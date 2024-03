CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan: CHP\'li Belediyecilik ile İzmir İçin, Ödemiş İçin, Her Şey Çok Güzel Olacak

Yerel

HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde bugün çok sevdiği Ödemiş'e hizmet etmek için bu yola çıktığını söyleyerek, "Ülkemiz için de ilçemiz için de değişim şart. Bu değişimin ilk adımı 31 Mart. Herkesten 31 Mart'ta sandığa koşmalarını, aklında ve kalbinde yer edinenleri oy pusulasına yansıtmalarını rica ediyorum. İnanıyorum ki; bu coşku seli 31 Mart akşamı İzmir'in dağlarında da Ödemiş meydanlarında da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik ile İzmir için, Ödemiş için her şey çok güzel olacak. Kazanan Ödemiş olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ziyaret ettiği Ödemiş'te Hükümet Konağı önünde halka seslendi. Özel'in Ödemiş programına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Murat Bakan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, Ednan Arslan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker, CHP Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan, Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu, CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran katıldı.

Ödemiş mitinginde konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şunları söyledi:

"Ben Mehmet Eriş olarak beş yıl önce bu meydanda söz verdim hepinize. 'Mehmet Eriş bir öğretmendir. Hiç kimseyi ayırmaz. Parti ayrımı yapmaz. Zengin fakir ayrımı yapmaz. Uzak yakın ayrımı yapmaz' dedim. Beş yıl içinde bu sözümü yerine getirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Beş yıl içinde Ödemiş'i en iyi hizmeti yapmak için meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte zor günler yaşadık, pandemi, deprem, yangın gibi ama hepsi geçti. Bugün yeni bir türkü söyleme zamanı. O türkünün içinde biz varız. Değerli Ödemişli ailem, sevgili ailem ve altı oklu Atatürk'ün partisi bana koskoca 10 yıl Ödemiş'e hizmet etme onurunu ve mutluluğunu yaşattı. Bu onur bana aileme yeter artar bile. Varsın tarlamız bağımız bahçemiz olmasın. Çünkü bizim sevdamız Ödemiş sevdasıydı. Bu sevdada hiç bitmez."

"BİR CUMHURİYET HALK PARTİSİ NEFERİ OLARAK SONUNA KADAR MUSTAFA TURAN BAŞKANIN VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARININ ÖLÜMÜNE YANINDAYIM"

Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan'ın kendisinden sonra yola devam edeceğini söyleyen Eriş, "Mehmet Eriş'i bilen bilir. Bilmeyen de kendisi gibi bilir. Kırıldı mı? Yan mı yattı, çamura mı battı? Asla olmaz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi neferi olarak sonuna kadar Mustafa Turan Başkanın ve meclis üyesi arkadaşlarının ölümüne yanında olur. Geçmiş yüzyılda güzel şeyler kendimizce yaptık, yapamadıklarımız var. Yapamadıklarımızı planladık. Değerli Büyükşehir Başkanım Cemil Tugay'a ve Mustafa Turan kardeşime, meclis üyesi arkadaşlarıma bıraktık gelecek yüz yılı planladık. Otuz yıl önce de bu yola çıktığımda ben çevre yolu diyordum, planlama yaptım, daha bitmedi. Bunun hesabını sorun. Genel başkanım da o yoldan geldi. Diğer siyasilere de onu sorun. 24 yıldır bu yol, niçin bitmedi? Onu sor. Bana çok şey sordular. Siz konuşun. Bitmeyen işleri sorun. 30 yıl önce dediğimde sanayide öğretmendim, organize sanayi olmalı dedim, o günlerde dedim. Bugün organize sanayinin yönetimindeydim. O görevim de bitiyor. Ama var. Ekmek kapısı olarak açılacak. Biliyorsun bizim dönemde oldu. Devlet 5 kişiye ekmek kapısı açamadığı yerde orada şu an 300 kişi ekmek yiyor. Hiç kimsenin bahçesine içine sağına soluna bakmadık ekmek kapısı açtık. Kayak tesisleri olacak dedik evet oldu. Çevre yolu oldu. Devam ediyor. Bizim de yaptıklarımız var. Yapamadıklarımız için Ödemiş beni bağışlasın. Ancak bu kadar. Devletin bütçesi, desteğiyle bu kadar oldu. Ama gelecek dönemde Cemil Tugay Başkanım Ödemiş'in değerini çok iyi bilir. Beş yılda az dostluklar kurmadık. Yine burada söz veriyorum ki kendisine görevde olduğu sürece Mehmet Eriş kardeşi bir telefon kadar yakındır" diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CUMHURİYET SAYESİNDE BUGÜN ÇOK SEVDİĞİM ÖDEMİŞ'İMİZE HİZMET ETMEK İÇİN BU YOLA ÇIKTIM"

Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan da şunları söyledi:

"Cumhuriyet demek bir zamanlar köy evinin avlusunda gelecek için, ülkesi için hayaller kuran bir çocuğun bir gün bu hayal için belediye başkanı olabilmesi demektir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde bugün çok sevdiğim Ödemişimize hizmet etmek için bu yola çıktım. Gençliğimizle, tükenmeyen enerjimizle bu yol Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ödemişimiz ışıl ışıl parlasın diye bu yoldayız. Ödemişimizde halkçı belediyecilik sürsün diye bir ilki başarmak için bu yoldayız. Biz bu yola çıkarken 'sen gençsin, daha çok koşarsın' dediler. 'Sen dinlenmek bilmezsin. Çok çalışırsın' dediler. 'Sen kooperatifçisin. Birlikte başarmak nasıl olur, gösterirsin' dediler. Biz de bu inançla Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük aile desteğiyle bu yolda ilerliyoruz. Değişimin ve umudun lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partimiz bizlere böyle büyük bir onur yaşatmışken bizler bir an bile durmayacağız. Yorulmayacağız. Ödemiş'e hizmet etmekten, yenilikler sunmaktan başka hiçbir derdi ve beklentisi olmayan pırıl pırıl belediye meclis üyesi üyelerimle beraber 1 Nisan'dan itibaren Ödemiş yepyeni bir bahara uyanacak Kim ne derse desin. Kafasının arkasında ne hesap yaparsa yapsın Cumhuriyet Halk Partisi önce Ödemiş'i önce Ödemişli'yi düşünmeye devam edecek."

"BİZLER HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ ÖDEMİŞ İÇİN GELİYORUZ"

Göreve geldiği takdirde Efe Kart sistemi ile sosyal belediyecilikte yeni bir dönemi başlatacaklarını söyleyen Turan, "Arka sıralara mahkum edilmiş insanımızın sesi olmaya, onun derdine çare üretmeye devam edecek. Penceresinde et pişmeyen evlere de penceresine güneş doğmayan evlere de açlık sınırının altında maaş alan emekliye de biz destek olacağız. Halkın enflasyon karşısında ezilmesine göz yumsa da birileri, birileri emeklimizi 3 bin liralık bayram ikramiyesine mahkum etse de bizler buradayız, yanınızdayız. Kimseyi rencide etmeden, sosyal belediyecilik nasıl cümle aleme göstereceğiz. Sosyal belediyecilikte yeni bir dönemi Efe Kart ile başlatıyoruz. Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olan hemşehrilerimizin belirli bir limit dahilinde ihtiyacı olan temel gıda ve tüketim malzemelerini tamamen esnaflardan alabilecekleri Efe kart sistemini getiriyoruz. Efe Kart ile her evde çocuklarımız et yiyebilecek. Efe Kart ile anne ve babalarımızın bebek bezi yüküne omuz verilecek. Efe kart ile öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçları konusunda destek sunulacak. Efe Kart ile 10 bin liranın altında maaş alan emeklimiz desteklenecek. Cemil Tugay başkanımızın öncülüğünde su faturaları kademeli olarak azalacak. Bu sayede hemşehrilerimizin bütçesine destek olunacak Kimse endişe etmesin. Halkın kaynaklarını yine halk için kullanan bir anlayışla bunları yapmak hiç de zor değil. Bizler hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Ödemiş için geliyoruz. Onlar sizi görmese de derdinizi anlamasa da 'biz varız, buradayız diyoruz.' Bizler Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyen, Atatürk'ün izinden yürüyoruz. Yeni bir vizyon sunacak değişimin ve yeniliğin gücünü hissettirecek çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile hayata birer birer geçireceğiz. 19 yıldır başkanı olduğum Adagün ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizde olduğu herkese eşit kimseyi ayırmayan, kimsenin ekmeğiyle oynamayan herkes için adaletli, belediyecilikle geliyoruz. Kimseye hayal satmadan, yel değirmenlerine savaş açmadan, ayağı yere basan sağlam hedeflerle geliyoruz" dedi.

