Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı.

Yayımlanan kararda, Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Rauf Alp Denktaş, Fas nezdinde İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti için Alp Işıklı atandı.

YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilginç, Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun oldu. 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı.

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başladı. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü oldu. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev aldı. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü oldu.