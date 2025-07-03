Kandilli Marmara\'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından dün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, kent merkezi ile Orhangazi, Yalova ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi ve paniğe neden oldu. Birçok vatandaş, bulundukları binalardan dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi. Art arda gerçekleşen bu depremlerin, büyük bir depremin habercisi olup olmadığı ise halk arasında merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi, Gemlik'teki depremlerle ilgili bir rapor yayımladı.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN RAPORU

DEPREM BİLGİLERİ

2 Temmuz 2025 tarihinde Şahinyurdu-Gemlik (Bursa) (40.4597 K 29.1982 D) merkez üssünde yerel saat ile 13:57'de aletsel büyüklüğü ML 4.4 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.5 km olup sığ odaklı bir depremdir.

DEPREMİN ŞİDDET DAĞILIMI

Depremin şiddeti, bir depremin yüzeyde yarattığı hasarın ve insanların hissettiği sarsıntının derecesini ifade eder. Tahmini şiddet haritasının hazırlanmasında Earthquake Loss Estimation Routine (ELER) programı kullanılmıştır. Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin I?= V olduğunu göstermektedir.

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

Bursa ilinde yerel küçük fayların yanında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun İznik Gölü'nün güneyindenGemlik Korfezi'ne uzanan orta kolu ile Yenişehir-Bursa'dan geçen güney kolu bölgenin depremselliğini önemli ölçüde belirler. Bursa ilindeki önemli diri faylar Soğukpınarı, Ulubat, Mustafakemalpaşa, Orhaneli,Bursa, Barakfakı, İnegöl, Gençali, Zeytinbağı, Karacabey, İznik-Mekece ve Gemlik fayları olup, bölge ağırlılı olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Batı Anadolu'nun Rejimi etkisi altında karmaşık bir tektonik yapı göstermektedir. Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) Bursa il sınırları içinde şiddet değeri Io= IX-X olan depremler meydana gelmiştir. Ayrıca Bursa ilinin kuzeyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun ana kolları üzerinde de şiddet değeri Io= IX-X aralığında olan hasar yapıcı depremler mevcuttur.

Aletsel dönemde (M.S. 1900-2025; büyüklüğü M?4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=7.0-7.9 aralığında olup, komşu il sınırları (Kütahya, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ) içerisinde de büyüklüğü M?6.0 olan hasar yapıcı depremler meydana gelmiştir. İl merkezine en yakın deprem 60 km. uzaklıkta olan 1928 İshaklar- Harmancık (Bursa) depremidir.

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Yeni haritalar binaların deprem etkisi altında tasarımında esas alınacak deprem hareketlerini ifade etmek üzere hazırlanmıştır. Haritalarda dört farklı deprem yer hareketi düzeyi için en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) ve spektral ivme (Sa) değerleri gösterilmiştir. Türkiye Deprem Tehlike Haritası için http://tdth.afad.gov.tr web sitesinden detaylı bilgi alınabilir.

ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜ

İlgili depremin odak mekanizma çözümü, bölgesel moment tensör ters çözüm yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu deprem doğrultu atımlı fay türünde bir faylanma ile meydana gelmiştir.

AFETE HAZIRLIK

Afetlere hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını önlemek açısından büyük önem taşır. Vatandaşların afetlere hazırlık konusunda dikkat etmeleri gereken bazı temel adımlar:

• Riskleri önceden hesaplayın! Afet ve Acil Durum Planı yapın!

• Binanızın sağlamlığını kontrol ettirin!

• Eşyalarınızı sabitleyin!

• Deprem sırasında ve sonrasında neler yapacağınızı öğrenin!

Her bireyin kendi hazırlığını yapması, afetlere karşı toplumsal direnci artıracaktır. Büyük depremlerden sonra meydana gelebilecek Tsunami kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için risk oluşturacaktır. Çoğunlukla tsunaminin yaklaştığının ilk işareti büyük bir su dalgası değil, denizin ani olarak geri çekilmesidir. Bu nedenle, deniz kıyısındayken bir deprem hissettiğinizde ve/veya deniz çekilmesi gözlediğinizde tsunami tehlikesini hatırlayın ve hızlı bir şekilde yüksek yerlere doğru gidip kıyılardan uzaklaşın. Açık denizde ve kıyıya dönemeyecek durumdaysanız mümkün olduğu kadar açık denize doğru gidin. Tsunaminin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın; bazen sonraki dalgalar ilkinden daha büyük ve yıkıcı olabilir. İlgili kurumlar "Tehlike geçti!" diyene kadar kıyılara yaklaşılmaması tavsiye olunur. Detaylı bilgi için KRDAE Afete Hazırlık Laboratuvarı'nın (https://ahlab.bogazici.edu.tr) sayfasını inceleyebilirsiniz.