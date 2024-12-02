Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller - Son Dakika
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Yaşam

Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

Ahmet Ercan, Türkiye\'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet risk haritasını çıkarttı. Ercan, afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri de tek tek sıraladı.

02.12.2024 22:24
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki afetlerin haritasını çıkarttı.

Afetlerden en çok ve en az etkilenen illeri tek tek sıralayan Ercan, ayrıca en fazla can kaybının meydana geldiği kentleri de kamuoyuyla paylaştı.

Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

DOĞAL AFETLERDEN EN AZ VE EN ÇOK ETKİLENEN İLLER

Doğal afetlerden en çok etkilenen kentler sıralamasında Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli başı çeken iller oldu.

Öte yandan, Kırklareli ise Türkiye'nin doğal afetlerden en az etkilenen kenti olarak öne çıktı. Kırklareli'yi sırasıyla; Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale takip etti.

Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

"AFETLERİN YÜZDE 55'İ DEPREM"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de kıran (afet) türleri ile yüzdeleri, yüzde 55'i deprem, yüzde 21'i uçkun (heyelan), yüzde 8'i su baskını, yüzde 7'si kaya düşmesi, yüzde 2'si çığ. Ölüm sayısı olarak en çok kıran gören iller; Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana'dır. Kıranlardan en çok etkilenen iller: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ile Artvin. En az etkilenen illerin başında Kırklareli, geliyor. Onu, Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale izliyor."

Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller

Ahmet Ercan, Türkiye, Deprem, Eğitim, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Yalan Heryer Öyle 8 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    TAMAM ÇIKARDIN DA NE OLDU SONUÇ DEPREMİ ÖNCEDEN HABER VEREMEDİĞİNİZ SÜRECE YAPTIĞINIZ HER AÇIKLAMA BOŞ 3 1 Yanıtla
  • Adam eve:
    Urfa en az etkilenen diyor Urfa'da bina kalmadı çoğu bina harabe oldu 6 Şubat depreminde ve o depremden sonra sağlam görünen binalarda çok sağlam değil ufak bir depremde yine yikilacak 1 0 Yanıtla
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