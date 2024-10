400 hektar alan kül oldu: Denizli\'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?

Yaşam

Günlerdir süren orman yangınında yüzlerce hektar alanın kül olduğu Denizli'de, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, ekiplerin komuta merkezi olarak kullandığı Başkarcı Dağı yakınlarında incelemelerde bulundu.

"ALAN SARP VE YOL ULAŞIMI YOK"

Devam eden yangınla ilgili açıklama yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, orman yangınına bütün kurum ve kuruluşların etkili şekilde müdahale ettiklerini belirterek, "Yangının çıktığı alan oldukça sarp ve yol ulaşımı yok. Yangın mahalli çok sarp ve kayalık bir bölge. Dolayısıyla bu müdahaleyi zorlaştırıyor. Bu dediğimiz bölgelerde çoğunlukla yol yok. Yani özellikle arasözlerin ulaşımı noktasında ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Tabii ilk günden itibaren arkadaşlarımız iş makineleriyle, dozerlerle, kırıcılarda bu bölgelere yol açtılar. Bir çok bölgede yeni yol açıldı ve arazözlerle yerden müdahale imkanına kavuşuldu. Ancak bizi zorlayan arazi şartları; yani buradaki mevcut arazi şartları bizim müdahalemizi çok zorlaştırmaktadır. Ancak ona rağmen her türlü imkanımızı seferber ederek ve yol açarak müdahale etmeye çalışıyoruz. Gün boyunca havadan 7 helikopter, karadan ise bini aşan personel ve orman gönüllüsüyle yangına müdahale devam ediliyor. İnşallah temennimiz bir an önce yangını kontrol altına almak. Bütün kurumlarımızın hedefi bu. Malum hava şartları ve özellikle nem noktasında diğer hususlarda biraz sıkıntılı ama inşallah bütün bunlara rağmen bütün bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.

"13 DAKİKA SONRA İLK MÜDAHALE YAPILDI"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte her geçen yıl orman yangını riskinin daha da artarak devam ettiğini belirterek, "Bu konuda tabii biz iklim şartlarını kısa sürede değiştiremeyeceğimize göre durumumuzu kendi imkanlarımızı ve kabiliyetlerimizi buna göre değiştirmemiz, ayarlamamız gerekiyor. Biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak her geçen gün 185 yıllık tecrübemizi gelişen bütün teknolojileri, bilimsel gereklilikleri yerine getirerek adapte oluyoruz ve kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Tabii bütün bunlara rağmen maalesef istenmese de hiçbirimiz istemesek de orman yangınları da meydana geliyor. Buradaki yangın ihbarının yapılmasının ardından 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. Arazi çok sarp ve kayalık; bu bizim yangına müdahaledeki en önemli unsur olan arazözlerimizin yangına müdahalesini maalesef kısıtlı hale getirdi. Bununla birlikte tabii arazi şartlarını değiştiremeyeceğimiz için biz tedbirlerimizi buna göre alarak hemen iş makinalarıyla yangına ulaşabilmek için yol yapım çalışmalarına başladık. Şu an itibariyle 7 ayrı noktadan iş makinalarıyla yaptığımız yollarda arasözlerle müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava araçlarının da bu yangında kullanıldığını biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"YANGIN ÖRTÜ YANGINI"

Denizli'deki yangının örtü yangını olduğunu ifade eden Karacabey, "Bu sahadaki ağaç türünün kabuğu kalın olan karaçam ağaç türü olması hasebiyle ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 90 oranında bu sahadaki ağaçların hayatiyetini devam ettireceğini ifade etmek istiyorum. Örtü yangını olduğunu ifade ettik. Hava araçları da çalışıyor. Ancak hava araçları daha çok tepe yangını diye ifade ettiğimiz yangınlarda tepedeki yangını yere indirip, yerdeki ekiplerin müdahalesine imkan tanıyan araçlardır. Dünyanın hiç bir yerinde sırf hava araçlarıyla yangın söndürülemez. İnsanın ayakta bile durmakta güçlük çektiği bu ortamda her türlü olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü arkadaşlarımızla birlikte biz, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arazinin kayalık ve çok sarp olması nedeniyle yol yapım çalışmaları zorlaşıyor. Biz pes etmiyoruz, mücadelemize devam ediyoruz, yılmıyoruz, yılmayacağız. Yol açma çalışmalarını sürdürerek yangının şu an için iyiye giden çalışmaları daha iyiye götürüp, bir an önce kontrol altına alabilmek için yol yapım çalışmalarıyla birlikte arazözlerimizden hortum çekerek de yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahanın tamamındaki ağaçlar yanmadı. Sanırım ormanın tümü yanmadığı için bir rakam telaffuz etmek çok sağlıklı olmayacak. Yangının 400 hektara yakın bir alan, dıştan dışa yakın bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yangının başından itibaren biz yangının şu ana kadar herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini özellikle vurguladık. Şu ana kadar da çok şükür insan canı bakımından herhangi bir zayiat yok. Yangında rahatsızlanan arkadaşlarımız ve gönüllülerin haricinde vatandaşlarımızın canıyla ilgili sıkıntı çok şükür yok." dedi.