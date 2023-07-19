Teklif yapıldı! Attila Szalai, Almanya yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımın yıldız futbolcusu Attila Szalai hakkında bir gelişme yaşandı. Macar savunma oyuncusuna, Alman ekibi Hoffenheim teklif yaptı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Sarı-lacivertli takımda başarılı sezonlar geçirerek taraftarın beğenisini kazanan başarılı savunmacı Szalai'nin yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu.