem de profesyonel futbol dünyasına adım atabilecekleri eşsiz bir zemin sunuyor.

ORGANİZASYONUN DETAYLARI

Seçmeler, Altınordu'nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri ve yoğunluk durumuna göre Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe Fenerbahçe, Altay, Buca spor, Adanaspor gibi Türkiye'nin köklü kulüplerinden altyapı antrenörleri ve scout ekipleri katılacak. Her oyuncu, turnuva süresince en az iki farklı maçta 30'ar dakikalık süreyle sahada yer alacak. Başarılı oyuncular, ekstra izleme için üçüncü maça da çağrılacak. Tüm maçlar profesyonel kameralarla kayıt altına alınacak ve her oyuncu için bireysel SWOT analizleri ile performans videoları hazırlanarak takım temsilcileriyle paylaşılacak.

BİLİMSEL FUTBOL GELİŞİM MODELİ

Gold Performans, yalnızca bir seçme değil aynı zamanda bilimsel temellere dayalı bir gelişim süreci vadediyor.

Oyuncular aşağıdaki başlıklarla profesyonel değerlendirmeye tabi tutulacak:

Teknik beceri

Fiziksel uygunluk

Psikolojik dayanıklılık

Oyun vizyonu

Pozisyon bilgisi

Atletik testler

Pozisyon bazlı özel eğitimler

Spor psikoloğu desteği

İngilizce eğitimi dahil bireysel gelişim programı

Her oyuncu için kişiselleştirilmiş gelişim haritası oluşturulacak.

EFSANELER MAÇI İLE TAÇLANACAK

Organizasyon, seçmelerin ardından düzenlenecek olan "Efsaneler Maçı" ile sona erecek. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinin sahaya çıkacağı bu özel karşılaşma, genç futbolculara hem motivasyon hem de unutulmaz bir anı sunacak.

ALTINORDU BAŞKANI SEYİT MEHMET ÖZKAN: "BU GENÇLER İYİ BİR YAPI OLUŞTURMUŞ"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, organizasyona tam destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Çok güzel bir program yapmışlar. Gold Performans, BESYO mezunu gençlerin bir hayalle yola çıktığı idealist bir yapı. Programlarında İngilizce eğitimi, spor psikoloğu, atletik testler gibi birçok önemli detay var. Eğer bu uyumu bozmazlarsa Türk futboluna önemli isimler kazandırabilirler."

Ayrıca Özkan, çocuk futbolunun önemine, "8-12 yaş grubuna yatırım yapmadan 13-19 yaş grubundan verim alamayız. Spor yapan çocuklar hem iyi futbolcu hem de iyi birey olur. Bu girişimlere ülke olarak sahip çıkmalıyız"

DEV KADRO, KUSURSUZ ORGANİZASYON

Organizasyona destek veren ekip sayısı da etkinliğin büyüklüğünü gözler önüne seriyor:

100 antrenör

50 hakem

30 sağlık personeli

10 ambulans ekibi

100 güvenlik görevlisi

Çevirmen ve analiz ekipleri

Lojistikten güvenliğe, sağlık hizmetlerinden analitik altyapıya kadar her detay titizlikle planlandı.