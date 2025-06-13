Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail\'in askeri güçleri

İsrail'in gece saatlerinde İran'a saldırı düzenlemesinin ardından, İran tarafından misilleme yapıldı.
Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler yeniden tırmanırken, gözler bölgenin iki güçlü aktörü olan İran ve İsrail'in askerî kapasitesine çevrildi. Her iki ülke de farklı stratejilere ve caydırıcılık unsurlarına sahipken, olası bir çatışma senaryosunda hangi tarafın ne tür avantajlara sahip olduğu merak konusu.
İsrail, gelişmiş savunma teknolojileri, hava üstünlüğü ve etkili istihbarat ağlarıyla tanınıyor. Özellikle Mossad ve Aman gibi kurumların yürüttüğü dış operasyonlar, ülkenin "önleyici saldırı" stratejisini destekliyor.
İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip. İran, konvansiyonel silahlı kuvvetlerinden çok bölgesel vekil güçler (Hizbullah, Şii milis gruplar, Husi isyancılar vb.) üzerinden yürüttüğü asimetrik savaş stratejisiyle öne çıkıyor. Ayrıca uzun menzilli füze programı ve nükleer faaliyetleriyle uluslararası kamuoyunun gündeminde.
İsrail, SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ülke, savunma sanayisinde geliştirdiği İHA'larla hem keşif, hem saldırı hem de elektronik harp görevlerini yerine getirebiliyor.
Öne Çıkan Modeller: Heron, Hermes 450/900, Harop (kamikaze drone)
İran, İHA üretiminde niceliksel olarak ciddi bir kapasiteye sahip. Düşük maliyetli ama etkili sistemler geliştirerek bu drone'ları müttefik aktörlere de gönderiyor: Hizbullah, Husi milisleri, Irak'taki Şii gruplar ve hatta Rusya'ya bile.
Öne Çıkan Modeller: Shahed-129, Mohajer-6, Ababil-3, Shahed-136 (intihar drone'u)
İsrail'in deniz gücü nicelikten ziyade yüksek teknolojiye ve stratejik caydırıcılığa dayanıyor. Ülkenin özellikle nükleer kapasite taşıyabildiği düşünülen Dolphin sınıfı denizaltıları, Doğu Akdeniz'de gizli bir caydırıcılık unsuru olarak görev yapıyor.
Toplam Donanma Personeli: Yaklaşık 10.000
Denizaltı: 5 adet Dolphin sınıfı (Almanya üretimi, bazıları nükleer silah taşıma kapasitesine sahip)
Korvet ve Devriye Gemileri: Sa'ar 5 ve Sa'ar 6 sınıfı fırkateynler
Operasyon Alanı: Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, zaman zaman Umman Körfezi açıkları
Öne Çıkan Güç: Gizlilik, gelişmiş radar ve füze sistemleri (Barak-8 hava savunma füzeleri)
İran'ın deniz gücü, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde odaklanıyor. İran Donanması iki koldan oluşur: Geleneksel İran Deniz Kuvvetleri (IRIN) ve ideolojik yapıdaki Devrim Muhafızları Donanması (IRGC-Navy). Bu yapı, asimetrik deniz savaşı taktiklerine olanak tanıyor.
Toplam Donanma Personeli: 20.000+
Denizaltı: Yaklaşık 20 adet (çoğu küçük sınıf mini denizaltı, Kilo sınıfı dahil)
Sürat Tekneleri ve Füze Botları: 200'den fazla, sürü saldırı taktikleri için kullanılıyor
Balistik Füze Taşıyan Fırkateynler: Yeni geliştirilen Sahand ve Jamaran sınıfları
Operasyon Alanı: Basra Körfezi, Umman Denizi, Hürmüz Boğazı, zaman zaman Kızıldeniz ve Hint Okyanusu
Öne Çıkan Güç: Hızlı botlar, kıyıdan atılan gemisavar füzeler, deniz mayınları
Uzmanlara göre, İsrail'in teknolojik ve istihbarat üstünlüğü karşısında İran'ın kitlesel insan gücü ve bölgedeki vekil ağları öne çıkıyor. Ancak olası bir doğrudan savaş, yalnızca bu iki ülkeyi değil tüm Ortadoğu'yu etkileyebilecek bir krize yol açabilir.
Son Dakika › Dünya › Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri - Son Dakika
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