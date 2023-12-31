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İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları - Son Dakika
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İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları

2023 geride kalırken Büyük Okyanus ülkeleri 2024'e girmeye başladı. Yeni yıla ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya oldu. Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşılayan Avustralya ve Yeni Zelanda'da nefes kesen görüntüler geldi. Japonya da 2024 yılına coşkuyla girdi. Öte yandan, Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi.

31.12.2023 - 18:59,  Güncelleme: 20:01
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Büyük Okyanus'ta yer alan ülkeler yeni yıla girmeye başladı. 2024'e ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya oldu. Avustralya'yı Japonya takip ederken, Kuzey Kore de resmi anonsla yeni yıla girdi. Ülkelerden gelen havai fişek gösterileri ise nefesleri kesti.

YENİ ZELANDA

Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni yıl kutlamaları kapsamında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu
2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu
2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu

AVUSTRALYA

Yeni yıla ilk giren ülkelerden Avustralya'da kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri düzenlendi. Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.

2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu
2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu
2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu

FİJİ

Okyanusya'da bulunan ve yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip bir ada ülkesi olan Fiji de yeni yıla "merhaba" dedi.

İşte 2024'e ilk adımı atan ülkelerin kutlamaları

JAPONYA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi.

İşte 2024'e giren ülkelerin yeni yıl kutlamalarından görüntüler

Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. Osaka'da ise yüzlerce kişi dakikalarca süren havai fişek gösterisini izledi.

2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu

KUZEY KORE

Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi. Devlet televizyonda yapılan yayınla yeni yıla giren ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.

2024'e İlk Giren Ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya Oldu
İşte 2024\'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Mesut Gülmez: Rabbim mevzuyu biliyorsun. Memleketin başına bela olmuş bir kaç hasta kirli ruhlu cisim var onları tez zamanda yanına alman dileğiyle yeni yıla girelim. Yanıtla 1 2

Yeni Zelanda, Avustralya, Yılbaşı, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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