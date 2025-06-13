Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri - Son Dakika
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Dünya

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail\'in askeri güçleri
13.06.2025 12:15
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Ortadoğu'da jeopolitik gerilimlerin tırmanması, İran ve İsrail'in askeri kapasitelerini gündeme getirdi. İsrail, gelişmiş teknolojileri, hava üstünlüğü ve etkili istihbarat ağlarıyla öne çıkarken, İran ise sayıca üstün olması ve asimetrik savaş stratejisiyle dikkat çekiyor. İsrail'in nükleer kapasitesinin yanı sıra, İran'ın uzun menzilli füze programı ve nükleer faaliyetleri de var.

İsrail'in gece saatlerinde İran'a saldırı düzenlemesinin ardından, İran tarafından misilleme yapıldı.

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler yeniden tırmanırken, gözler bölgenin iki güçlü aktörü olan İran ve İsrail'in askerî kapasitesine çevrildi. Her iki ülke de farklı stratejilere ve caydırıcılık unsurlarına sahipken, olası bir çatışma senaryosunda hangi tarafın ne tür avantajlara sahip olduğu merak konusu.

İSRAİL: NOKTA ATIŞI GÜÇ

İsrail, gelişmiş savunma teknolojileri, hava üstünlüğü ve etkili istihbarat ağlarıyla tanınıyor. Özellikle Mossad ve Aman gibi kurumların yürüttüğü dış operasyonlar, ülkenin "önleyici saldırı" stratejisini destekliyor.

İran'ın mı İsrail'in mi ordusu güçlü? İşte kalem kalem tüm kapasiteleri
  • Asker Sayısı: Yaklaşık 170.000 aktif personel + 465.000 yedek
  • Hava Gücü: 600'den fazla savaş uçağı, F-35 ve F-15 filosu
  • Savunma Sistemleri: Demir Kubbe (Iron Dome), David's Sling, Arrow 3
  • Nükleer Kapasite: Resmî olarak doğrulanmasa da 80-100 civarında nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.
  • Deniz Gücü: Gelişmiş denizaltılar ve fırkateynler, özellikle nükleer kapasite taşıyabilen Dolphin sınıfı denizaltılar dikkat çekiyor.

İRAN: SAYICA ÜSTÜN

İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip. İran, konvansiyonel silahlı kuvvetlerinden çok bölgesel vekil güçler (Hizbullah, Şii milis gruplar, Husi isyancılar vb.) üzerinden yürüttüğü asimetrik savaş stratejisiyle öne çıkıyor. Ayrıca uzun menzilli füze programı ve nükleer faaliyetleriyle uluslararası kamuoyunun gündeminde.

İran'ın mı İsrail'in mi ordusu güçlü? İşte kalem kalem tüm kapasiteleri
  • Asker Sayısı: Yaklaşık 580.000 aktif personel + 350.000 yedek
  • Hava Gücü: 300'e yakın savaş uçağı, çoğu eski model (Mig-29, F-14, Su-24)
  • Füze Programı: 2.000 km menzilli balistik füzeler (Shahab, Sejjil), çok sayıda drone (SİHA) geliştirme kapasitesi
  • Nükleer Program: Zenginleştirilmiş uranyum stoğu nedeniyle nükleer silaha oldukça yakın olduğu öne sürülüyor.
  • Siber Güç: Son yıllarda siber savunma ve saldırı kapasitesini artırdı.
İran'ın mı İsrail'in mi ordusu güçlü? İşte kalem kalem tüm kapasiteleri

İKİ ÜLKENİN DRONE GÜCÜ

İsrail, SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ülke, savunma sanayisinde geliştirdiği İHA'larla hem keşif, hem saldırı hem de elektronik harp görevlerini yerine getirebiliyor.

