Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte bakan yardımcısı, büyükelçi, rektör ve üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay görevden alındı, yerine ise Halim Özçelik atandı. Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Fatih Yıldız atandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığında, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar görevden alındı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk ve Teftiş Kurulu Başkanlığına ise Erkan Hacıfazlıoğlu atandı.

Karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 2 il müdürü görevden alındı ve 21 yeni il müdürü atandı. Bakanlıkta Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ve Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı. Adana İl Müdürlüğüne Mustafa Gökboğa, Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç Baki, Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine Böçkün, Bayburt İl Müdürlüğüne Salih Köse, Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa Çakır, Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk Longa, Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin Küçüktepe, Gaziantep İl Müdürlüğüne Niğde İl Müdürü Umut Zeybek, Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz Maden, Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman Yıldırım, Isparta İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Kars İl Müdürlüğüne Mustafa Tosunoğlu, Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem Açıkyıldız Kazel, Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat Konan, Kilis İl Müdürlüğüne Emre Çalğan, Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut Selçuk, Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya Selamet, Siirt İl Müdürlüğüne Sabri Sidar, Sinop İl Müdürlüğüne Zeki Yıldırım ve Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alındı. Bakanlıkta, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Tarhan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Betül Kiminsu, Ebru Akyol Zor ve Başmüfettiş Bora Dündar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdulsamet Taş, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Seven ve Elçin Şimşek Öncü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Emir Erkmen ve Vildan Satık, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Aybala Yeşim Dalkılıç, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necran Metin, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Mehmet Özveren ve Feyzullan Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Barış Uzunoğlu, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Muhammed Ali Güneş ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Volkan atandı. Yine Bakanlıkta açık bulunan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Abdi Dölek getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında ise Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alındı. Yerlerine ise Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kır ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yusuf Uzantı atandı.

Karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Buğra Yıldırım getirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Sayit Yusuf'un yerine ise Fatih Gürkan atandı.

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı. - ANKARA