Teklif yapıldı! Attila Szalai, Almanya yolcusu - Son Dakika
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Teklif yapıldı! Attila Szalai, Almanya yolcusu

19.07.2023 19:16

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Attila Szalai'ye Alman ekibi Hoffenheim resmi teklif yaptı. Başarılı oyuncunun temsilcisi, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere Almanya'da Hoffenheim ile görüştü.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımın yıldız futbolcusu Attila Szalai hakkında bir gelişme yaşandı. Macar savunma oyuncusuna, Alman ekibi Hoffenheim teklif yaptı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Sarı-lacivertli takımda başarılı sezonlar geçirerek taraftarın beğenisini kazanan başarılı savunmacı Szalai'nin yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu.

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Attila Szalai, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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