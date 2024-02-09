5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı\'dan "Paralar nerede?" sorusuna yanıt: Herkes parasını alacak, paralar faaliyette

İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu, farklı illerde de yakalanan şahıslarla beraber toplamda 32 şüpheli, eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.
Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi. İzmir'de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir'e getirilmişlerdi.
Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı'ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara'da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi. Antalya ve Ankara'da 2, Aksaray'da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir'deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılacakları öğrenildi. Ayrıca, firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi.
Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı'nın aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.
Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmıştı.
Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasındaki holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenildi. Emekli Tuğgeneral Alkan'ın ise Sedat Ocakçı'nın geçmişte komutanı olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.
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Son Dakika › 3.Sayfa › 5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'dan 'Paralar nerede?' sorusuna yanıt: Herkes parasını alacak, paralar faaliyette - Son Dakika
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