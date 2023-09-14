Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı

Son Güncelleme: 14.09.2023 00:25

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı.

Yayımlanan kararda, Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Rauf Alp Denktaş, Fas nezdinde İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti için Alp Işıklı atandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı

YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilginç, Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun oldu. 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başladı. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü oldu. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev aldı. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü oldu.

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Manchester United, Snapdragon ile 70 Milyon Euroluk Dev Anlaşma Yaptı
00:17 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı
23:41 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini rafa kaldıran Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Akıl dışı bir tutum
23:16 Fenerbahçe, 6 numara transferini İngiltere'den buldu
22:53 İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret
22:52 "Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan canlı yayında net yanıt
22:40 Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek
22:24 Avrupa Parlamentosu'ndan 2022 yılı Türkiye raporu: AB'ye katılım süreci yeniden başlatılamayacak
22:20 Adana Demirspor, PSG'nin yıldızı Edouard Michut'u kiralamak için anlaştı
21:47 Nottingham Forest'ın futbolcusu Toffolo, 5 ay futboldan men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 00:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement