 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

Türkiye Kuzey Irak'tan gelen 12 şehidimizin acısıyla sarsıldı. Yüreklere kor olup düşen acı haber sonrası ünlü isimler de 12 şehidimiz için taziye mesajı yayınladı. Şahan Gökbakar duygularını ''Her gün lanetlesek yetmiyor. Maalesef 40 yıldır bitmiyor bu aşağılık terör. Yine canlarımız gitti.'' sözleriyle dile getirirken, Filiz Akın ''Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var.'' dedi.

24.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 12:14
Abone Ol

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 22 Aralık'ta 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi. Acı haber Türkiye'nin yüreğine bir kor gibi düşerken, ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından teröre lanet okuyan paylaşımlar yaptı.

12 kahraman Mehmetçik için taziye mesajı da yayınlayan ünlü isimlerin paylaşımları şöyle;

ACUN ILICALI

"Şehitlerimizin acısını yaşarken 6 kahraman askerimizin daha şehit haberini almak yüreğimizi yaktı. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardımcısı olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

TÜRKAN ŞORAY

"Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

FİLİZ AKIN

"Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Son 24 saatte 12 askerimiz şehit oldu."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

SÜHA UYGUR

Şehitlerimize rahmet, ailelerine sonsuz sabırlar diliyorum. Kelimeler, ne yazık ki yetersiz kalıyor. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

EROL EVGİN

"Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

FERHAT GÖÇER

"Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimize, vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum…"

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

GUPSE ÖZAY

"Şehit ailesi için 1 büyük bir rakamdır."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

HADİSE

"Hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre lanet olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

DEMET AKALIN

"Allah, hanelerine sükunet, göğüslerine sabır indirsin. Şehidimiz var."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

YASEMİN ŞEFKATLİ

"Başımız sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

TARKAN

"Terörün ailelerinden kopardığı şehitlerimize Allah'tan rahmet, içleri yanan aile ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Her gün lanetlesek yetmiyor. Maalesef 40 yıldır bitmiyor bu aşağılık terör. Yine canlarımız gitti. Kahraman şehit askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm Türk milletine baş sağlığı diliyorum."

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Hepimizin başı sağ olsun… Ailelerine ve sevenlerine sabır dilerim…"

Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
YORUMLAR

Hülya Koçyiğit, Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı, Filiz Akın, Tarkan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti - Son Dakika


12:05
Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52
Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor

Son Dakika
12:05 Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52 Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:17 2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 13:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement