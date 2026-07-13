Fentanil Kralı Zhang Zhidong'un Yükselişi - Son Dakika
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Fentanil Kralı Zhang Zhidong'un Yükselişi

Fentanil Kralı Zhang Zhidong\'un Yükselişi
13.07.2026 07:00
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Zhang Zhidong, Meksika'daki fentanil ticaretinin arkasındaki önemli isim olarak tanımlanıyor.

"Yoldaş Wang çok önemliydi. Bir numaraydı," diyor Enrique, imalı bir şekilde gülerek.

Enrique (gerçek adı değil), kendisini dünyanın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Meksika'nın Sinaloa kartelinde üst düzey bir koordinatör olarak tanıtıyor.

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacán'ın eteklerinde, kimsenin onu duyamayacağından emin olduğumuz bir yerde park halindeki bir arabanın içinde oturuyoruz. Enrique, ölümcül uyuşturucu fentanilin yapımında kullanılan malzemelerin Çin'deki fabrikalardan Meksika'daki laboratuvarlara binlerce kilometre nasıl taşındığını anlatıyor. Kartel üyeleri, bu tedarik zincirini kurma işini 'Yoldaş Wang'e atfediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, suç dünyasında "fentanil kralı" olarak bilinen Wang, gerçek adı Zhang Zhidong olan 39 yaşında bir Çin vatandaşı.

2024 yılında Meksika'da tutuklanan Zhang, daha sonra dramatik bir şekilde kaçmış ancak 2025 yılında yeniden yakalanarak ABD'ye iade edilmişti.

Fentanil, eroinin 50 katı daha güçlü sentetik bir opioid. Her yıl, çoğu ABD'de olmak üzere, on binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Bu işlenmiş uyuşturucunun varış noktası genellikle ABD oluyor. Birkaç tuz tanesi kadar küçük bir doz bile ölümcül olabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, fentanil satıcılarını "uyuşturucu teröristleri" olarak nitelendirmiş, uyuşturucuyu ve bileşenlerini kitle imha silahı olarak sınıflandırmış ve fentanil ticaretini Çin, Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi uygulama gerekçesi olarak kullanmıştı.

Zhang 2025'te New York'ta mahkemeye çıktığında, dönemin Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche onu "dünyanın en tehlikeli kaçakçılarından biri" olarak tanımlamıştı.

Ayrıca onu, ABD'ye "büyük miktarlarda kokain, fentanil ve metamfetamin pompalayan küresel bir işletmeyi yönetmekle" ve "milyonlarca dolarlık uyuşturucu gelirini aklamakla" suçladı.

Zhang suçsuz olduğunu iddia etti ve şu anda yargılanmayı bekliyor. Avukatı da yasal süreç devam ettiğinden yorum yapmaktan kaçındı.

BBC, Çin'in en prestijli üniversitesinden mezun olan Zhang'ın, Çinli kimya üreticileri ile Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarları arasındaki zincirin kilit halkası haline nasıl geldiğini Kartel üyeleri ve eski meslektaşlarıyla konuştu.

Zhang nasıl yükseldi?

Zhang, 2010 yılında Pekin Üniversitesi'nden İspanyolca bölümünden mezun oldu ve bir yıl sonra demir cevheri madenciliği yapan Çinli bir şirkette çalışmak üzere Meksika'ya gitti. Kısa süre sonra üst düzey bir pozisyona yükseldi.

O dönemde onu tanıyanlar, onu yurt dışında yaşamaya hevesli, parlak, zeki, genç bir profesyonel olarak görüyorlardı.

Alex (gerçek adı değil), Zhang ile aynı üniversitede okumuş ve daha sonra Meksika'da aynı madencilik şirketinde çalışmış biri. Zhang için "İnsanlarla pazarlık yapma yeteneğine sahipti, çok becerikliydi ve her türlü ortama uyum sağlayabiliyordu," diyor.

Zhang'ın belirgin bir Pekin aksanıyla mükemmel İspanyolca konuştuğunu, sokak dilini sezme yeteneğine sahip olduğunu ve herkesle konuşabildiğini ekliyor.

Meksika'da iş yapmanın bazen ülkenin önemli bölgelerini kontrol eden karteller de dahil olmak üzere yeraltı dünyasıyla uğraşmayı gerektirdiğini ekleyen Alex'e göre Zhang, "yerel olarak önemli olan herkesle -ister resmi ister gayri resmi taraflar olsun- ilişkiler kurmayı başardı."

Alex, Zhang için "risk almaya ve pervasızlığa meyilli" bir adam portresi çiziyor.

Patronunun arabasıyla kaza yaptığında, bunu umursamadığını hatırlıyor ve Zhang'ın bir gece onu şehir dışında ıssız bir otoyolda yol tabelalarına tabancayla ateş etmeye götürdüğünü anlatıyor.

