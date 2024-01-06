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İlk Türk taktik FPS oyunu erken erişime açıldı! - Son Dakika
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İlk Türk taktik FPS oyunu erken erişime açıldı!

Türkiye'nin ilk taktik FPS oyunu Contain, Steam üzerinde erken erişime açıldı. Peki Contain çıkış tarihi ne zaman?

İlk Türk taktik FPS oyunu erken erişime açıldı!
06.01.2024 - 10:30,
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Türkiye'nin ilk taktik FPS oyunu Contain, Steam üzerinde erken erişime açıldı. Oyunun geliştirici şirketi, Contain'in özelliklerini ve önemli bilgileri kullanıcılarıyla paylaştı. Biz de Contain çıkış tarihi başta olmak üzere tüm detayları paylaşıyoruz…

Contain çıkış tarihi: 16 Ocak 2024

Türkiye'nin ilk taktik FPS oyunu Contain, oyunseverlere yoğun bir co-op deneyimi vadederken, ekipman özelleştirmeleri ve stratejik oynanışıyla dikkat çekiyor. Contain, 16 Ocak 2024 tarihinde Steam üzerinde satışa çıkacak ve daha sonra Epic Games'e de gelecek. Oyunu şu anda ön sipariş vererek 235 TL fiyatla edinebilirsiniz.

Türkçe Seslendirme Ne Zaman Gelecek?

Şirket, Türkçe seslendirme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtiyor ancak kesin bir tarih vermek istemiyor. Oyuncuların heyecanla beklediği bu özelliğin ne zaman geleceği merak konusu.

Oyunda SCP Teması Var mı?

Evet, Contain temelde SCP temasından faydalanıyor, ancak oyun bu teması özel bir kurguyla birleştiriyor. Oyuncular, uzaydan düşen ve doğaüstü olaylara sebep olan nesneleri kontrol etmeye çalışan bir özel görev gücünü yönetiyorlar.

P2W Olacak mı?

Hayır, Contain pay-to-win bir oyun olmayacak. Tüm ekipmanlara oyuna girer girmez erişilebilecek ve kozmetik ürünler dışında ek avantajlar satın almak zorunlu olmayacak. Geliştirici ekip, oyuncuların adil bir deneyim yaşamasına odaklanıyor.

Contain fragmanı

Contain sistem gereksinimleri

En düşükÖnerilenİşletim Sistemi64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 1064-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10İşlemciIntel Core i5-6600KIntel Core i7-11700Bellek16 GB RAM16 GB RAMEkran KartıGeForce GTX 1660SNVIDIA GeForce RTX 3060DirectXSürüm 11Sürüm 12AğGenişbant İnternet bağlantısıGenişbant İnternet bağlantısıDepolama25 GB kullanılabilir alan25 GB kullanılabilir alanSes KartıNo recommendationNo recommendationİlave NotlarSSD'ye kurulum önerilir.SSD'ye kurulum önerilir.Steam DesteğiWindows 10 ve üstüWindows 10 ve üstü
Not: Steam, 1 Ocak 2024 itibariyle yalnızca Windows 10 ve üstünü destekliyor.

Kaynak: Shiftdelete
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