Öne Çıkan Modeller: Heron, Hermes 450/900, Harop (kamikaze drone)

İran, İHA üretiminde niceliksel olarak ciddi bir kapasiteye sahip. Düşük maliyetli ama etkili sistemler geliştirerek bu drone'ları müttefik aktörlere de gönderiyor: Hizbullah, Husi milisleri, Irak'taki Şii gruplar ve hatta Rusya'ya bile.

Öne Çıkan Modeller: Shahed-129, Mohajer-6, Ababil-3, Shahed-136 (intihar drone'u)

İran'ın mı İsrail'in mi ordusu güçlü? İşte kalem kalem tüm kapasiteleri

İSRAİL DENİZALTI FİLOSU İLE ÖNE ÇIKIYOR

İsrail'in deniz gücü nicelikten ziyade yüksek teknolojiye ve stratejik caydırıcılığa dayanıyor. Ülkenin özellikle nükleer kapasite taşıyabildiği düşünülen Dolphin sınıfı denizaltıları, Doğu Akdeniz'de gizli bir caydırıcılık unsuru olarak görev yapıyor.

Toplam Donanma Personeli: Yaklaşık 10.000

Denizaltı: 5 adet Dolphin sınıfı (Almanya üretimi, bazıları nükleer silah taşıma kapasitesine sahip)

Korvet ve Devriye Gemileri: Sa'ar 5 ve Sa'ar 6 sınıfı fırkateynler

Operasyon Alanı: Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, zaman zaman Umman Körfezi açıkları

Öne Çıkan Güç: Gizlilik, gelişmiş radar ve füze sistemleri (Barak-8 hava savunma füzeleri)

İran'ın mı İsrail'in mi ordusu güçlü? İşte kalem kalem tüm kapasiteleri

İRAN'IN DENİZ GÜCÜ SAYICA ÜSTÜN

İran'ın deniz gücü, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde odaklanıyor. İran Donanması iki koldan oluşur: Geleneksel İran Deniz Kuvvetleri (IRIN) ve ideolojik yapıdaki Devrim Muhafızları Donanması (IRGC-Navy). Bu yapı, asimetrik deniz savaşı taktiklerine olanak tanıyor.

Toplam Donanma Personeli: 20.000+

Denizaltı: Yaklaşık 20 adet (çoğu küçük sınıf mini denizaltı, Kilo sınıfı dahil)

Sürat Tekneleri ve Füze Botları: 200'den fazla, sürü saldırı taktikleri için kullanılıyor

Balistik Füze Taşıyan Fırkateynler: Yeni geliştirilen Sahand ve Jamaran sınıfları

Operasyon Alanı: Basra Körfezi, Umman Denizi, Hürmüz Boğazı, zaman zaman Kızıldeniz ve Hint Okyanusu

Öne Çıkan Güç: Hızlı botlar, kıyıdan atılan gemisavar füzeler, deniz mayınları

İran'ın mı İsrail'in mi ordusu güçlü? İşte kalem kalem tüm kapasiteleri

GERİLİMİN SONUCU NE OLUR?

Uzmanlara göre, İsrail'in teknolojik ve istihbarat üstünlüğü karşısında İran'ın kitlesel insan gücü ve bölgedeki vekil ağları öne çıkıyor. Ancak olası bir doğrudan savaş, yalnızca bu iki ülkeyi değil tüm Ortadoğu'yu etkileyebilecek bir krize yol açabilir.

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ULUBATLI HASAN :
    Dünya düzeni ve caydırıcılık göz önüne alınınca bizim de nükleer silah edinmemiz gerekir.Coğrafya bakımından yerimiz çok sıkıntılı güçlü değil ,çok çok güçlü olmamız gerekir. 12 1 Yanıtla
  • erdogan-ersoy:
    çok saçma bir kıyaslama. Irak’ı yenemeyen İran ve Irak, Suriye, Mısır ve Ürdün’ü 10 günde teslim alan İsrail ile kıyaslanamaz. 7 2 Yanıtla
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