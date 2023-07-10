Üçlü görüşmeden "mutabakat" kararı çıkarken ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk yorum geldi

Litvanya'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson arasındaki zirveden Türkiye'nin İsveç'in üyeliği desteklemesi kararı çıktı. Mutabakat sonrası ABD'den art artda açıklamalar geldi. ABD Başkanı Biden,"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım" ifadelerini kullanırken; ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini bildirdi.

3'LÜ ZİRVEDEN MUTABAKAT ÇIKTI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. İsveç'in NATO üyeliğinin ele alındığı toplantıdan "mutabakat" kararı çıktı.

ABD'DEN İLK YORUM GELDİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay verdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Meclis'e götüreceğini belirtirken, ABD'den de açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Joe Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişi konusundaki onayını memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç'i 32. NATO Müttefikimiz olarak karşılamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

"AVRUPA-ATLANTİK BÖLGESİNDE ERDOĞAN VE TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Öte yandan Biden, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: F-16 SATIŞINI DESTEKLEYECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

"BİR GRUP KONGRE ÜYESİ VAR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Miller, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek adına, "anayasasını değiştirdiğini, yeni bir yasa çıkararak terör zanlılarını tutukladığını ve soruşturmalara devam ettiğini" belirterek, bunların Türkiye'nin endişelerini gidermeye yeterli olduğuna inandıklarını ifade etti. İsveç'in NATO üyeliğinin zamanının geldiğine inandıklarını kaydeden Miller, "Ancak bunun çok yakın bir gelecekte olması gerektiğine inanmamızın dışında, kesin bir tahminde bulunmak istemiyorum." diye konuştu.

BLINKEN VE HAKAN FİDAN BİR GÖRÜŞME DAHA YAPACAK

"Üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini" belirten Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son 5-6 gün içinde üç defa görüştüğü Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "uygun bir zamanda yeni bir görüşme yapacağına emin olduğunu, konunun ABD için yüksek bir öncelik taşıdığını" kaydetti.

TÜRKİYE'NİN AB HEDEFLERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Miller, soru üzerine,Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini, bu konunun AB ile Türkiye arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ 18.00'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında temaslarını sürdürecek. Erdoğan ABD Başkanı Biden ile 11 Temmuz saat 18.00'de görüşecek.