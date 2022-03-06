Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Abdullah Avcı: Biz bu ligin domine eden takımlarındanız

"Fenerbahçe 9 kişi de kalsaydı baskı kuracaktı"

"Bu sene her şeye talibiz"

İsmail Kartal: Kazanmayı çok istiyorduk, iyi hazırlanmıştık"Gol geldi, gelecek diyorduk""Bugün takımın nasıl korkmadan oynadığını herkes gördü""Geldiğimizden bu yana takım hep yukarıya doğru ivmelendi""İkincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Ligi domine eden takımlardan birisi olduklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün Fenerbahçe maçı öncesinde kazanmayı planladık. Ofansif bir kadroyla başladık oyuna. Önde bazen top kayıpları yaşadık. Rakibin kırmızı kartı oldu. Öne geçtik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Rakibin de direnci arttı. ya geçişleri sonlandıracaksın ya da sete döneceksin. Geçişleri sonlandıramayınca rakip 5'e 4 ya da 6'ya 5 öne geçti. Kenar ortalarından pozisyonlar verdik. Bugün stoperlerden birini mesafe kat ettirmeyi planladık. İkinci yarıda pasın şiddetini ayarlamamız gerekti. Bunu bazen yaptık bazen yapamadık. Biz bu ligin domine eden takımlarındanız, güçlü bir oyunumuz var. Duran top golü yedik. Ben o sırda 2 değişiklik yapıp ikinci golü arıyordum. Sonra değişiklik yaptık. Ligin 10 haftası kaldı. İkinci sırayla 15, üçüncü ile 20 puan fark var. Şehir de bunu bekliyor. Bugün oyunda Hamsik olsaydı, oyunun akışı ve hızı daha farklı olurdu. Bugün gözlerim onu aradı. Bugün zaman zaman memnun oldum zaman zaman olmadım. 1 haftayı daha bitirdik. Ligin bitmesine 10 hafta kaldı. 5 maç ve averaj olarak da üstünüz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu."SON VURUŞ SIKINTISI YAŞADIK"Bugün son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakibi hafife alma gibi bir durum olamaz. Pasın şiddeti, kalitesi, son vuruş sıkıntısı yaşadık. Bunlar oyunun içinde her zaman var. Her zaman her şeyin en iyisini yapamayız. Bazen oyuncu bunları yapabiliyor. Ama genel anlamda harika bir sezon geçiriyoruz. Göztepe maçında da 40 bin harika taraftarımızı dolu dolu bekliyoruz.""AHMET CAN UMARIM BÖYLE DEVAM EDER" Bordo-mavili ekibin genç stoperi Ahmetcan Kaplan ile ilgili de konuşan Avcı, "Ahmetcan, bu verimli topraktan çıkan ve yaşında milli takım oyuncusu. Bunun mesajlarını 1 senedir veriyor. Kayserispor maçında oynadı. Devrede değiştirmiştim kendisini ama bu taktiksel bir değişiklikti. Umarım böyle devam eder. Milli takımımızın yukarıya doğru beklenen oyuncusu. Bursaspor'dan Taha'yı aldık. Ahmetcan'ın sağ ayaklısı. Kendisi böyle devam etsin. Daha yapması gereken birçok şey var" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE 9 KİŞİ DE KALSAYDI BASKI KURACAKTI"Fenerbahçe'nin 9 kişi de kalsa bu baskıyı yapabileceğini söyleyen Avcı, "Bizim baskı yediğimizi düşünmüyorum. Biz pasla çıktık. Tabii ki rakip zaman zaman baskı yapacak, Fenerbahçe'yle oynuyorsunuz. Bu oyun böyle bir oyun. 9 kişi de kalsaydı baskı kuracaklardı" diye konuştu."BAZEN DİBE VURMAK GEREKİR" Abdülkadir Ömür'ün sezon sonunda transfer olup olmayacağıyle ilgili gelen soru üzerine konuşan Avcı, "Benim ve ekibimin önünde tek bir şey var, Trabzonspor'un şampiyonluğu. Bunun ardından gerçekleşecek her şey sonradan olacaktır. Abdülkadir bu toprağın oyuncusu ve çok yetenekli bir oyuncu. Belki Galatasaray maçından sonra eleştirildim, 30. dakikada oyundan aldım diye. Ama bazen dibe vurmak gerekir. Umarım önce Trabzonspor'daki hedeflerine, sonra ulaşmak istediği hedeflerine ulaşmasını arzu ederim" şeklinde konuştu. İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu izlemediğini söyleyen Avcı, şöyle konuştu: "Pozisyonu seyretmedim. 17'nci dakikada olmamış bir senaryoyu nasıl anlatabilirim. 