Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek - Son Dakika
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Yaşam

Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe gecesi sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. İstanbul Valiliği ise sürpriz bir kar uyarısında bulundu.

06.04.2025 15:21  Güncelleme: 15:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON VE TİPİ UYARISI

Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAR İSTANBUL'A YAKLAŞTI

Sibirya kökenli soğuk hava, Balkanlar üzerinden pazartesi sabaha karşı Trakya'ya giriş yapacak. İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe gecesi sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken; sürpriz bir kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan sürpriz kar uyarısında ise şu ifadeler yer verildi:

'8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek

KAR SÜRPRİZİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, yeni haftada ülke genelinde sıcaklıkların 8-10 derece civarında düşeceğini belirterek, "Türkiye tekrar kışı yaşayacak. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülecek. İstanbul'a kar yok ama sıcaklık 10 derece birden düşecek" dedi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-10 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre, Türkiye 7 Nisan Pazartesi gününden (yarın) itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji'nin tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Ankara -2, İstanbul 2, İzmir 5, Konya -2, Antalya 8, Bolu -2, Samsun 4, Trabzon 3, Erzurum -6, Malatya -1, Diyarbakır 3 derece.

6 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Marmara, 3-sayfa, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek - Son Dakika

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