Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı'ndan Kemeraltı Raporu: Otopark Sorunu İlk Sırada

(İZMİR) - Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Kemeraltı Çarşısı'nda yapılan esnaf araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre esnafın en büyük sorunu yüzde 73,9 oranıyla otopark olarak öne çıktı. Arıkan, altyapı, güvenlik, turizm ve ulaşım başlıklarında çözüm önerilerini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Kemeraltı Çarşısı'nın sorunlarına ilişkin hazırladıkları araştırmanın sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Kemeraltı'nda bir kafede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arıkan, karekod yöntemiyle yapılan ankete yaklaşık 10 bin esnafın katıldığını belirterek, sonuçlara göre çarşının en önemli probleminin otopark sorunu olduğunu söyledi.

Arıkan, Kemeraltı'nda yaklaşık 13 bin esnaf bulunduğunu, araştırmada 10 bin esnafın görüşlerinin alındığını ifade etti. Ankete katılan esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardığını belirten Arıkan, araştırmanın Kemeraltı özelinde en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

YÜZDE 73,9 OTOPARK SORUNU ÖNE ÇIKTI

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, araştırmanın sonuçlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Açık ara birinci sorun otopark sorunu. Biliyorsunuz kamuoyunda defaatle gündeme geldi. Mezarlık başındaki otoparkın kapatılması konuları ve devamında da gerçekten kapatılmasıyla birlikte esnafımızın yüzde 73,9'u, yani yaklaşık yüzde 74'ü, her dört kişiden üçü, Kemeraltı'nın şu anki en büyük sorununun otopark sorunu olduğunu söylüyor. Devamında altyapı yetersizlikleri, fiziksel yapı ve bakım ihtiyaçları, güvenlik ve asayiş sorunları ile ekonomik zorluklar, maliyetlerle alakalı şikayetler var. Ama geri kalan bu dört maddenin toplamı yüzde 25'i buluyor. Bakın, yüzde 75'e, 80'e yakın sorun otopark. Bir tane şu an kanayan yaramız var. Yani çok net ve çözüm gerektiren bir sorun otopark sorunu. Ama maalesef burada tabii tepkileri de birazdan yine bahsedeceğiz. Hükümet kanadı, hem Büyükşehir boyutu... Burada bir kısır kavgası, bir horoz dövüşü devam ediyor. O ona suçu atıyor, o ona suçu atıyor. Bir şeyler konuşuluyor, açıklamalar yapılıyor, güya esnafa yürüyüşler yaptırılıyor, otoparkın önünde basın açıklamaları yapılıyor."

Arıkan, "Otopark sorunu ticaretinizi olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna esnafın yüzde 94'ünün "evet" yanıtı verdiğini aktararak, otopark probleminin doğrudan ticari faaliyetleri etkilediğini dile getirdi.

"KEMERALTI UMURSANMIYOR"

Arıkan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yani esnaf bu kadar mağdur ve bu kadar etkileniyorken bakıyoruz, çözüm anlamında hiç kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. 30 yıldır kesintisiz şehri yöneten bir belediye, Kemeraltı gibi İzmir'in göz bebeğinin yağmur suyu kanalı, drenaj, depolama, pompayla hızlı aktarma gibi hiçbir çözümünü üretemiyor. Dönem dönem her belediye başkanı geldiğinde Kemeraltı'nı bir şantiye haline getiriyor. İki karış derinliğinde yeni bir kanal yapıyor. Yeni bir şey yok da sanki kendi yeni yapmış gibi işte onun ihaleleri, paraları, bütçeleri maalesef çöpe gidiyor. Yine bir yağmur yağdığında da Kemeraltı esnafı hem kendi malları ıslanarak dükkanında mali kayıp yaşıyor hem de o gün Kemeraltı adeta Sahra Çölü gibi oluyor. Çünkü herkes biliyor ki yoğun yağmur yağarsa Kemeraltı'na gidilmez. Buradan müşteri ayağını çekiyor. Bu yapılamayan, çözülemeyen bir sorun değil. Yapılmayan, çözülmek istenmeyen, umursanmayan bir sorun. Ne kadar üzücü değil mi? Türkiye'de iktidar olan parti de, İzmir'de 30 yıldır tek başına iktidarda olan parti de Kemeraltı'nı umursamıyor. Kemeraltı'yla alakalı hiçbir şey yapmıyor. Yapma niyeti bile yok. Konuşup karşı tarafa gol atmak için... İşte bakıyoruz, AK Parti yöneticileri yağmur yağınca hemen Kemeraltı'na geliyorlar. Şovlarını yapıyorlar. İşte videolar çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Peki siz otopark sorununa... Hadi siz müdahale edemediniz, edemiyorsunuz. Belediye yapmak zorunda; yağmur suyu, drenaj tamam. Otopark sorununu çözsenize. Kamunun Kemeraltı etrafında bu kadar arazisi var, yerleri var."

