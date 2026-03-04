İşte İran\'a açık çek veren Burkina Faso\'nun askeri gücü

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırılar devam ederken farklı ülke liderlerinden de sürece dair dikkat çeken açıklamalar geldi.
Bu biri de Burkina Faso lideri Kaptan İbrahim Traore oldu. Ülkesinin kaynaklarını emperyalist güçlere peşkeş çeken düzeni reddeden, halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, reformist ve korkusuz bir lider olarak kıtada sembol isim haline gelen Kaptan İbrahim Traore, savaşta İran'ın yanında durduklarını belirterek "Burkina Faso, İran'ın talep etmesi halinde askeri yardımda bulunmaya hazırdır. Amerikalıların cezasız kalma günleri sona ermiştir" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama sonrası herkes Burkina Faso'nun askeri gücünü merak etmeye başladı. Burkina Faso, Global Firepower verilerine göre askeri güç sıralamasında 145 ülke içinde 127. sırada yer alıyor.
Burkina Faso ayrıca sivillerden oluşan "Vatan Savunma Gönüllüleri (VDP)" adlı milis gücü kurmuştur ve bu sayının 30.000–100.000 arasında olduğu tahmin edilir.
Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri şu birimlerden oluşur:
Çin'den alınan bazı modern sistemler:
Global Firepower verilerine göre:
Bu bütçe Afrika'daki büyük ordulara göre oldukça düşüktür.
