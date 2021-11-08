İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç

Azerbaycan, 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını geçtiğimiz sene savaş meydanında geri aldı. Türk SİHA'larının damga vurduğu savaş, mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşması ile son bulmuştu.

ZAFERİN YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANIYOR

Zaferin 1. yıl dönümünün kutlandığı bugün, Azerbaycan ve Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Şuşa'da halk bu sabah şükür namazı kılarken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

ŞENTOP, KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı. Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

HULUSİ AKAR VE HEYETİ KUTLAMA İÇİN AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

ZAFERE GİDEN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Geçen sene Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

DÜNYA, TÜRKİYE-AZERBAYCAN DAYANIŞMASINI İZLEDİ

Rusya arabuluculuğunda imzalanan teslimiyet belgesiyle Azerbaycan'ın zaferi tescillendi. Dünyanın 30 yıldır çözemediği Karabağ sorunu "Demir Yumruk" operasyonuyla sadece 44 günde sonra erdi. Karabağ zaferi bölgede jeopolitik durumu, güç dengesini de değiştirdi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması zirve yaptı.

ŞUŞA'NIN KURTULDUĞU GÜN "ZAFER GÜNÜ" İLAN EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, "Zafer Günü" ilan edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen sene 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar almıştı. Ancak daha sonra "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.