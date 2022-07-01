ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu - Son Dakika
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ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu

01.07.2022 16:52

32. NATO Zirvesi sonrası ABD'li gazeteci Michael Tracey, Twitter hesabından basın toplantılarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tracey, "Erdoğan'a eleme olmaksızın, Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu belirtmek istiyorum" dedi. Tracey ayrıca, Biden ve Johnson'ın soruları önceden seçtiğini de dile getirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de dün sona eren 32. NATO Zirvesine Türkiye damga vurdu. NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin sunduğu şartları kabul etmesiyle ittifaka üye olmalarının önü açıldı. Zirvenin ardından liderler, tek tek kamera karşısına geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'IN DAHA ÇOK SORU ALDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru soran ABD'li gazeteci Michael Tracey, Twitter hesabından basın toplantılarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tracey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğine, ayrıca daha çok soru aldığına dikkat çekti.

ABD'li gazeteciden dikkat çeken zirve yorumu: Erdoğan'a, önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu

"BANA SÖZ VERDİ VE SORUMU YANITLADI"

Tracey paylaşımında, "İster inanın ister inanmayın, Erdoğan az önce bana söz hakkı verdi ve sorumu yanıtladı. "ABD/İngiltere'nin askeri gerilimin tırmanmasına yönelik çağrı yaparken, kendisinin Ukrayna'da diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki veya tek NATO lideri olduğunu" belirttim. O (Erdoğan) da bana 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır' yaklaşımının etkili olduğunu söyledi. Yaygın şekilde 'otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a eleme olmaksızın, her ikisi de önceden seçilmiş soruları alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'li gazeteciden dikkat çeken zirve yorumu: Erdoğan'a, önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu
ABD Başkanı Joe Biden

"BIDEN'A YALNIZCA ÖNCEDEN SEÇİLENLER SORU SORDU"

Tracey, "Biden, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin yanı sıra saldırı silahları göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı), Biden'ı başıyla onayladı. Beklendiği gibi yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ, NBC soru sordu. Bu arada Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracak kişilerin önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi" ifadelerine yer verdi.

ABD'li gazeteciden dikkat çeken zirve yorumu: Erdoğan'a, önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

JOHNSON'I DA ELEŞTİRDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kürsüdeki fotoğrafı paylaşan Tracey, "Düzmece basın toplantısı! Tüm soru soracak kişiler önceden seçildi, ardından Boris hemen dışarı çıktı" dedi.

ABD'li gazeteciden dikkat çeken zirve yorumu: Erdoğan'a, önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu
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'Erdoğan'a önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu' 'Erdoğan'a önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu' Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: 'Çok güzelsin' Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: 'Çok güzelsin'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu - Son Dakika
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