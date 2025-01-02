Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik - Son Dakika
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Yaşam

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

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79 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları, hastane önüne akın etti. Tayfur için Kur'an-ı Kerim okunurken, bir vatandaş, "Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

02.01.2025 22:39
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Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, şarkılarıyla kazandığı 9 Altın Plak Ödülü'nün yanı sıra sinema filmlerindeki oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

USTA SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sanat, siyaset dünyasını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

FERDİ TAYFUR'UN HAYRANLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Arabesk müziğin efsane isminin vefat haberini alan hayranları da hastane önüne akın etti. Hastane önünde bir hayranı Ferdi Tayfur için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

"YOLDA AĞLAYA AĞLAYA GELDİK"

Çok üzgün olduklarını belirten bir vatandaş, "Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldu. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla getirildi" demişti.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

TAYFUR, HASTA YATAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur da hasta yatağında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur'un cenaze törenin detayları da belli oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, yaptığı yazılı açıklamada Tayfur'un cenaze töreni ile ilgili şu bilgileri verdi: "İlk tören, 04 Ocak Cumartesi saat 12.00 de MESAM tarafından AKM'de yapılacaktır. Ferdi Tayfur'un cenazesi, AKM'deki törenin ardından ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Bütün sevenlerini ve dostlarını, vedalaşmak üzere 04 Ocak Cumartesi saat 12.00'de AKM'de (Türk Telekom Opera Salonu) yapılacak törene bekliyoruz"

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Medical Park Hastaneleri'nden, karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınan ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için yayınlanan taziye mesajında, "Ferdi Tayfur, sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olarak hafızalarımızda yer etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

"KARACİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Açıklama şöyle devam etti:

"Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bilindiği gibi sanatçımız, 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastanemize getirilmiş; daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinus temizliği için ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen bugün akşam saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur, sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olarak hafızalarımızda yer etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz."

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Ferdi Tayfur\'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmet Karadeniz:
    babasına ağlamamıştırlar 37 125 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ahmet kaya müslüm BABA Ferdi Tayfur hepsi ayrı ayrı büyük değerler ALLAH RAHMET EYLESİN mekanları cennet olsun 129 17 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Allah rahmet eylesin iyi bir günde vefat etti ameli de iyidir inşallah 127 4 Yanıtla
  • Ercan Durmaz:
    bir düzine dallama yaa... boş insanlar..... 14 88 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    içim yanar içim yanar ferdi baba çocukluğum gençliğimi senle geçti mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin kelimeler ne anlatmaya yeter ne yazmaya içim yanar içim yanar 76 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ölümsüz bir çok sahibi, ferdi babanın aramızdan ayrılışının üzüntüsü yaşıyoruz . Mekânı cennet olsun.. 65 4 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    kendinize ağlayın bu millet şemsiye işlemi geziyor anlamıyorum 12 53 Yanıtla
  • Arda Berra:
    FERDİ TAYFUR AĞLATDIN BIZLERİ GÖZLERIMIZ YAŞ DOLDU. ŞU MÜBAREK AKŞAMDA DUNYAYA VEDA ERDIN,HER İNSANA NASIP OLMAZ.MEKANIN CENNET OLSUN YUREĞİ GUZEL INSAN.ALLAHIN RAHMETİ UZERINE OLSUN FERDİ TAYFUR. 58 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yerin asla dolmayacak sensiz boş kaldı bizim sokaklar artık ne sen varsin ne hatıralar ahh ahh Allah'm mekanı cennet olsun 58 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi de çok severmis 4 48 Yanıtla
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