Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Ankara'da Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 24. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı, gençlerin devletin sunduğu destekleri daha yakından tanımalarını amaçlıyor. Fuarda, burs, hibe, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra staj ve uluslararası proje destekleri hakkında bilgi verilecek.

05.03.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Geleceğin burada, devletin senin yanında" ve "Gençlerin hayali, bizlerin vazifesi" sloganlarıyla 24'üncüsü gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" yarın Ankara'da başlıyor.

ATO Congresium'da 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarla gençlerin kamu kurumlarını daha yakından tanıyarak, devletin sunduğu imkanlardan faydalanması amaçlanıyor. Fuarda yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri tarafından gençlere burs, hibe, fon, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra, staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen fuar ile kariyerini planlamak ve girişimci olmak isteyen gençlere devletin sunduğu destekler, imkanlar ve teşvikler kapsamlı şekilde anlatılacak.

Fuarın ilk gününde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlerle bir araya gelerek, soruları yanıtlayacak. Sosyal, kültürel ve sanat etkinliklerinir yer aldığı fuarda, bilgi yarışmaları, spor faaliyetleri, akademisyenlerin, girişimcilerin ve sporcuların gençlere ilham verecek söyleşileri de gerçekleştirilecek. Gençler, üniversitelerin başarılı projelerini, kurumların getirmiş olduğu simülasyon cihazlarını, teknolojik TIR'ları, otobüsleri deneyimleme ve inceleme imkanı bulacak.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın ilki 2021 yılında Ankara'da düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgisi üzerine fuar sırasıyla Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Van, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Denizli, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Bursa ve Manisa illerinde olmak üzere toplam 23 kez gerçekleştirildi. Yurt genelinde söz konusu fuarlar bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın nisan ve mayıs aylarında gerçekleşeceği iller ve tarihler şöyle:

"13- 14 Mart'ta İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi, 10-11 Nisan'da Aydın'da Fuar Aydın, 7-18 Nisan'da Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi, 8-9 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı, 15-16 Mayıs'ta Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ankara, Güncel, Eğitim, Yerel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Ankara'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:56:09. #7.12#
SON DAKİKA: Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.