"BU COŞKU SELİ 31 MART AKŞAMI İZMİR'İN DAĞLARINDA DA ÖDEMİŞ MEYDANLARINDA DA DEVAM EDECEK"

Değişimin ilk adımının 31 Mart yerel seçimi olduğuna vurgu yapan Turan, "Bu bir yerel seçim olsa da bizleri yok sayanlara bir mesaj vermemiz gerekiyor. Çiftçimize 41 liradan mazot verenlere, emeklimize 10 bin lirayı layık görenlere, anne ve babalarımıza çay simit hesabı yaptıranlara bir mesaj vermemiz gerekiyor. Ülkemiz için de ilçemiz için de değişim şart. Bu değişimin ilk adımı 31 Mart. Tüm 31 Mart'ta sandığa koşmalarını, aklında ve kalbinde yer edinenleri oy pusulasına yansıtmalarını rica ediyorum. İnanıyorum ki; bu coşku seli 31 Mart akşamı İzmir'in dağlarında da Ödemiş meydanlarında da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik ile İzmir için Ödemiş için her şey çok güzel olacak. Kazanan Ödemiş olacak. 1 Nisan sabahı burada hep beraber zeybek oynayacağız" diye sözlerini noktaladı.

"İZMİR'İN, ÖDEMİŞ'İN ONURUNU YÜCELTECEK O HİZMETİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da yaptığı konuşmada, "Bizler Ödemiş'e, Küçük Menderes'e, İzmir'in dört bir köşesine, Ege'ye duyduğumuz sevgi ve saygıyla buradayız. Sizlerin ailenin bir parçası gibi görüyoruz kendimizi. Bundan sonraki dönemde bizim için seçimi kazanmak değil; bizden önce hizmet eden değerli başkanlarımızın hizmetlerini tamamlayacak, onları çok daha ileriye götürecek aldığımız en yükseğe taşıyacak. İzmir'in, Ödemiş'in onurunu yüceltecek o hizmeti en iyi şekilde yerine getirecek. Kardeşleriniz olarak evlatlarınız olarak huzurunuzdayız" dedi.

"GÖREVİMİZİ SONUNA KADAR YERİNE GETİRECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki sene içerisinde büyükşehirler arasında en uygun su fiyatı veren belediye olacağını söyleyen Tugay, "Ben belediye başkanı olduktan sonra Küçük Menderes'e en kısa zamanda asfalt şantiyesini kuracağım. O beklediğiniz yol hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğim. Su fiyatlarıyla ilgili sözüm söz. İlk gün indirim yapmaya başlayacağız. İki sene içerisinde büyükşehirler arasında en uygun su fiyatı veren belediye olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu konuda da lütfen endişeniz olmasın ama Ödemiş'in ve Küçük Menderes'in ihtiyacı olan hizmet neyse biz orada olacağız. Gecenizde, gündüzünüzde, iyi gününüzde, kötü gününüzde her zaman yanınızda olacağız. Ödemiş'i, söz veriyorum size, alacağız. Ne ihtiyacı varsa hepsini yerine getireceğiz. ve biz köyüyle, kasabasıyla tüm kardeşlerimizi, tüm Ödemişlileri, tüm Tirelileri, Kirazlıları, Beydağlıları, herkesi, ailemizden birisi sayarak hizmet edeceğiz. Bu gördüğünüz insanlarla beraber biz yürek yüreğe bu bölgenin her köşesine hizmet götüreceğiz. Sözümüz söz. Biz size hizmet etmek için buradayız. Görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz" diye konuştu.