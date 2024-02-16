Denizli\'de Tek Taraflı Kaza Süsü Verilen Cinayet

Denizli'de 5 ay önce tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen yaşlı adamın, komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sopalarla önünü kestikleri Şahin Demirten'i döverek öldüren, motosikleti ve cesedi sürükleyerek cinayete kaza süsü veren şüphelilerin sinsi planını, jandarmanın olay yerinde bulduğu odun parçaları bozdu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde 16 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda; kırsal mahallede tek başına yaşayan Şahin Demirten'in (64) komşusu Cihan G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Demirten'in evine 500 metre kala tek taraflı motosiklet kazasına karıştığı ihbarında bulundu. Komşunun ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı değerlendirilen 2 çocuk babası Demirten, görünürde şüpheli bir durum olmaması nedeniyle ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Çocuklarının kuşkuları haklı çıktı
Babalarının bugüne kadar hiç kaza yapmaması, olay yerinde gördükleri kırık sopa parçaları ve bölgedeki parça parça kan izlerinden kuşkulanan Şahin Demirten'in çocukları, kazanın meydana geldiği bölgedeki tüm unsurları tek tek kayda alarak Cumhuriyet Savcılığına normal ölüm olarak rapor edilen dosyanın yeniden incelenmesi için dilekçe verdi. Ailenin kuşkularını dikkate alan savcılık, dosyayı araştırılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerine teslim etti. Giresun İkranur Tirsi cinayeti, Konya Büyükşen cinayeti ve Diyarbakır'da meydana gelen 9 yaşındaki çocuğun ölümü gibi faili meçhul olayları aydınlatan Denizli JASAT'ın uzman ekibi, Ekim ayının ortalarında adli tıp raporlarının çıkmasının ardından iğneyle kuyu kazar gibi 4 ay titiz bir çalışma yürüttü.
5 ay sonra itiraf ettiler
Olay yerindeki delillerin titiz bir şekilde toplanması ve kaza yaptığı iddia edilen motosiklette herhangi kırık bir parça bulunmamasından yola çıkan jandarma dedektifleri, yaptığı çalışmalarda 450 kişiyle yapılan mülakat, alınan ifadeler, teknik ve fiziki takiple olayı aydınlattı. Şahin Demirten'in komşusu olan aile tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Demirten ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Hasan G., eşi Makbule G., oğlu Cihan G. ve kızı Serap G. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda sorgulanan şüphelilerden Cihan G., suçunu itiraf ederek olay günü yaşananları anlattı.
Sahte fren izi yapıp, kaza süsü verdiler
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Cihan G.'nin geçmişte Şahin Demirten'in yolunu keserek para istemesi ve yaşanan tartışmaların husumete dönüşmesiyle devam eden olayda, cinayet günü yine Cihan G.'nin Şahin Demirten'in önüne çıkıp tartışmanın ardından başına sopa ile vurduğu ve sonrasında ailenin diğer üyelerinin de kavgaya dahil oldukları tespit edildi. Cinayete kaza süsü vermek isteyen ailenin, Şahin Demirten ve motosikletini 50 metre sürükledikleri, yaralı şahsı taşların üzerine yüzüstü yatırdıkları anlaşıldı. Suçtan kurtulmak için plan yapan hatta 112'yi arayarak kaza ihbarında bulunan aileyi, olay yerinde unuttukları ve evlerinin önündekilerle aynı olan odun parçaları ele verdi.
Şahin Demirten'i sopalarla döverek öldürdüklerini itiraf eden aile fertleri, dün olay yerinde yaptırılan keşfin ardından bu sabah saatlerinde Acıpayam Adliyesine sevk edildi. Demirten'in çocukları Ceyhun Demirten ve Ceylan Kaçar ile eski eşi, adliye getirilen şüphelilere tepki gösterdi. Şahin Demirten'in eski eşi Zühra Erten, güvenlik tedbirleri altına adliyeye sevk edilen şüphelilere "Katiller. Biz size ekmek AŞ verdik. Çocuklarıma acı çektirdiniz. Cuma günü öldürdünüz, Cuma günü tutuklandınız" diye bağırdı.
Savcılıktaki sorguları devam eden şüphelilerin, 'Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Tek Taraflı Kaza Süsü Verilen Cinayet - Son Dakika
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