Üye Girişi
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç - Son Dakika

İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç

08.11.2021 10:33
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç

Azerbaycan, 30 yıllık Ermenistan işgalinin sona erdiği "Zafer Günü"nün birinci yıl dönümünü kutluyor. Türk SİHA'larının damga vurduğu 44 günlük savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip anlaşma imzalamasıyla son buldu. İşte adım adım yaşananlar.

Azerbaycan, 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını geçtiğimiz sene savaş meydanında geri aldı. Türk SİHA'larının damga vurduğu savaş, mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşması ile son bulmuştu.

ZAFERİN YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANIYOR

Zaferin 1. yıl dönümünün kutlandığı bugün, Azerbaycan ve Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Şuşa'da halk bu sabah şükür namazı kılarken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

44 günde destan yazdılar! İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreçte yaşananlar

ŞENTOP, KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı. Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

HULUSİ AKAR VE HEYETİ KUTLAMA İÇİN AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

44 günde destan yazdılar! İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreçte yaşananlar

ZAFERE GİDEN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Geçen sene Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

DÜNYA, TÜRKİYE-AZERBAYCAN DAYANIŞMASINI İZLEDİ

Rusya arabuluculuğunda imzalanan teslimiyet belgesiyle Azerbaycan'ın zaferi tescillendi. Dünyanın 30 yıldır çözemediği Karabağ sorunu "Demir Yumruk" operasyonuyla sadece 44 günde sonra erdi. Karabağ zaferi bölgede jeopolitik durumu, güç dengesini de değiştirdi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması zirve yaptı.

44 günde destan yazdılar! İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreçte yaşananlar

ŞUŞA'NIN KURTULDUĞU GÜN "ZAFER GÜNÜ" İLAN EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, "Zafer Günü" ilan edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen sene 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar almıştı. Ancak daha sonra "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.

İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç

Ermenistan, Azerbaycan, SİHA, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi
Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu 09:37 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu 09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti 08:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 07:30 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon

Son Dakika Haberleri
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
10:17 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor
10:02 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu / 08.11.2021
10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi
09:59 Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
09:51 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
09:29 Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu
Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi         
10:35
Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi         
10:21
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:52
Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı         
09:35
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement