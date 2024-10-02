UEFA ve FIBA Maçları Öncesi Hazırlıklar

UEFA KONFERANS LİGİ
17.30 Başakşehir FK - Rapid Wien (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
17.30 Vitoria Guimaraes - Celje
UEFA AVRUPA LİGİ
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
10.30 Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Samandıra)
11.30 Hollanda ekibi, Fenerbahçe maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
14.30 Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
19.45 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
FC RFS - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.15 Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayacak.
13.30 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, havalimanında açıklamalarda bulunacak.
15.00 Sarı-kırmızılı kafile, Letonya'ya hareket edecek.
17.30 Letonya ekibi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
18.00 Rigas Skola Teknik Direktörü Viktors Morozs ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇINA DOĞRU
13.00 Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
18.45 Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.45 Girona - Feyenoord
19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta
22.00 Lille - Real Madrid (Arda Güler)
22.00 Benfica - Atletico Madrid (Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü)
22.00 Liverpool - Bologna
22.00 Dinamo Zagreb - Monaco
22.00 Aston Villa - Bayern Münih
22.00 RB Leipzig - Juventus (Kenan Yıldız)
22.00 Sturm Graz - Club Brugge
FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertli ekipte kadın ve erkek voleybol takımları için medya günü düzenlenecek.
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi - Grup C
19.30 Karşıyaka - Tenerife
- EuroCup - Grup B
20.00 Aris - Türk Telekom
FIBA KADINLAR SÜPER KUPA
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Dydo Drinco arasındaki resmi sponsorluk anlaşması imzalanacak.
ANKARA
10.30 Ahal Teke Binicilik Kulübü Başkanı ve Türkiye Binicilik Federasyonu başkan adayı Şahap Gürsoy, adaylık tanıtım toplantısı düzenleyecek. (Ankara Ahal Teke Atlı Spor Kulübü)
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