11'e 11 de devam edebilirdi oyun. Bunu doğru yapıyorsan, bunu hissettirmezsin. Rakip de 10 kişi blok halinde arkada duruyorsa, bunu rakip daha iyi hissettirir. Aksiyonları doğru kullanmak lazım.""BU SENE HER ŞEYE TALİBİZ"Bu sene tüm kupalara talip olduklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle noktaladı: "Hikmet Karaman hocanın duyguları için teşekkür ederim. Trabzonspor bu lig tarihinin en iyi takımlarından birisi ve herkes Trabzonspor ile oynamak ister. Bu sene her şeye talibiz. Umarım gerçekleştiririz."İSMAİL KARTAL: KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK, İYİ HAZIRLANMIŞTIKFenerbahçe taraftarına desteklerinden ötürü teşekkür eden İsmail Kartal, "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk ve iyi hazırlanmıştık. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar müthiş bir destek verdiler ve oyuncular da bugün Fenerbahçe ruhunu, Fenerbahçe karakterini ortaya koydu. 1-0 geriye düşmemize karşın golü bulduk ve pozisyonlarımız vardı. 10 kişiyle bile kazanmak için başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Fenerbahçe armasına yakışır bir mücadele oldu. 10 kişi kaldık ve çok iyi oynamadık ama güç gösterisi yaptık. 11'e 11'ken yaptığım bütün taktik ve çalışmalarımız harfi harfine işliyorken birden bir kırmızı kart geldi. Rakip oyuncu kayarak geliyor ve topa sahip olan benim oyuncum. İlk maçta olduğu gibi yine bir kırmızı kart. Bütün oyun sistemimiz bozuldu derken, oyuncularımdan aynı taktik çalışmalarını devam ettirmelerini istedim. Maçı lehimize çevirmek için bir mücadele ortaya koyduk. Bütün veriler elimde, rakibin 3 tane bizim ise 4 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Geldiğim günden beri her zaman söylüyorum, taraftarlarımız varsa bizler varız. Onlar bizim her şeyimiz. Bizi destekledikleri sürece bir reaksiyon ortaya koyacağımızı söylemiştim. Bugün bu gerçekleşti. Bunun karşılığında da oyuncularımızın verdiği sinerjiyle bu oyuncuların neler yapabileceğini herkes gördü. Taraftarlar bizim yanımızda olduğu sürece merak etmesinler. Bu mücadele devam edece. Onlara çok teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmasınlar ve bize güvensinler" şeklinde konuştu."GOL GELDİ, GELECEK DİYORDUK"10 kişi kalana kadar gol gelecek dediklerini belirten Kartal, "17'nci dakikaya kadar neler oldu. Her an gol geldi, gelecek diyorduk. 10 kişi kalmamıza rağmen planımızı işlettik. Szalai ile Osayi ile kanatlarımızı kullandık. Oyuncularımın da yüksek enerjisi ve taraftarın desteğiyle bir adım daha fazla attılar, 1 nefes daha fazla yoruldular ve karakter koydular. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. "BÖYLE BİR ORTAMDA HER ŞEYİN ÜST ÜSTE OLMASI, HEP DE BİZİM ALEYHİMİZE OLMASI BANA DÜŞÜNDÜRÜCÜ GELİYOR"Hakem Zorbay Küçük hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben genelde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ancak böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde böyle bir kırmızı kart çıkarabiliyorsanız, başka maçlarda da bunlar çıkabiliyor mu, bunu merak ediyorum. Mesela Ahmetcan'ın bir el pozisyonu var ve son adam, es geçildi. Auta giden topa korner gösterdi. İnşallah kendi tercihlerinden dolayıdır diyorum, başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hakemler de bizim insanımız, hata yapabilir ama böyle bir ortamda her şeyin üst üste olması, hep de bizim aleyhimize olması bana düşündürücü geliyor" dedi."BUGÜN TAKIMIN NASIL KORKMADAN OYNADIĞINI HERKES GÖRDÜ"Üstüne koyarak devam ettiklerini ifade eden Kartal, "Göreve geldiğim gün mental, taktik disiplin ve fizik üzerinde duracağımızı söylemiştim. Bugün takımın nasıl korkmadan oynadığını herkes gördü. Bazı şeyleri hallettiğimizi düşünüyorum. Her hafta hem mücadele gücümüzü hem de taktik gelişimimizi net görüyorum. Bazı eksiklerimiz var. Buna rağmen hiçbir şekilde, sakattır, hastadır diye bir mazeret üretmedim. Elimde hangi oyuncular varsa, mental ve fizik olarak hazırlamak istedik. Bugün de böyle oldu. Ama muhteşem taraftarımızın desteği, vites artırmamızı sağladı" şeklinde konuştu."OYUNCULARI MOTİVE ETTİM"Devre arasında oyuncularına maçı kazanabileceklerini söylediğini belirten İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı: "1-0 geriye düştük. Devre arasında bir şeyler gösterdim taktik olarak. Bunu yaptığımız sürece, son 10 dakikada gidişata göre benim işaretimle o plana geçecektik. 