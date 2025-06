İran\'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

TEL AVİV'E FÜZE YAĞDI

İsrail-İran savaşında 7. gün de tüm şiddetiyle devam ediyor. Sabah saatlerinde Arak Nükleer Tesisi'ni hedef alan İsrail'e misilleme yapan İran ordusu, ülkenin neredeyse her noktasını füzelerle vurdu. Saldırının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu duyuran İran ordusu, Soroka hastanesi ve İsrail borsasını balistik füzelerle vurdu.

Eski İsrail Çevre Bakanı ve Likud parti üyesi Danny Naveh.

ESKİ BAKANIN EVİ ENKAZA DÖNDÜ

İsrailli Channel 12 televizyon kanalının haberine göre bu sabah gerçekleşen İran saldırılarında İsrail Eski Çevre Bakanı ve Likud parti üyesi Danny Naveh'in evine füze isabet etti. Televizyon kanalında yayımlanan görüntülerde Naveh'in evinin alevler içinde yandığı ve kısa sürede büyük bir enkaza dönüştüğü anlar yer aldı. Öte yandan İran'ın bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 129 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ'DAN NETANYAHU TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise daha sonra yaptığı açıklamada, Netanyahu ve kendisinin İsrail ordusuna İran'daki "stratejik hedeflere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması" talimatını verdiklerini açıkladı.

ABD SENATOSU'NDA GİZLİ BRİFİNG DÜZENLENECEK

İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

Gizli oturumda, Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor. Gündemin odağında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail'le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran'ın diplomatik pozisyonunun detaylı şekilde yer alacağı tahmin ediliyor.

ERAKÇİ: DİPLOMASİYE BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı. İran'ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail'e misilleme yaptığını ve Tel Aviv'e "yardım ve yataklık" edenleri şu ana kadar hedef almadığını savunan Erakçi, şunları kaydetti: "Tıpkı Netanyahu'nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır."

Erakçi, "ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını" belirterek, buna karşılık İsrail'in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti. Erakçi, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bakış açımız ciddi ve ileriye dönük" dedi.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi. İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti. Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyurulmuştu.

"TRUMP, SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI" İDDİASI

The New York Times, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın Trump'ın yakın zaman görüşme çağrılarına yanıt verebileceğini yazdı. The Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ilettiğini aktardı. Trump'ın İran'ın nükleer programını terk edip etmeyeceğini görmek için nihai emri vermediği belirtildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

PUTİN: İRAN TOPLUMU REJİM ETRAFINDA BİRLEŞİYOR

Rus lider Putin, İsrail ve ABD Başkanı Trump ile İran konusunda temas halinde olduğunu söyledi. Putin, "İran toplumu, rejim etrafında birleşiyor" dedi. Buşehr nükleer tesisinde işçilerinin olduğunu ifade eden Putin, "İsrail ile güvenliklerinin garanti edilmesi konusunda anlaştık" açıklamasında bulundu.

"Rusya ve İran nükleer enerji çalışamlarına devam edebilir" diyen Putin, "İran'ın nükleer çıkarları güvence altına alınabilir" dedi. Putin, NATO'nun yeniden silahlanmasını tehdit olarak görmediklerini kaydetti.

İRAN GENELİNDE İNTERNET KESİNTİSİ

İngiltere merkezli takip kuruluşu, İran genelinde topyekün internet kesintisi yaşandığını duyurdu. İran İletişim Başkanlığı ise internet erişimine geçici olarak kısıtlama getirileceğini açıkladı.