"CEMİL TUGAY GELSİN YENİDEN REFAH PARTİLİ OLSUN"

Hazırda bir otopark binası var. Bakın, adalette bir kural var: 'Geç gelen adalet, adalet değildir.' Bu çok önemli. Aynı şey aslında siyasette ve yerel yönetimde de var. Yani siz bir sorunu 30 yıl sonra çözdüğünüz zaman çözmüş olmuyorsunuz. Aynı Buca Metrosu gibi. On yıldır yapılıyor. Buca'ya metro yapıyor. Ne zaman yapacaksınız? Türkiye'nin 50 tane ilinden büyük bir ilçeye metro yapmayı şimdi mi aklınıza geldi? Ne zaman bitecek? Yani biz acaba ölmeden görebilecek miyiz? Hani Buca Metrosu'na binebilecek miyiz? On üç bine yakın esnaf var. Yani çok ciddi bir şey konuşuyoruz arkadaşlar. Öyle herhangi bir konu konuşmuyoruz. İnsanlar evlerine ekmek götürüyorlar. Böyle bir zulüm olur mu? Siz herhangi bir AVM için bir sürü yatırım yapıyorsunuz. Onlar zaten kendileri reklamlarını yapıyorlar vesaire vesaire. Ama buradaki küçük esnaf sahipsiz. Kimsenin umurunda değil. Peki bu insanlar bu dükkanı kapattıklarında o işçilere kim iş verecek? O insanlar tekrar hayatlarını nerede kuracaklar? Nerede tekrar iş yeri açacaklar? Bu kadar önemli bir sorun. Kemeraltı'ndan toplanan vergi, en meşhur isim vermek istemiyoruz ama İzmir'deki AVM'lerin belki toplamından daha fazladır. Bu kadar önemli bir konuyu herhangi bir çiçek böcek meselesi gibi değerlendiremeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla, azimle gitmemiz lazım. Peki biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Ne yapmaları lazım? Beceremiyorlarsa kalksınlar, biz yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da bir çağrımız var biliyorsunuz. Gelsin Yeniden Refah Partisi'ne, Milli Görüşçü olsun; bütün bu sorunları altı ayda çözelim. Bakın, dört başlıkta çözüm önerilerimiz var. Birincisi otopark ve ulaşım sorunu. Belediyenin, Konak Belediyesinin, Büyükşehir Belediyesinin, hazinenin yani devletin Konak civarında arsaları var. İnşaatla uğraşmaya da gerek yok. Bakın, Çin'de çok basit demir konstrüksiyon metoduyla yapılan binalar var.

"YIL BİTMEDEN ACİL OTOPARK YAPILMASI LAZIM"

Sosyal medyada hepiniz biliyorsunuz. Adam bir kamera koymuş, iki ay içerisinde 39 katlı bina yapıyor. Yani betonla uğraşmanıza da gerek yok. Çelik profilden yapılabilir. Bu binanın duvarları olmayacak. Bu bir otopark. Artık bu eski model. Yani 1960'ta yapılan otoparkı şimdi tekrar yapmanın ne alemi var? Döner alan bırakmak zorundasınız ve koridor bırakmak zorundasınız. Toplam metrekarenin yarısı yola ayrılıyor. Halbuki otomatik otopark olduğu zaman... Hani numunelik olarak belediyemizin "Dostlar alışverişte görsün." kabilinden yaptığı, mesela Alsancak'ta böyle bir otoparkımız var. Ama bu niye bir tane, iki tane? Niye çok değil? Kemeraltı etrafına böyle 10 tane otomatik, toplam metrekarenin yüzde 90'ının araç parkına ayrılabildiği, 10, 20, 30 katlı ve bu sorunu artık İzmir'in gündeminden çıkaracak şekilde otoparkların acilen yapılması lazım. Yani biz şimdi içinde bulunduğumuz yılın önümüzdeki ayında bunun planlaması yapılır. Bir ay sürer mimari çizimleri. Hemen üç ay içerisinde de yapılır. Yani yıl bitmeden acil otopark yapılması lazım. Hem mevcut otoparkın betonunda sorun varsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehirle oturur. Bir saat içinde çözülür. İşte orası şöyleymiş, böyleymiş, hukuki engeller, vesaire... Bunların hepsi boş. Bunlar, sizin sorunu çözmek istemediğinizi gösteriyor. Kanayan yaranın büyüklüğünün farkında değilsiniz. Bunun çok ivedi çözülmesi lazım. Bu kadar basit bir şey neden yapılamıyor? Hayret ediyoruz. Peki paranız yok. Büyükşehirin hep söylediği türkü de bu biliyorsunuz. İller Bankasından para yatmıyormuş gibi. 'Hükümet bize para vermiyor, devlet bize vermiyor.' Maalesef Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da buna inanıyorlar. 'Koskoca belediye başkanı yalan mı söyleyecek?' diye doğal olarak düşünüyorlar. Halbuki sizin İller Bankasından milyarlarca lira paranız her ay yatıyor. Tamam, beceremiyorsunuz. Bu parayı konserlere harcıyorsunuz. Çok önemli kültür sanat etkinlikleriniz var. Seçimlerde size destek verenlere peşkeş çekmeniz gereken işler var. Tamam, bunların hepsini anladık. Bari bunu yap-işlet-devret modeliyle verin. Şimdi size bu toplantının flaş haberini söylüyorum. Mezarlıkbaşı Otoparkı kapandıktan sonra Fevzipaşa Bulvarı'nın iki arka sokağında, toprak zeminde, tek kat olarak işletilen özel bir otopark vardı. Belediyemiz burayı istimlak etti. Biz de sevindik. 'Oh.' dedik. 'Elhamdülillah.' dedik. Bu otopark sadece tek kat olarak işletiliyordu. Çok daha profesyonel, çok katlı bir otopark olacak. Böylece bölgenin ve Kemeraltı'nın ihtiyacını burası giderecek. Belediye ne yaptı biliyor musunuz? Buraya biraz mıcır döktü. Kenarlarında duvar yoktu, beton bariyerler koydu. Çok güzel, cici bir kulübe getirdi. Orada tuğladan bir kulübe vardı, onu yıktı. Prefabrikten bir kulübe getirdi, koydu. Bir tane de belediyeden memur kardeşimizi oraya koydu, güvenlikçi. Aynı otoparkı belediye işletiyor şu anda.

SON 10 YILDA KRUVAZİYER GEMİLERİ 3'E DÜŞTÜ

Kruvaziyer gemileri, koku sorunu sebebiyle yılda 80-100 tane gelirken maalesef son 10 yılda üç sayısına kadar düştü. Tabii bu da yine İzmir'in bir altyapı sorunu. Koku sorununun çözülmesi lazım. Körfeze lağım basılmasından vazgeçilmesi lazım. Arıtma tesislerinin doğru düzgün çalışması lazım. Ama devamında da bu kruvaziyer gemileri yüksek miktarda para harcayan turist getiriyorlar. Bu şekilde koordine olup ajanslarla çalışılması lazım. Kemeraltı'nı ülke ve dünya gündeminde tanıtacak bir ajansa bu işi vermekten bile acizler. İzmir'de işte Karşıyaka'da, Bostanlı tarafında ve Alsancak'ta hayat geceleyin akıyor, devam ediyor. Kemeraltı'nda ne oluyor? Kışın özellikle hava erken kararıyor. Altıdan sonra sokaklarda in cin top oynuyor. Ne yapmak lazım? Bir, güvenlik sorununu çözmek lazım. İki, aydınlatma sorununu çözmek lazım. Kemeraltı geceleyin yaşayan bir mekan olmalı, özellikle yiyecek içecek anlamında. Eskiden Kemeraltı'na biz sinemaya gelirdik üniversite öğrencisiyken. Şimdi o sinemalar, o SSK bloklarının oradakiler hemen hemen hepsi kapandı diye biliyorum. Belki bir tane vardır, bizim atladığımız. Bu şekilde cazibe merkezi haline gelmeli. Yani çok boyutlu olmalı. İnsanlar gelip çocuğuna da bir eğlence bulmalı, kendisi hanımıyla da oturup güzel bir yemek... Balık mı yemek istiyorsa, ne istiyorsa yemeğini yerken çocuğunun da eğleneceği bir ortam olmalı. AVM'leri bunun için tercih ediyor insanlar. Burasının da bu hale dönüştürülmesi gerekiyor.

