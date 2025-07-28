İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor - Son Dakika
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İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

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İzmir ve Bursa\'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
28.07.2025 17:49
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İzmir ve Bursa\'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
Haber Videosu

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edilirken, Bursa Harmancık'taki yangınında alevler yeniden yükseldi. Bölgeden gelen görüntüler ekiplerin yangın söndürme çalışmalarında yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Yaz mevsiminde sıcaklıkların rekor seviyelere yükselmesinin ardından Türkiye genelinde orman yangınları arttı. Yangınlarla dört bir yanda mücadele devam ederken, İzmir ve Bursa'dan durum kritik bir hal aldı.

BORNOVA'DAKİ YANGIN BUCA SINIRINA DAYANDI

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor. Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

BURSA HARMANCIK'TA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili bölgeye havadan söndürme helikopteri ve uçağı da yönlendirildiği belirtildi.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

BURSA'DA ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Üç gündür devam eden orman yangınlarına 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale ediliyor.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız çalışmaları dün akşam oluşturulan kriz merkezinde takip ederken, ekiplerin gece boyunca karadan müdahalesi sürdü.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlara ilişkin soruşturma devam ederken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30), dün Harmancık ilçesinde gözaltına alındı. Eski asker olduğu öğrenilip, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şüphelinin sorgulaması getirildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK

Diğer yandan söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak, Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek için cenaze namazı kılınacak. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek'in cenazeleri Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Kazım Bayrak'ın cenazesi için memleketi Bolu'da toprağa verilecek. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gürsu ve Kestel ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor



İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor


İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor


İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor


İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor


İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor


İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor


İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor

Kaynak: AA-DHA-İHA

Orman Yangını, Harmancık, Bornova, 3-sayfa, Güncel, Bursa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • turkumdogruyum?:
    Cumhurbaşkanlığı makam uçakları var. Yangın söndürme uçakları yok. 13 11 Yanıtla
    Isa Avcıl:
    O uçakları gözünüze değil münasip bir yerinizede sokulsa görmezsiniz 6 2
    Serkan ergezer :
    TOKİ KANALİYLA SURİYELERE KONUT YAPILACAK BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ KURULUYOR HAYIRLI OLSUN 1 1
  • Ender Kervancıoğlu:
    Saltanat uçakları, seyahat uçakları var. Gemicikler var. Halkın vergileriyle, hazine gelirleri iktidarın ve yandaşların şatafatını artırmak için kullanılıyor. Zaten harcamaların nereye yapıldığı maliyenin denetimine açılacak diye korkularından iktidarı elde tutmaya calışıyorlar. ülkenin tamamı yansa ak koyunlar yine savunur. Uyanış ne zaman gerçekleşirse türkiyenin hali o zaman düzelir. 2 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bir yangın 5 gün sürermi yazıklar olsun size bu kadar vurdumduymazlığa işbilmezliğe yine istifa yok ..! 2 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    ANLAYIN ARTIK ANLAYIN NE MALSINIZ BEEEE. ORMANLAR, TARLALAR, ZEYTİNLER İKLİM YASASI İÇİN YANDIRILIYOR... HÜKÜMET YAKIYOR.. SÖNDÜRME ÇABALARI GÖSTERMELİK UYANIN BİTİYORUZ. 1 2 Yanıtla
  • M G:
    Yanan ormanların yerine tekrardan ağaçlandırma yapılsın imar istemiyoruz bununla ilgili acil yasa çıkarılsın.Yanan orman veya ağaçlandırılmış bölgelere imar çıkarılmayacak diye …..Birde Fazlalık olan araç uçak tekne ne varsa onlar satılıp yerine hemen yangın söndürme uçağı alınsın … 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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