2013'te madencilik şirketi iflas edince Alex Çin'e döndü, ancak Zhang Meksika'da kaldı.

Alex, Zhang'ın bir, iki yıl sonra WeChat üzerinden Pekin Üniversitesi İspanyolca mezunları grubunda, iyi fiyattan dolar bozdurma teklifleri yapmaya başladığını söylüyor ve bunu kara para aklamak için yaptığına inanıyor.

Ayrıca, kartel üyesi Enrique, Zhang'ın uyuşturucu işine de bulaştığını söylüyor. ABD'de hakkındaki yargılama dosyasında Zhang, Haziran 2016'dan beri "büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama örgütü" işletmekle suçlanıyor.

Enrique, Zhang'ın kartel liderlerinden birinin kadın akrabasıyla romantik bir ilişkiye girdiğine ve bunun onun kartelin iç çevresine yakınlaşmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

Tedarik zinciri

Örgüt için ayak işleri yapan bir başka kartel üyesi olan Luis (gerçek adı değil), 2019'da sıcak bir öğleden sonra yaşadıklarını hatırlıyor. O gün patronları ondan, Zhang'ın "ürünlerini sunmaya geldiği" bir toplantı için nöbet tutmasını istemişti.

Luis, bu ürünlerin fentanil üretimi için gerekli olan öncüller, yani kimyasal yapı taşları olduğunu söylüyor. Zhang'ı ise kendisini fentanil ile tanıştıran ve örgütün bu iş kolunu başlatan kişi olarak görüyor.

Luis, kısa süre sonra gizli bir laboratuvarda fentanil üretmeye başladığını söylüyor. En az beş fentanil üreticisinin gözlerinin önünde öldüğünü gördüğünü ve bunun, kullandıkları maddelerin koruyucu kıyafetlerindeki boşluklardan sızmasından kaynaklandığına inanıyor.

"Bazen insanlar bayılıyordu ve onları odadan dışarı taşımak zorunda kalıyorduk," diyor.

Enrique, öncül maddeler için siparişlerin Zhang'a nasıl verildiğini ve Zhang'ın da Çin'deki bağlantılarını kullanarak bu kimyasalları temin ettiğini anlatıyor.

Enrique'ye göre, malzemeler hava veya deniz yoluyla Meksika'ya gönderiliyordu. Daha sonra da kendi ağı bu maddeleri, Sinaloa'daki yasadışı laboratuvarlarda bulunan Luis gibi fentanil üreticilerine dağıtıyordu.

Çok sayıda ölüme neden olan bir ticarette yer almaktan suçluluk duyup duymadığını sorduğumuz Enrique, akrabalarından birinin fentanil aşırı dozundan öldüğünü söylüyor. "Vicdanınızı sarsıyor," diyor ancak ekliyor, "iş iştir ve geçimimizi sağlamanın başka bir yolunu bilmiyoruz."

Aynı soru sorulduğunda Luis, bir keresinde laboratuvarda çalışmayı bırakmaya çalıştığını, ancak patronunun alternatifin devriye gezmek olduğunu söylediğini anlatıyor.

Patronunun ona bir seçenek sunduğunu söylüyor: "Yeleği giyeceksin, teçhizatı alıp, dışarı çıkıp savaşacaksın - ya bunu yapacaksın ya da fentanil aşçısı olarak çalışacaksın."

Meksika güvenlik teşkilatlarına göre Zhang, Amerika, Avrupa, Çin ve Japonya'yı kapsayan yasadışı operasyonlar yürütüyordu.

InSight Crime adlı düşünce kuruluşundan araştırmacı Victoria Dittmar, öncü kimyasalların Meksika'ya akışını yıllardır inceliyor.

Dittmar, Zhang'ın oynadığı öne sürülen rol olan aracıların, kimyasal üreticileri ve karteller arasındaki kritik kesişme noktasında yer aldığını vurguluyor.

Dittmar, Zhang'ınkisi gibi bir etki alanına sahip kişilerin "oldukça eşsiz" ve "tedarik zinciri için kilit öneme sahip" olduğunu söylüyor.

"O, Meksikalı kaçakçılık örgütlerini Çinli öncü kimyasal madde tedarikçileriyle buluşturan bir aracıydı," diyor ve bu dünyanın dışarıdan gelenler için oldukça zorlu bir yer olduğunu vurguluyor.

"Ayrıca ABD'de de çok büyük bir etkisi vardı," diyor. "Böyle bir şeyi sık görmezsiniz... üç bölgeyi birbirine bağlayabilen bir kişi."

Meksikalı yetkililere göre Zhang, 1.000 kg'dan fazla kokain, 1.800 kg fentanil ve 600 kg metamfetaminin ihracatından ve dağıtımından sorumluydu.

