Titanik enkazında kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında umut veren gelişme: Vurarak yardım istiyorlar

1913'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama-kurtarma çalışmalarında zaman daralıyor. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişinin bulunduğu turist denizaltısında 28 saatlik oksijen kalırken, Kanadalı yetkililer, "30 dakikalık aralıklarla vurma sesleri geliyor" ifadesini kullandı.

İLETİŞİM 12 BİN 500 FİT DERİNLİĞİNDE ANİDEN KESİLDİ

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişilik turist denizaltısının, iletişim sistemi 12 bin 500 fit derinliğinde aniden kesildiğinde enkazın hemen üzerindeydi. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışmalarına hız verirken, araçta 28saatlik oksijen kaldı.

YAŞAM BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aralarında OceanGate Expeditions isimli şirketin CEO'sunun yanı sıra Pakistan ve İngiltere'nin en zengin insanlarının da bulunduğu araçta yaşam belirtileri ortaya çıktı. Bu gelişme umutları artırırken, Kanadalı yetkililer "30 dakikalık aralıklarla vurma sesleri geliyor" ifadesini kullandı. Bu ifadeler ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi yazışmalarında da yer aldı.

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Denizaltında bulunan kayıp isimlerin İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlunun olduğu ortaya çıktı.

BABASININ İSMİNİ DOĞRULADI

Harding'in üvey oğlu, babasının kayıp denizaltıda olduğunu doğruladı. Daha önce Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzay seyahati de gerçekleştirmiş olan milyarder de bu hafta Titanik'in enkazını ziyaret edeceğini Facebook hesabından duyurmuştu.

Hamish Harding

FRANSIZ DENİZALTI PİLOTU

Titan'ın içindeki isimlerden bir diğeri, 73 yaşındaki Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet. Fransız donanmasında 25 yıl çalışan Nargeolet, derin dalış ve denizaltı pilotluğu konusunda popüler bir uzman ve Titanik'in enkazında çok zaman geçirmesi ile tanınıyor.

Paul-Henri Nargeolet

PAKİSTAN'IN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİ

Kayıp denizaltıdaki diğer iki yolcu, Pakistan'ın en zengin adamı 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve onun 19 yaşındaki oğlu Sulaiman Dawood. Prince's Trust hayır kurumunun yönetim kurulu üyesi olan Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin isimleri arasında yer alıyor, ailenin İngiltere ile güçlü bağları var. Dawood ailesi acı haberi doğrularken yaptıkları basın açıklamasında "Meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız tarafından gösterilen ilgiye çok müteşekkiriz ve herkesten onların güvenlikleri için dua etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman Dawood

ABD DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi. Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

BİDEN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada'dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.

Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu" vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

8 GÜNLÜK GEZİ BİLETİ 250 BİN DOLAR

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor. Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

TİTANİK 1912'DE BATMIŞTI

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.