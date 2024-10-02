UEFA ve FIBA Maçları Öncesi Hazırlıklar - Son Dakika
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Spor

UEFA ve FIBA Maçları Öncesi Hazırlıklar

UEFA maçları öncesi takımlar hazırlıklarını tamamlıyor, basın toplantıları düzenleniyor.

02.10.2024 10:50
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UEFA KONFERANS LİGİ

17.30 Başakşehir FK - Rapid Wien (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

17.30 Vitoria Guimaraes - Celje

UEFA AVRUPA LİGİ

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

10.30 Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Samandıra)

11.30 Hollanda ekibi, Fenerbahçe maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

14.30 Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.45 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

FC RFS - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.15 Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayacak.

13.30 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, havalimanında açıklamalarda bulunacak.

15.00 Sarı-kırmızılı kafile, Letonya'ya hareket edecek.

17.30 Letonya ekibi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

18.00 Rigas Skola Teknik Direktörü Viktors Morozs ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇINA DOĞRU

13.00 Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.45 Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.45 Girona - Feyenoord

19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta

22.00 Lille - Real Madrid (Arda Güler)

22.00 Benfica - Atletico Madrid (Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü)

22.00 Liverpool - Bologna

22.00 Dinamo Zagreb - Monaco

22.00 Aston Villa - Bayern Münih

22.00 RB Leipzig - Juventus (Kenan Yıldız)

22.00 Sturm Graz - Club Brugge

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertli ekipte kadın ve erkek voleybol takımları için medya günü düzenlenecek.

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi - Grup C

19.30 Karşıyaka - Tenerife

- EuroCup - Grup B

20.00 Aris - Türk Telekom

FIBA KADINLAR SÜPER KUPA

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Dydo Drinco arasındaki resmi sponsorluk anlaşması imzalanacak.

ANKARA

10.30 Ahal Teke Binicilik Kulübü Başkanı ve Türkiye Binicilik Federasyonu başkan adayı Şahap Gürsoy, adaylık tanıtım toplantısı düzenleyecek. (Ankara Ahal Teke Atlı Spor Kulübü)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor UEFA ve FIBA Maçları Öncesi Hazırlıklar - Son Dakika

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