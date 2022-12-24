Süper Lig'de Trabzonspor, gergin geçen maçta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından açılış haftası derbiyle başlandı.

GERGİN MAÇ

Trabzon'da oynanan karşılaşma ilk dakikasından son dakikasına kadar gergin geçti. İlk yarıda tam 7 sarı kart çıktı. Kart yağmuru ikinci yarıda da devam etti. Tribündeki yöneticiler de birbirine girdi.

PERDEYI GOMEZ AÇTI

Maçta gol perdesini Maxi Gomez açtı. 61'de sahneye çıkan golcü futbolcu, bu sezon iç sahadaki ilk golünü kaydetti. Trabzonspor oyunda kontrolü eline aldı.

CRESPO KIZARDI

Fenerbahçe'de 57. dakikada Miguel Crespo ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Fenerbahçe bu karttan sonra oyundan düştü.

SON SANİYEDE TREZEGUET

Trabzonspor'da 90+10'da Mahmoud Trezeguet sahneye çıktı. Trezeguet'nin attığı golle Trabzonspor maçı 2-0'lık skorla kazandı.

LİDERLİK TEHLİKEDE

Lider Fenerbahçe'nin, ikinci sıradaki Galatasaray'a arasındaki puan farkı iki. Galatasaray kazanırsa Spor Toto Süper Lig'de liderliğe oturacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonucu: Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Dakika 90+10: Trabzonspor, Trezeguet'le 2-0 öne geçti.

Dakika 90: Maçın sonuna 10 dakika ilave süre eklendi.

Dakika 88: Fenerbahçe kırmızı karttan sonra oyundan koptu. Trabzonspor tehlikeli ataklarla geliyor.

Dakika 86: Joshua King ve Osayi'nin yerine Mert Hakan ve Rossi oyunda.

Dakika 81: Trabzonspor'da Edin Visca oyundan çıktı. Djaniny girdi.

Dakika 76: Trabzonspor'da Bakasetas ve Abdülkadir'in yerine Bardhi ve Hamsik oyuna dahil oldu.

Dakika 69: Fenerbahçe'de Valencia ve Emre Mor oyuna girdi. Serdar Aziz ile İrfan can çıktı.

Dakika 68: Trabzonspor'da Siopis ve Maxi Gomez oyundan çıktı. Umut Bozok ile Gbamin oyunda.

Dakika 64: GOL sonrası itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Dakika 61 GOL: Trabzonspor, 61'de Maxi Gomez'in golüyle 1-0 öne geçiyor.

Dakika 60: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yerine Lincoln Henrique oyuna dahil oldu.

Dakika 57: Crespo, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dakika 54: Vitor Hugo sarı kart gördü.

Dakika 54: Karşı karşıya pozisyonda Altay Bayındır, Edin Visca'ya izin vermedi.

İlk yarı skoru: Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

Dakika 45+7: Miguel Crespo sarı kart gördü.

Dakika 45+4: Abdülkadir Ömür'ün müthiş vuruşunu Altay kornere çeldi. Sonrasında Visca için bayrak kalktı.

Dakika 45: İlk yarının sonuna 7 dakika ilave edildi.

Dakika 43: Halil Umut Meler, Bakasetas ve Batshuayi'ye sarı kart gösterdi. Kulübedeki İrfan Can Eğribayat da kart gördü.

Dakika 38: Trabzonspor elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Halil Umut Meler "devam" kararı verdi.

Dakika 37: Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe tehlikeli geldi. Son anda Vitor Hugo araya girdi.

Dakika 32: Maçta arka arkaya fauller oluyor. Tempo bu yüzden bir hayli düşük.

Dakika 27: Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Ak, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Dakika 21: Serdar Aziz'in ayağına basan Maxi Gomez, sarı kart gördü.

Dakika 18: Osayi'ye faul yapan Trezeguet sarı kart gördü.

Dakika 13: Fenerbahçe'de Joshua King'in şutu direkten döndü.

Dakika 5: Trabzonspor 4 kez Fenerbahçe savunmasının arkasına top attı.

Dakika 3: Bakasetas karşı karşıya kaldı, Altay çıkardı. Ancak ofsayt.

Dakika 1: Maçta ilk düdük geldi