Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Ankara'da Başlıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Geleceğin burada, devletin senin yanında" ve "Gençlerin hayali, bizlerin vazifesi" sloganlarıyla 24'üncüsü gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" yarın Ankara'da başlıyor.

ATO Congresium'da 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarla gençlerin kamu kurumlarını daha yakından tanıyarak, devletin sunduğu imkanlardan faydalanması amaçlanıyor. Fuarda yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri tarafından gençlere burs, hibe, fon, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra, staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen fuar ile kariyerini planlamak ve girişimci olmak isteyen gençlere devletin sunduğu destekler, imkanlar ve teşvikler kapsamlı şekilde anlatılacak.

Fuarın ilk gününde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlerle bir araya gelerek, soruları yanıtlayacak. Sosyal, kültürel ve sanat etkinliklerinir yer aldığı fuarda, bilgi yarışmaları, spor faaliyetleri, akademisyenlerin, girişimcilerin ve sporcuların gençlere ilham verecek söyleşileri de gerçekleştirilecek. Gençler, üniversitelerin başarılı projelerini, kurumların getirmiş olduğu simülasyon cihazlarını, teknolojik TIR'ları, otobüsleri deneyimleme ve inceleme imkanı bulacak.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın ilki 2021 yılında Ankara'da düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgisi üzerine fuar sırasıyla Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Van, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Denizli, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Bursa ve Manisa illerinde olmak üzere toplam 23 kez gerçekleştirildi. Yurt genelinde söz konusu fuarlar bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın nisan ve mayıs aylarında gerçekleşeceği iller ve tarihler şöyle:

"13- 14 Mart'ta İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi, 10-11 Nisan'da Aydın'da Fuar Aydın, 7-18 Nisan'da Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi, 8-9 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı, 15-16 Mayıs'ta Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi." - ANKARA