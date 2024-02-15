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İstanbul Valiliği İstanbul'daki okulların deprem raporunu açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların depreme karşı yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı. İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulunurken, 148 okul boşaltıldı. 481 okul yıkılıp yeniden yapılırken, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan raporda şu veriler yer aldı: İstanbul'da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim - öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si Temel Eğitim Kurumu, 2'si Halk Eğitim Merkezi, 1'i Lise, 1'i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu, Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu, Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu, Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Eyüpsultan Eyüp Sultan Ortaokulu, Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi, Kağıthane Günebakan İlkokulu, Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL, Sarıyer Alparslan İÖO, Üsküdar Burhaniye İlkokulu, Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu.

İstanbul'da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173'e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul'umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:

Adalar - 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - % 92

Adalar - Büyükada Anaokulu - % 58

Avcılar - Alsancak İlkokulu (A Blok) - % 76

Avcılar - Alsancak Ortaokulu (B Blok) - % 78

Arnavutköy - Piri Reis İlkokulu - %1

Arnavutköy - Suatlar Anaokulu - %1

Bayrampaşa - Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 37

Bayrampaşa - Cevatpaşa İlkokulu - % 22

Beşiktaş - Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - % 67

Beşiktaş - Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - % 43

Beşiktaş - Anafartalar Fen Lisesi - % 22

Beykoz - Hacı Numan Ortaokulu - % 69

Beyoğlu - Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - % 26

Çatalca - Çanakça İlkokulu - Ortaokulu - % 70

Esenler - Esenler Menderes Anadolu Lisesi - % 43

Eyüpsultan - Üçşehitler İlkokulu/ Ortaokulu - % 12

Eyüpsultan - Şehit Öğretmenler İlkokulu/ Ortaokulu - % 33

Eyüpsultan - Yunus Emre İlkokulu - % 66

Eyüpsultan - Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 24

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - % 98

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - % 89

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - % 95

Eyüpsultan - Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - % 95

Fatih - Hattat Rakım Ortaokulu - % 50

Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 95

Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - % 92

Gaziosmanpaşa - 100. Yıl İlkokulu - %1

Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - %1

Kağıthane - Seyrantepe İlkokulu - % 93

Küçükçekmece - Yunus Emre İlkokulu - % 64

Sarıyer - Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar)/ Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - % 36

Sarıyer - Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - % 75

Sultangazi - Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - %1

Sultangazi - Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - %1

Şişli - Şişli Anadolu Lisesi - % 20

Şişli - Zincirlikuyu İSOV MTAL - % 90

Tuzla - Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - % 84

Tuzla - Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - %85

Üsküdar - Burhan Felek Anadolu Lisesi - % 41

Üsküdar - Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/ Spor Salonu - %4

Zeytinburnu - Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - %82

Zeytinburnu - Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - %98

Zeytinburnu - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 98

İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16'sı temel eğitim kurumu, 5'i anaokulu, 6'sı lise, 4'ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

1 Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok

2 Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi

3 Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

4 Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5 Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu

6 Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu

7 Beykoz Bozhane İlkokulu

8 Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok

9 Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok

10 Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu

11 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

12 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

13 Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

14 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

15 Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu

16 Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu

17 Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok

18 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

19 Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu

20 Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok

21 Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

22 Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok

23 Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu

24 Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

25 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

26 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

27 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

28 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

29 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

30 Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu

31 Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

İstanbul'da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

1. Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59

2. Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87

3. Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - %10

4. Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26

5. Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61

6. Çatalca - Elbasan İÖO - %8

7. Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - %8

8. Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10

9. Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10

10. Fatih - Vefa Lisesi - %10

11. Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45

12. Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - % 72

13. Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66

14. Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - % 64

15. Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75

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