Ayrıca, Zhang'ı yıllık 150 milyon dolardan fazla uyuşturucu gelirini kontrol etmekle suçluyorlar.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılında yayınladığı, Zhang aleyhindeki iddianamenin ayrıntılarını içeren basın açıklamasında, Zhang'ın uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra, insanları 100'den fazla paravan şirket adına banka hesabı açmak için görevlendirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre bu kişiler ABD'deki çeşitli yerlerden paraları almak, bu paraları paravan şirket banka hesaplarına yatırmak, ve ardından ABD dışında aklanmak üzere diğer alıcı hesaplarına havale etmekle görevlendirilmişti.

Zhang'ın iddia edilen faaliyetlerinin diğer ucunda ise Çin yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 tarihli raporuna göre, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan öncü kimyasalların dünyadaki en büyük üreticilerinden ve ihracatçılarından biri Çin.

Raporda, 160 bin şirketle Çin'in kimya endüstrisinin "çok büyük" olduğu ve yetkililerin kontrolleri uygulama çabalarına rağmen, denetimin "yetersiz personel ve ekipmanla" yürütüldüğü belirtiliyor.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği BBC'ye yaptığı açıklamada, Çin'in "uyuşturucuyla mücadelede dünyanın en sert ülkelerinden biri" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Çin'in 2019 yılında fentanille bağlantılı tüm maddeleri kontrol altındaki maddeler listesine aldığı, böylece bu maddelerin devlet tarafından sıkı şekilde denetlendiği belirtildi. Ancak baz maddelerin çeşitli sektörlerde meşru kullanım alanları olduğu için yasaklanmadıkları da hatırlatıldı.

Büyükelçilik, Çin'in ABD ile uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttüğü "kapsamlı ve derinlemesine" iş birliğinin "son derece verimli" olduğunu savundu.

Kaçış ve tutuklama

Zhang'ın uyuşturucu ticaretinde iddia edilen rolü, 31 Ekim 2024'te Meksika'da tutuklanmasıyla aniden sona erdi.

Bir yargıç, tartışmalı bir kararla onun ev hapsinde tutulmasına karar verdi ancak Zhang, iddialara göre duvardaki bir delikten, kaçmayı başardı. Özel jetiyle önce Küba'ya, oradan da Rusya'ya gitti.

Rus sınır yetkilileri sahte belgelerini tespit edince Küba'ya geri gönderildi. Oradan da Meksika'ya, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.

Tutuklanması dünya çapında manşetlerde yer aldı. Zhang'ın İspanyolca eğitimi aldığı Pekin Üniversitesi mezunlar ağıysa şok geçirdi.

Alex, "Herkes bundan konuşuyordu," diyor; "Çok şok edici bir olaydı ve muhtemelen Pekin Üniversitesi'nden mezun olan en ünlü insanlardan biri."

'Kedi ve fare'

Culiacán'da kartel üyeleri, Zhang'ın yokluğunun hemen hissedildiğini söylüyor.

Luis, "öncül maddeleri elde etmek gerçekten zorlaşmıştı" diyor.

"Adamı aldılar ve bu da büyük bir karmaşaya yol açtı" diyen Enrique, Zhang'ın Çin ile bağlantı kuran eleman olduğunu ve kartellerin şimdi "sıfırdan başlayıp yeni bir rota oluşturmak zorunda kaldığını" söylüyor.

O sırada ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), fentanilin saflık derecesinde düşüş tespit etmeye başladı ve bunun "Meksika merkezli birçok fentanil üreticisinin bazı temel öncü kimyasalları temin etmekte zorluk çektiğine dair göstergelerle tutarlı" olduğu belirtildi.

Ancak uyuşturucu tedarik zincirlerindeki aksamalar genellikle geçici oluyor ve Dittmar bunu "sürekli bir kedi fare oyunu"na benzetiyor.

Araştırmaları, aracıların ortadan kaldırılması veya kilit kimyasalların kontrol altına alınması durumunda fentanil üreticilerinin ikame maddeler bularak ve yeni süreçler öğrenerek nasıl uyum sağladığını inceliyor.

Tedarik zincirindeki bireyler bile değiştirilebiliyor; kartel üyelerinin iddia ettiği üzere, Zhang gibi derin ve geniş bağlantılara sahip olanlar bile.

Enrique, resme hali hazırda başka bir Çinlinin daha dahil edildiğini söylüyor, ancak "kendi güvenliği için daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirtiyor.

Kendisini kartel içindeki mal ve personel hareketlerinden sorumlu koordinatör olarak tanıtan bir kartel üyesi, "Bütün bunlar onun [Wang yoldaş] sayesinde başladı... ama devam etmemize yardımcı olacak birçok bağlantı bıraktı" diyor.

"O gitse bile, yerine başka biri geçecek... işler durmayacak."

Ruth Evans ve Miguel Angel Vega'nın ek katkılarıyla.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Uyuşturucu, Güvenlik, Ekonomi, Sonora, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fentanil Kralı Zhang Zhidong'un Yükselişi - Son Dakika

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