"CHP, İZMİR'İ KAYBEDİYOR"

Bir de çok önemli son tavsiyemiz: Turizm ve esnaf zabıtası ile polisi olması lazım. Burada bazı spesifik sorunlar var. Kemeraltı'nın dertlerini şimdi konuştuğumuz için iç sorunlarına çok girmiyoruz. Bir de bu KADES uygulaması gibi esnafımızın tek tuşla basıp yardım çağırabileceği bir uygulama yapılması lazım. Esnafla kötü niyetli, art niyetli insanların karşı karşıya gelmemesi lazım. Kemeraltı İzmir'in göz bebeğidir. İhmal edilmesi düşünülemez bile. Sorunu esas çözecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve hükümet yetkililerine de aynı bu toplantı gibi, isterlerse biz organize edelim, kendileri organize etsinler, bizi çağırsınlar. Aynı size anlattığımız gibi biz herkese bütün bu çözüm önerilerimizi şeffaflıkla anlatıyoruz. Bunları anlatalım ve en kısa sürede İzmir'deki Kemeraltı dünya çapında bir marka çarşı haline gelsin diyorum. "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir." düsturuyla yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ne zaman çağırırsa veya devletin herhangi bir bakanlığı, herhangi bir kurumu... Dikkat ederseniz ben, "Bakanlığa söyledim, bakanlık bana söyledi. Ben ona söyledim, o yapmadı. Ben onu çağırdım, o gelmedi. Geçen ben ona haber gönderdim." dedim. Bakın, bu ilkokuldaki çocukların yapabileceği bir iş. Siz çok ciddi olması gereken adamlarsınız. Siz bu şehri yönetiyorsunuz. Bir tarafa bütün Türk milleti oy vermiş, devleti size vermiş. Bir tarafta da bütün İzmir size oy vermiş. Yüzde 48'le seçilmişsiniz. Zaten hani biz bunu CHP İl Başkanı ziyaretinde de söyledik. 'Son kez kazanıyorsunuz. Tadını çıkarın.' dedik. CHP de bunun herhalde farkında değildi. Yani Aziz Bey döneminde yüzde 66'larla kazanan bir parti yüzde 48'e düşmüş ve paniklemiyor. 'Bir dakika ya, ben burayı kaybediyorum.' demiyor. Bu olayın üstüne Buca'da, Karşıyaka'da bazı ilçelerde çöp dağları oluyor. Konak'ta da bu arada oldu. Bu yaz olmaz inşallah. Hani kışın kötü oluyor, yazın çok kötü oluyor. Hiç çekilmiyor.

"CANINIZ İSTEDİĞİ ZAMAN HER ŞEYİ ÇÖZÜYORSUNUZ"

Şimdi siz yani umurunuzda değil yani, değil mi? O zaman halk sizi tasfiye eder. Ama... Yani şimdi uyarıyoruz sizin vasıtanızla da. Bu numaraları yemiyor bu millet artık. Bundan vazgeçsinler. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Yani sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. İktidar Partisi de bunu çok iyi yapıyor. Bakanımız geldi, bakanımızı karşıladık, bakanımızı uğurladık, bakanımızı indirdik, bakanımızı bindirdik. Aferin, süper. Havaalanında karşılayın, getirin, götürün. İl binamızda bizi ziyaret ettiler. Bravo! Peki ne yapıyorsunuz kardeşim? Mesela şöyle bir paylaşım yazılıyor: 'Bakanımızla İzmir'in sorunlarını istişare ettik.' Allah Allah! E tamam, ne istişare ettiniz ya? Söyleyin, öğrenelim. Bakın, bu kayıkçı kavgasından yani esas konu bu. Bize hiçbir şey söylemesinler, bizi çağırmasınlar, bu sorunları çözün. Hani muhatap alınmak diye bir derdimiz yok. Yani bu feryadımızın aslında sebebi bu. Bize bırakmayın kardeşim. Bunların hepsini çözün. Bize söyleyin, bakın çözüm önerisi olarak 6, 10, 17, 21, 22 madde. Bu 22 maddeyi bizim elimizden alın. Yarısını Büyükşehir alsın, çözsün. Yarısını bakanlık çözsün. Şimdi diyor ki, 'Ya onu Büyükşehir'in yapması lazım.' Kardeşim, canınız istediği zaman her şeyi çözüyorsunuz, değil mi? Bir hafta içinde arazi tahsisi oluyor, inşaat ruhsatları çıkıyor. Koca koca tavırlar İzmir Büyükşehir'den mi ruhsat aldılar? Nereden aldılar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. İsteyince yapıyorsunuz. Yapın, hemen çözün."