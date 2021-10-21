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Royal Antwerp maçının ardından - Son Dakika

Royal Antwerp maçının ardından

21.10.2021 23:04
Royal Antwerp maçının ardından

Vitor Pereira: Takım ruhuna sahibiz"Türkiye'nin taktiksel anlamdaki seviyesi Avrupa'dan geride""Turnuvayı kazanacak seviyede değiliz""Sahada yer alan oyuncuların taktiği çok iyi anlaması gerekiyor" Attila Szalai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Brian Priske: Farklı oynasaydık 3...

Vitor Pereira: Takım ruhuna sahibiz

" Türkiye'nin taktiksel anlamdaki seviyesi Avrupa'dan geride"

"Turnuvayı kazanacak seviyede değiliz""Sahada yer alan oyuncuların taktiği çok iyi anlaması gerekiyor"

Attila Szalai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Brian Priske: Farklı oynasaydık 3 puanı alabilirdik"Penaltıları doğru bulmuyorum""Evimizde 6 puanı toplayarak dişimizi göstereceğiz"

Pieter Gerkens: penaltılar olmasaydı durum farklı olabilirdi

Mustafa AKIN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularının takım ruhuna sahip olduğunu ifade ederek, "Düzeltmemiz gereken anlar oluyor. Bir kişi bile bana bu takım koşmadı, denemedi diyemez. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var. Türkiye'nin taktiksel anlamdaki seviyesi Avrupa'dan geride. Rakiplerimiz sürekli bu seviyede maçlar oynuyorlar. Hatalarımızı düzetmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti de buydu. İkinci yarıda kompakttık ilk yarıya göre ama ilk yarıda istediğimiz baskıyı sergileyemedik. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Görmek istediğimiz görüntü 2-2'den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Biz turnuvayı kazanacak seviyede değiliz" dedi."SAHADA YER ALAN OYUNCULARIN TAKTİĞİ ÇOK İYİ ANLAMASI GEREKİYOR"Tecrübeli çalıştırıcı, sahada yer alan bütün oyuncuların taktiği çok iyi anlamaları gerektiğini ifade ederek, "Benim yapmam gereken oyunculara bunu aşılayabilmek. Bazen bunu yapabiliyoruz bazen yapamıyoruz. 90 dakika boyunca oyun çok hızlı oynandı, sürekli geçiş oyunları gördük. Çok koştuk ama iyi anlamda değil. Trabzon spor maçından sonra yapmam gereken belki de takım ruhunu yüksek tutmayı becerebilmeliydim. Gol yiyince çok hızlı oynamaya çalışıyoruz. Bir an önce gol atmalıyız diye hızlı oynuyoruz. Bu şekilde oyunu kontrol etmeniz mümkün değil. Rakibin iyi oyuncuları var. Bu grupta herkesle çekişebilecek bir takım. Kötü bir takım değil benzer özelliklerimiz var. 3 puan almayı istedik ama mümkün olmadı. Seviyemizi yukarı çıkaracağız" diye konuştu.Pereira seviyelerini yukarıya çıkaracakların dile getirerek, kaçan penaltıyı Valencia'nın o an öyle atmak istediğini ve bunda bir yanlış görmediğini söyledi. Pereira, Valencia'nın ikinci penaltıda ise başka bir şekilde topa vurduğunu ve golü kaydettiğini ifade etti. ATTILA SZALAI: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZFenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek, "3 puanı almak istedik, hak ettiğimizi ancak alamadığımızı düşünüyorum. Topla tam istediğimiz yapamasak da istediklerimizi yapamadığımızı düşünüyorum. Hafta sonu oynanacak maça odaklandık. Problem olduğunu düşünmüyorum bazen zor takımlara karşı zor maçlar oynuyor. 2 maçta hatalar yaptık ve hatalar golle sonuçlandı. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız" dedi.

BRIAN PRISKE: FARKLI OYNASAYDIK 3 PUANI ALABİLİRDİKRoyal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, karşılaşmaya güzel bir gol ile başladıklarını ifade ederek, "Sonrasında penaltılar üst üste geldi. 2'nci yarı kendimizi toparladık belki farklı oynasaydık 3 puanı alabilirdik. Penaltıları doğru bulmuyorum, hakemin yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum ama hakeme saygı duyuyorum. sonuçta futbol bireysel hatalardan oluşan bir spor ve ben oyuncularım bireysel hata yaptılar diye takımın moralini bozamam" dedi"EVİMİZDE 6 PUANI TOPLAYARAK DİŞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"Priske, evlerinde oynanacak maçlar hakkında ise "3 maçta bu takımlarla savaşabildiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Evimizde oynayacağımız maçlarda 6 puanı toplayarak grupta dişimizi gösterebiliriz" diye konuştu.PIETER GERKENS: PENALTILAR OLMASAYDI DURUM FARKLI OLABİLİRDİ

Royal Antwerp'te ikinci golü kaydeden Pieter Gerkens ise yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık. 2'nci yarı bu açıklıkları kapattık belki o penaltılar olmasaydı durum farklı olabilirdi. Öyle bir orta karşısında gol atmak zor değildi aslında ve gol attığımız için mutluyum. Bence maçta kendimizi belli ettik ve ilk yarıda bunu gösterdik. 2'nci yarıda kapattığımız açıkla eşitliği yakaladık" dedi.

Fenerbahçe, Türkiye, oyunlar, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Royal Antwerp maçının ardından - Son Dakika Spor


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