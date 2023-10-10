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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mahalleleri Yıkıma Uğrattı - Son Dakika

İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mahalleleri Yıkıma Uğrattı

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:37

İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi ve diğer bazı mahalleler moloz yığınına döndü. Evler, binalar, kamu binaları, bakanlıklar, hizmet tesisleri, camiler ve okullar hedef alındı. Yıkılan veya büyük hasar gören evler artık oturulamaz hale geldi. Saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı. İsrail-Filistin çatışması devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise ürkütücü boyutta.

MOLOZ YIĞININA DÖNDÜ

"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü. Saldırıların ardından evlerinin durumuna bakmaya gelen bölge sakinleri yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğrarken, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

CAMİ, OKUL, KAMU BİNALARI

İsrail savaş uçakları dün gün boyu evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı. Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.

AİLELER KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken, bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı. İsrail savaş uçakları dün, Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nin büyük bölümünü bombalamıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mahalleleri Yıkıma Uğrattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mahalleleri Yıkıma Uğrattı - Son Dakika
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