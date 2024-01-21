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Antalya sahillerinde 5 günde 6 ceset bulunmasıyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi - Son Dakika
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Antalya sahillerinde 5 günde 6 ceset bulunmasıyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi

Antalya sahillerinde 5 günde 6 ceset bulunmasıyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi. 6 cesetten birinin kimliğinin belirlendiğini, 5 kişinin üzerindeki kıyafet ve ayakkabıların üretim yerinin Suriye olduğunu belirten Valilik, 11 Aralık'ta Lübnan'dan Suriye'ye giden bir tekneyle bağlantının kesildiğini kaydederek, ''Muhtemel teknenin batması sonucu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

21.01.2024 - 18:27,  Güncelleme: 19:03
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Antalya Valiliği, şehirde peş peşe karaya vuran 6 cansız bedenle ilgili açıklama yaptı. Valilik, 6 cesetten birinin kimliğinin belirlendiğini, 5 kişinin üzerindeki kıyafet ve ayakkabıların üretim yerinin Suriye olduğunu belirtti. 11 Aralık'ta Lübnan'dan Suriye'ye giden bir tekneyle bağlantının kesildiğini kaydeden valilik açıklamasında, "Muhtemel teknenin batması sonucu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

KARAYA 5 GÜNDE 6 CESET VURDU

Antalya sahillerinde 5 günde peş peşe kıyıya sürüklenen cansız bedenlerin bulunması dikkatleri bölgeye çevirdi. Şehirde karaya vuran ceset sayısı 6'ya yükselirken, konuya ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama geldi.

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

ANTALYA VALİLİĞİ: 5 CANSIZ BEDENİN ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERİN ÜRETİM YERİ SURİYE

Valilik yaptığı açıklamada, cesetlerin üzerinde bulunan kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunu belirtirken, 11 Aralık'ta Lübnan'dan hareket ettikten sonra iletişimin kesildiği bir tekneden de bahsetti. Antalya sahillerine vuran cansız bedenlerin teknedeki yolcular olabileceğini kaydeden valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir.

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

"CANSIZ BEDENLER, KIBRIS'A GİDERKEN İLETİŞİMİN KESİLDİĞİ TEKNEDEKİLER OLABİLİR"

Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son 1 haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

DÜN MANAVGAT'TA 2, SERİK'TE 1 CESET BULUNDU

Öte yandan geçen çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, İstanbul'da yaşayan ailesi DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi

GÖÇMEN TEKNESİ İDDİALARI

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya sahillerinde peş peşe ceset bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi
Antalya sahillerinde 5 günde 6 ceset bulunmasıyla ilgili Valilik\'ten açıklama geldi
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya sahillerinde 5 günde 6 ceset bulunmasıyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya sahillerinde 5 günde 6 ceset bulunmasıyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi - Son Dakika
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