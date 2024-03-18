Ali Koç\'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sarı-lacivertli kulüple önceki gün yaptıkları maçtaki olaylara ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

"KULÜBÜMÜZÜ VE TARAFTARIMIZI MEZE ETMEYE KALKMAYIN"

Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurgulayan Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.

ALİ KOÇ: TEK SORUMLUSU TFF

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü Trabzon spor maçındaki olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösterip, "Dün Cumhurbaşkanımızın da müdahil olmasıyla, bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz fakat onların müdahil olmasına gerek kalmayacak ortam sağlanmalıydı. Dünkü yaşananlar herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanacak olaylar değildi. Dolayısıyla biz 2 Nisan'da toplanacağız. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç





Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Dün gece yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye emek verenler var. 1995-1996'da Fenerbahçe, Trabzonspor'u orada 2-1 yendi ve tansiyon yükseldi. Ancak hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır. Kurşunlanma da bu örgütün eseridir. Camiaların akıllı insanları sabırlı ve akil düşünmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor.

"EN BÜYÜK MAĞDUR FENERBAHÇE TARAFTARI"

Yaşananlar olmasaydı, 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmazı. Ancak bunları konuşmayalım. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Bir avuç güvenlik görevlimiz mağdur. Trabzon'da turuncu yelek giyen güvenlik güçlerine de teşekkür ederim. Büyük çaba sarf ettiler. En büyük mağdur Fenerbahçe taraftarıdır. Endişelenen, güvenliğimizden bilgisi olmayıp endişe eden taraftarlarımızdır.

"BİR FUTBOLCU LİNÇ EDİLSEYDİ NE OLACAKTI?"

Artık bu iş çığırından çıktı. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Sporda yaşadıklarımız herkesin malumu. Bu örgüte duvar olan Fenerbahçe. Ne devletimiz, ne yetkililer aksiyon almıyor. TFF de bizim aksiyonlarımıza manevra yapıyor. Sadece bir futbolcu linç edilseydi ne yapacaktık? Kafamızı duvarlara vuracaktık. Bu son olsun diyoruz ama hiçbir zaman son olmuyor. Şiddeti normalleştiren bir ülke olmaya başladık! Televizyonlara balkıyorum, spor yazarlarını okuyorum... Yazıklar olsun! İsmail Hoca buz tutmasaymış... Futbol üzerinden topluma bir şey mi yapılıyor? Dünkü olay organizeydi.

"MAÇ İPTAL EDİLMELİYDİ"

Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Maçın devam etmesi olacak iş değil! Halil Umut Meler, UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse, lisansı iptal olur. Denizli'deki maç da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz maçta 19 polis yaralandı, o maç da iptal edilmeliydi. Dün akşam da iptal edilmeliydi. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin 'bu maç devam edemez' demesi gerekirdi.

Rakibimizin gücünü herkes biliyor. Siyasi, bürokrasi vs. Hakemler çekiniyor karar vermeye! Dünkü maç 2-2 bitse mesela ne olacaktı? Sahaya meşale geliyor. Hakem dönüp meşaleyi görüyor. Düdük çalıp oyunu durdurmuyor, oyunu devam ettiriyor! Bir kez daha zorbalıkla bir şampiyonluğu daha mı elimizden alacaklardı!

"2 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ KURULA GİDİYORUZ"

Dünkü maçta polis yoktu! Yakınlarımızdan öğrendik maçtan önce arama yapılmamış. Bu organize bir olay! Otobüs kurşunlanması, Ali Sami Yen'deki su savaşları gibi... Trabzonspor'a da geçmiş olsun. Bizi çok iyi ağırladılar. Ertuğrul Başkan'a dün oğlumu teslim ettim. Maçtan önce gezdirdi. İnsan kavgalı insan ailesini teslim eder mi? Ancak bizi suçlu yapacaksanız, iş çığırından çıkacak. Riyad'daki gibi faturayı bize kesecekler. Devletimizle konuş, TFF ile konuş... Biz 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz. Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim.

"GEREKİYORSA ALT LİGE DÜŞECEĞİZ"

Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?

Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum, biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu şantaj, tehdit değil! Artık kendi kararımızı vermeliyiz! Fenerbahçeliler tahrik etti demeye getiriyorlar. İnsan utanır. İşin nereye gideceğini biliyorum. Riyad krizinden farkı olmayacak! Hakem kuralları uygulasa Trabzonspor 3-0 mağlup olacak! Bir de hala golden önce faul var diyorlar! 3 Temmuz'u başlatan örgüt, iki kulübü birbirine çarptırmak için tavan yaptı belki de emellerine ulaşmak amacıyla.

"BU LİGDE FENERBAHÇE'YE YER YOK"

Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz. 8 tane oyuncumuz kart sınırında çıktı, bu normal mi? Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin! Bütün maç boyunca taciz edeceksiniz, kalecimiz yerdeyken boynu kanayacak. Biz bu çocukların psikolojisini nasıl toplayacağız. Hadi görelim bakalım.

"BU KARARI ALIRSAK, KULÜBÜ YENİDEN ÜST LİGE ÇIKARIP ÖYLE BIRAKIRIM"

Fenerbahçe'nin tarihi için kritik bir virajdan geçiyoruz. 2 Nisan'da kulübün yanında durun. Bu iş böyle gitmez. Üç ay sonra bırakıyorsun, finansal zarar falan... Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum! Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım.

"İKİ TAKIM ARASINDA YÖNETİMSEL SORUN YOK"

Trabzon spor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biri. Maçtan sonra Ertuğrul Bey'in dair hakeme serzenişleri oldu. Onlar dün bizi çok iyi ağırladı. Yönetimsel sorun yok. Belki de çoğu noktada aynı noktadayız. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler. Bu yaşananlardan onlar da üzgün. Trabzonspor'a da olağanüstü baskı var, onlar bu işi nasıl ele alacak? Göreceğiz."

NE OLDU?

Fenerbahçe'nin dün 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.