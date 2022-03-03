Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor - Son Dakika
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Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

03.03.2022 07:51

Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bir haftadır savaşa dönmüş durumda. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Ruslar işgali dört bir yandan sürdürürken Ukrayna ordu su ve halkı ise tüm gücüyle direniyor.

İKİNCİ TUR MÜZAKERE BUGÜN

Bugünse Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisi Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilecek. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlatmıştı.

Savaşta 8. gün! Ukrayna Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

İşte savaşın 8. gününde yaşananlar:

UKRAYNA ORDUSU, KİEV'E BAĞLANAN KÖPRÜLERİ YIKIYOR

Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.

Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

TREN İSTASYONU YAKINLARINI VE SICAK SU HATTINI VURDULAR

Kiev geceyi patlama sesleri arasında geçirdi. Kiev tren istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko da şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Patlamada 1 kişi yaralandı. Rus ordusu bombardımana ara vermedi. Kente yönelik saldırılar gece boyu devam etti.

Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

RUSYA'NIN KAÇ ASKERİ ÖLDÜ?

Dün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 498 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Ukrayna ise bu sayıyı 9 bin olarak ilan etmişti. Diğer yandan Rusya'dan yaralı sayılarına ilişkin de bilgilendirme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 1597 Rus askeri yaralandı.

Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor

ZELENSKİ: ÜÇ YÜZLERCESİNİ ONLARCA HELİKOPTERLE ALMAK ZORUNDALAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor. Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar. Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mikolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar." dedi.

Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor
Zelenski.

AGİT PERSONELİ RUS BOMBARDIMANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı. Açıklamada, uluslararası toplum ve AGİT bünyesinde tekrarlanan çağrılara rağmen Ukrayna'da savaşın devam ettiği belirtilerek "Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Savaşta 8. gün! Ukrayna, Kiev'e yürüyen Rus ordusunu engellemek için köprüleri patlatıyor
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