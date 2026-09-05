Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne 44 yeni imza ile imzacı sayısı 97'ye ulaştı - Son Dakika
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Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne 44 yeni imza ile imzacı sayısı 97'ye ulaştı

Alevi Aydınlar Bildirgesi\'ne 44 yeni imza ile imzacı sayısı 97\'ye ulaştı
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Alevi aydınların 31 Ağustos'ta yayımladığı bildirgeye çeşitli ocaklardan 44 kişi daha destek verdi. İmzacı sayısı 97'ye çıkarken, metinde Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifak reddedildi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Yazar, akademisyen ve sanatçıların aralarında olduğu 53 kişinin 31 Ağustos'ta yayımladığı "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne 44 kişi daha imza attı. İmzacı sayısının 97'ye ulaştığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denildi.

"Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne imza atan yazar, akademisyen ve sanatçıların sayısı, 44 yeni imzacıyla birlikte 97'ye yükseldi.

Alevi Ocakları mensuplarının imzaladığı metinde, "31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Alevi Aydınlar Bildirgesindeki haklı endişeleri paylaşıyor, bildirgede ifade edilen talepleri daimi bir barış, huzur ve kardeşlik için destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni destekçiler arasında Hızır Şamut Baba, Sultan Sinemilli, Ağuiçen, Şah İbrahim Veli, Kureşan, Baba Mansur, Güvenç Abdal, Hıdır Abdal, Dede Kargın, Arzuman, Ali Dost, Kızıldeli Seyit Ali Sultan, Sarısalık, Derviş Cemal ve Şeyh Ahmet Dede gibi çeşitli Alevi ve Bektaşi ocaklarının mensupları bulunuyor.

İlk aşamada 53 kişinin yayımladığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denildi.

44 yeni imzacı şunlar:

Abbas Ulusoy – Hızır Şamut Baba Ocağı

Ali Dedeoğlu – Sultan Sinemilli Ocağı

Ali İhsan Argunşah – Ağuiçen Ocağı

Ali Rıza Yıldırım – Şah İbrahim Veli Ocağı

Ali Tamaç (Bava Şervan) – Kureşan Ocağı

Ali Yeral – Arap Alevi Dedesi, EHDAV Genel Başkanı

Ali Yoleri – Baba Mansur Ocağı

Aliyar Özcan – Kureşan Ocağı

Aşık Esrafi – Seyit Battal Gazi Evladı

Aziz Güler – Ağuiçen Ocağı

Baki Düzgün – Baba Mansur Ocağı

Emrah Çolak – Güvenç Abdal Ocağı

Erdal Gül – Kureşan Ocağı

Ergül Şanlı – Dede Kargın Ocağı

Ethem Evisan – Sultan Sinemilli Ocağı

Ethem Uğurlu – Hıdır Abdal Ocağı

Garip Bozkurt – Kureşan Ocağı

Gönül Erenler – Baba Mansur Ocağı

Gürsoy Bakır – Hıdır Abdal Ocağı

Hasan Doğan – Cemal Abdal Ocağı

Hasan Şahin – Kureşan Ocağı

Hüseyin Aldoğan – Sultan Sinemilli Ocağı

Hüseyin Eren – Arzuman Ocağı

İsmail İlhan – Ağuiçen Ocağı

İsmail Toprak – Ali Dost Ocağı

Kamber Çakmak – Kureşan Ocağı

Kemal Kılıç – Ağuiçen Ocağı

Mansur Yalçın – Baba Mansur Ocağı

Mehmet Ali Göçer – Baba Mansur Ocağı

Mehmet Elibol – Seyit Garip Musa Ocağı

Mehmet Güzel – Kureşan Ocağı

Metin Ataç – Kureşan Ocağı

Murat Bulut – Ali Dost Ocağı

Musa Kazım Engin – Kureşan Ocağı

Mustafa Sazcı – Kızıldeli Seyit Ali Sultan Ocağı

Nursel Özsaltık Gezici – Sarısalık Ocağı

Onur Erdem – Kureşan Ocağı

Orhan Firik – Derviş Cemal Ocağı

Sedat Korkmaz – Baba Mansur Ocağı

Sefa Öztürk – Güvenç Abdal Ocağı

Serdar Yıldız – Ağuiçen Ocağı

Şahan Düzgün – Şeyh Ahmet Dede Ocağı

Vedat Tekten – Ağuiçen Ocağı

Yüksel Yıldırım – Baba Mansur Ocağı

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Ağustos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne 44 yeni imza ile imzacı sayısı 97'ye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne 44 yeni imza ile imzacı sayısı 97'ye ulaştı - Son Dakika
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