'Biz bu oyunu devam ettirebilirsek, 1-1 değil 2-1, 3-1 kazanabiliriz' dedim. Korkmayacağız ve savaşarak, kontrollü şekilde 10 kişi nasıl oynaması gerekiyorsa, kazanmamız için oyuncuları motive ettim. Bu şekilde ikinci yarıya çıktık.""11'E 11 OLSAYDI BEN BU MAÇI KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"İsmail Kartal, teknik adamlar olarak işlerine konsantre olduklarını kaydederek, "Hakemlerle ilgili durum kulüp yönetiminin işi. Bugün sahada centilmence bir maç oldu. Mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Herhalde seyir zevki olan, mücadele ve tempo açısından güzel bir maç olmuştur. Bugün 11'e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İrfan Can atılana kadar rakip sahaya yerleşmiştik ve Nwakaeme'nin arkasından etkili ataklarımız olmuştu. Ama kırmızı kart geldikten sonra da taktik değişiklikleri aynı şekilde sürdürdük. İrfan Can'a da sorduk ve bu kırmızı kartı kabul etmiyor.""GELDİĞİMİZDEN BU YANA TAKIM HEP YUKARIYA DOĞRU İVMELENDİ"Takımın başına geçtiği günden beri, oyuncularının yukarı doğru bir ivme gösterdiğine dikkat çeken İsmail Kartal, şöyle konuştu: "Geldiğimiz günden bu yana 3 konu üzerinde yoğunlaşacağımızı söylemiştim. Takım her zaman üzerine koymaya devam ediyor. Antrenman kalitesini artırarak, oyuncuların da keyif alacağı ve iyi yorulacakları antrenmanlar yapıyoruz. Bir plan yapıyorum ve şu anda her şey yolunda gidiyor. Geldiğimizden bu yana takım hep yukarıya doğru ivmelendi. Bazen rakip çok geride karşılayabilir, kırılmalar olabilir. Ama genel olarak baktığımızda şu anda ligde en çok ikili mücadele kazanan takım biziz. Ben geldikten sonra Fenerbahçe bu anlamda birinci sırada. Koşu mesafeleri bazen önemlidir. En azından oyuncular bazında ve bireysel anlamda ne kadar koşmuşlar, daha net görebilirsiniz. Bugün biz 113 kilometre koştuk, Trabzonspor 117 kilometre koştu. Ama biz 75 dakika 10 kişi oynadık. Ortalama bir oyuncu 8 kilometre koşsa, o zaman bizim de 120 kilometre civarı koştuğumuzu söyleyebilirim.""ABDULLAH AVCI'YI TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yaptığını ifade eden Kartal, "Gerçekleri söylememiz gerekirse, Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden bu yana istikrarlı bir oyun planı var. Bugün ligde en çok yüksek maliyetli transfer yapan da Trabzonspor. Biz devre arasında dahi transfer yapamadık ama Trabzonspor bu arayı iyi değerlendirdi. Çok önemli ve yüksek maliyetli oyuncular aldılar. Visca'yı aldılar, bu oyuncuyu kim istemez. Doğru planlama yaptılar. Biz de yapmak isterdik ama onlar bu planlamaları geçen seneden yaptıkları için avantaj sağladılar ve bunu iyi değerlendirdiler. Ama önümüzdeki sene ne olur bilemem" şeklinde konuştu."İKİNCİLİK ŞANSIMIZIN DEVAM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İkincilik şanslarının hala devam ettiğini söyleyen Kartal, sözlerini şöyle noktaladı: "Zor bir soru. Doğru söylememiz gerekiyorsa, geçmişteki hocaların da bu takıma katkıları var. Başkalarıyla kıyaslanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben geldikten sonra bazı şeyleri en iyi nasıl yapabileceğimi tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimizin değdiği ufak da olsa belli. O yüzden geriye bakıp 'Ben olsaydım şöyle olurdu' dememek lazım. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Bugün en azından kaybetmedik. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik var. Hala ikincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Bu sıra için rakipler birbirine çok yakın da olsa, biz en üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şansımızın da devam ettiğini düşünüyorum."