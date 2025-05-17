Ukrayna'dan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na ilişkin açıklama - Son Dakika
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Ukrayna'dan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na ilişkin açıklama

Ukrayna\'dan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı\'na ilişkin açıklama

UKRAYNA Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından liderler düzeyinde bir toplantının organize edilmesi gerektiğini, Ukrayna'nın bir sonraki adımının bu olacağını belirtti.

17.05.2025 09:30
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UKRAYNA Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya- Ukrayna barış müzakerelerinin ardından liderler düzeyinde bir toplantının organize edilmesi gerektiğini, Ukrayna'nın bir sonraki adımının bu olacağını belirtti.

Ukrayna heyeti, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'GÜNÜN SONUNDA BU SAVAŞI SONLANDIRMALIYIZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da üst düzey görüşmelerin olmasını beklediğini belirleterek sözlerine başlayan Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "Bir sonraki adımın şu olacağını düşünüyorum; Liderler düzeyinde toplantı düzenlenmeli. ve bu bizim bir sonraki adımımız olacak" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın barış istediğini vurgulayan Umerov, "Ukrayna, insanlara odaklanmış durumda. Biz savaşmaya devam edebilecek güç ve kabiliyetteyiz. Ancak günün sonunda bu savaşı sonlandırmalıyız" dedi.

'LİDERLER BİR ARAYA GELEBİLİRSE ÇÖZÜLEBİLECEK BİRÇOK KONU VAR'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, 'Çok zor bir günün potansiyel olarak çok iyi bir sonucu' olduğunu söyleyerek bunun Türkiye, Ukrayna, ABD liderleri ve Ukrayna'nın Avrupalı ortaklarıyla haftalar süren çalışmaların ürünü olduğunu belirtti. Kyslytsya, "Liderler bir araya gelebilirse çözülebilecek birçok konu var. Çünkü konuların karmaşıklığı ve Rusya Federasyonu'nun doğası göz önüne alındığında, neredeyse her bir meselenin sadece (Rusya Devlet) Başkan (Vladimir) Putin tarafından çözülebileceği düşünüldüğünde zirvenin daha erken olmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

'TAKAS EDİLECEK KİŞİLERİN LİSTELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Bugünkü müzakerelerin bir sonucu olarak Rusya'yla bin kişilik esir takasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Kyslytsya, "(Esir takası) Ukrayna'daki bin aile için potansiyel olarak mükemmel bir haber" dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskiy de bugün yapılan görüşmelerin en önemli konulardan birinin de Rus ve Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.

Rusya tarafının karşılıklı olarak 1000'er esir değişimini kabul ettiğini hatırlatan Skibitskiy, "Bugünden itibaren, Kiev bölgesi yakınlarında takas edilecek kişilerin listeleri üzerinde çalışmaya başlayacağız. Rus tarafıyla normal bir çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Skibitskiy, tüm Ukrayna vatandaşlarının evlerine dönmesi için çalışacaklarını belirterek, "Biz onları bekliyoruz, Onları sevinçle karşılayacağız. Rusya tarafıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'RUS HEYETİ KABUL EDİLEMEZ BİR DİZİ ŞEYİ DİLE GETİRDİ'

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, "Rus heyeti kabul edilemez bulduğumuz bir dizi şeyi dile getirdi. Ruslarla her türlü görüşmede uzun bir deneyime sahibiz. Bu yüzden Ukrayna heyetinin o taraftan dile getirilebilecek her şeyi nasıl ele alacağını iyi bildiğini söyleyebilirim. Ukrayna heyeti bunları sakin bir şekilde ele aldı. Temel olarak ana pozisyonumuzu ana hatlarıyla belirttik ve çizgimizde kaldık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KATILIMINA VE KOLAYLAŞTIRICI ROLÜNE DEĞER VERİYORUZ'

Barış görüşmeleri için imkan sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Tykhyi, "Savaşın sona ermesine gerçekten yardımcı olabilecek çok ciddi bir güç olarak Türkiye'nin katılımına ve kolaylaştırıcı rolüne değer veriyoruz" dedi. Tykhyi, müzakerelerin içeriğinin sorulması üzerine, bugün hem Ukrayna-Türkiye ilişkileri hem de Ukrayna'da barış çabaları hakkında çok önemli bir görüşme yapıldığını vurguladı. ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin de Tykhyi, "ABD ile iyi bir temas halindeyiz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz, pozisyon alışverişinde bulunuyoruz ve Amerikan tarafıyla koordinasyon sağlıyoruz" diye konuştu.

'ATEŞKES KONUSUNDA RUSYA'DAN BİR YANIT ALMADIK'

Rusya'nın ateşkes konusunda sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirten Tykhyi, "Ukrayna heyeti bunun böyle olacağını biliyordu. Bu yüzden Ukrayna sakin bir şekilde kendi çizgisini savundu. Ukrayna heyetinin etkili ve sonuç veren bir karar aldığına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı. Tykhyi, "Ukrayna heyeti, Başkan Zelenski tarafından buraya net bir gündemle gönderildi. Bir numaralı gündem ateşkes. Tam koşulsuz ateşkes ve herkese hatırlatmam gerekiyor ki Ukrayna mart ayında böyle kalıcı bir ateşkesi kabul etti. Evet, bu temel noktada Rusya'dan bir yanıt almadık. Dolayısıyla Ukrayna heyeti için öncelikli konu buydu" diye konuştu.

Müzakere için önce ateşkes çağrısı yapan Tykhyi, "Ciddi müzakereler yapmak istiyorsanız, silahların susması gerekir. Bu mantıklı. Önce silahları susturursunuz, sonra konuşursunuz" dedi.

'HEYETİMİZ BUGÜN BİR ATEŞKES ANLAŞMASINA HAZIRDI'

Tykhyi, "Rus heyetinin muhtemelen sınırlı yetkisi var. Çünkü heyetimiz bugün bir ateşkes anlaşmasına hazırdı. Rus heyeti muhtemelen ateşkes konusunda bu kadar ayrıntıya girmemiştir" dedi. Moskova'nın ateşkese daha fazla istekli olması için daha fazla baskıya maruz kalması gerektiğini kaydeden Tykhyi, "Rusya'da sadece bir kişi karar alıyor. Hepimiz bunu anlıyoruz. Bu da Putin. Ateşkes ve diğer büyük konularda karar vermesi için ona ihtiyacınız var. Bu yüzden Başkan Zelenski, Putin ile doğrudan müzakereye hazır olduğunu açıkça söyledi. Putin buraya gelmedi, ancak bu konu yine de tartışıldı, çünkü ilerleme kaydetmek istiyorsak, ateşkes de dahil olmak üzere bu liderler toplantısına ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Tykhyi, mutabakata varılan bin kişilik esir takasının Ukrayna heyetinin büyük bir başarısı olduğunu belirterek, "Bu Ukrayna ve herkes için harika bir sonuç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na ilişkin açıklama - Son Dakika

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