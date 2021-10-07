Üye Girişi
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan - Son Dakika
BBC

Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan

07.10.2021 05:58
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan

Nobel Barış Ödülü siyasi doğası gereği, 1901’den beri tartışmalara yol açıyor.

Nobel Barış Ödülü'nün kazananı Cuma günü Türkiye saatiyle 13.00'te açıklanacak. Bu yıl ödülü kimin alacağını henüz bilmesek de bugüne kadar ödül alan kişilerden bazılarının tartışmalara yol açtığını biliyoruz.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Nobel Barış Ödülü, İsveçli bilim adamı, iş adamı ve hayırsever Alfred Nobel tarafından yaratılmıştı.

Fakat siyasi doğası gereği, bu ödül diğer beş ödüle göre hep daha tartışmalı oldu.

Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazananı ve bir de kazanamayanı inceledik.

Barack Obama

Pek çok kişi Barack Obama 2009'da ödülü kazandığında şaşkınlığa uğramıştı, buna Obama'nın kendisi de dahil.

2020'de yayınladığı anılarında, haberi duyduğunda ilk verdiği tepkinin "Ne için?" olduğunu yazdı.

Yalnızca dokuz aydır görevde olan bir kişiye ödül verilmesini erken bulanlar çoktu.

Hatta ödül için aday gösterme süresi, Obama'nın göreve başlamasından yalnızca 12 gün sonra bitmişti.

2015'te BBC'ye konuşan Nobel Enstitüsü'nün eski direktörü Geir Lundestad, ödülü veren komitenin sonradan bu karardan pişman olduğunu ima etmişti.

Obama'nın görev yaptığı iki dönemde ABD askerleri Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalara dahildi.

Yaser Arafat

Filistinli lider Yaser Arafat, İsrail Başbakanı İzak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres 1994'te Oslo Barış Anlaşması'nı imzalamaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

O dönemde bu anlaşmanın İsrail-Filistin sorununu çözeceği umuluyordu.

Geçmişte silahlı mücadele vermiş birinin bu ödülü alması hem İsrail'de hem de dünyada tartışmalara neden oldu.

Arafat'ın adaylığı bile Nobel Komitesi'nde ayrılığa yol açtı.

Komitenin üyelerinden Norveçli siyasetçi Kare Kristiansen bunu protesto etmek için komiteden ayrıldı.

Aung San Suu Kyi

Myanmarlı politikacı Aung San Suu Kyi, Mayanmar'daki ordu yönetimine karşı verdiği barışçıl mücadele ile 1991'de bu ödülü kazanmıştı.

Fakat 20 yıl sonra, BM tarafından soykırım olarak nitelenen Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakları ihlalleri ve katliamlara sessiz kalması nedeniyle ciddi bir şekilde eleştirildi.

Ödülünün geri alınması için çağrılar yapılsa da Nobel Ödülleri'nin kuralları böyle bir şeye izin vermiyor.

Abiy Ahmed

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşusu Eritre ile yıllardır süren sınır sorununun çözümünde üstlendiği rol nedeniyle ödülü kazandı.

Fakat birkaç ay sonra bu karar sorgulanmaya başlandı.

Uluslararası toplum Ahmed'in, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesine orduyu göndermesini eleştirdi.

Oradaki çatışmalarda binlerce kişi öldü.

Birleşmiş Milletler durumu "içler acısı bir felaket" olarak niteledi.

Wangari Mathai

Kenyalı aktivist 2004'te bu ödülü kazanan ilk Afrikalı kadın oldu.

Fakat sonraki yıllarda HIV ve AIDS hakkındaki açıklamaları çokça eleştirildi.

Mathai HIV'in siyahları öldürmek için yaratılmış bir biyolojik silah olduğunu öne sürüyordu.

Bu iddiayı destekleyen tek bir bilimsel kanıt yok.

Henry Kissinger

ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 1973'te ödülü kazandı.

Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.

Kissinger ödüle, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.

Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti.

New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.

Ödüle layık görülmeyen Gandhi

Bazen de Nobel Barış Ödülü'nün verilmediği kişiler dikkat çeker.

Bu alanda en dikkat çeken isim, muhtemelen Mahatma Gandhi'dir.

Birden fazla kere aday gösterilse de, 20. yüzyıldaki pasifist hareketin simgesi olan Hint siyasetçi ödülü hiçbir zaman kazanamadı.

2006'da Barış Ödülü'nü veren komitenin başında bulunan Norveçli tarihçi Geir Lundestad, Gandhi'nin listedeki en büyük eksiklik olduğunu söylemişti.

Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan
Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan

Nobel Barış Ödülü, Barack Obama, İsrail, Nobel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı 00:39 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı 23:23 Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 22:06 Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi 21:51 Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 20:19 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar
Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 18:09 Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?         
00:44
İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler         
23:59
74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
22:34
Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı         
21:55
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi         
20:04
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 06:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Nobel Barış Ödülü: Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazanan - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement