Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğrencilerle Yakantop Oynadı, Halat Çekti

07.10.2025 16:09
07.10.2025 16:09
ÖĞRENCİLERLE YAKANTOP OYNADI, HALAT ÇEKTİ
ÖĞRENCİLERLE YAKANTOP OYNADI, HALAT ÇEKTİMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda öğrencilerle yakantop oynadı.

Türkiye'de bütün okullarda bugün "Filistin Farkındalık Etkinliği" düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bazı okulları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

BAKAN TEKİN YAKANTOP OYNADI, HALAT ÇEKTİ

Bakan Tekin, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda öğrencilerle yakantop oynadı. Okul bahçesinde öğrencilerle halat çeken Bakan Tekin, 'Sağlıklı Gülümse Erzurum' protokolünün imza törenine katıldı.

Öğretmenlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Tekin, çocukluğunun geçtiği Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Şükrüpaşa Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ellerinde 'Filistin'e Özgürlük' yazan balon bulunan öğrencilerle sohbet eden Tekin, derse girdiği bir sınıfta Türkçe öğrenmenin önemini anlattı.

"ARTIK 4 TEMEL BECERİ ÜZERİNDEN SINAV YAPILIYOR"

Göreve geldiklerinde Türkçe ile Türk Dili Edebiyatı derslerinde değişiklik yaptıklarını ifade eden Tekin, "Hem geçme notunu değiştirdik hem de ölçme değerlendirme metodolojisini değiştirdik. Artık 4 temel beceri üzerinden sınav yapılıyor. Okuduğunuzu anlama, dinleme, konuşabilme ve yazabilme konularında sınavlarınız yapılıyor. Kendinizi eğer doğru ifade edemezseniz, okuduğunuzu doğru anlayamazsınız. Hem hayat boyunca girdiğiniz sınavlarda başarılı olamazsınız hem içinde yaşadığınız toplumsal hayatta kendinizi doğru ifade edemezsiniz. Böyle olunca da hayatta hep başarısız olursunuz. Biz istiyoruz ki kendinizi ana dilinizi doğru ifade edin" dedi. Sınıfları gezerek öğrencilerle görüşen Tekin, öğretmenlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER BAKAN TEKİN'İ FİLİSTİN ATKISIYLA KARŞILADI

Erzurum Ömer Duygun İlkokulu'ndaki etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i öğrenciler Filistin atkısı takarak karşıladı. Yanına aldığı öğrencilerle okul bahçesinde yere serilen tuvale resim çizen, Filistin'le ilgili yazılar yazan öğrencileri izleyen Bakan Tekin, onlarla sohbet etti. Öğrencilerin çalışması hakkında bilgi alan Tekin, ziyaret ettiği bir sınıfa girerken 'Mescid-i Aksa' şiiriyle karşılandı. Şiir okuyan öğrenciyi tebrik eden Bakan Tekin, bir süre işlenen dersi izledi.

"MAZLUMUN YANINDA OLMA GELENEĞİ BİZİM İÇİN BİR DEĞER"

Bakan Tekin, Filistinlilerin, İsrailli vahşilerin zulmüne maruz bırakıldığını ifade ederek, "Bize düşen atalarımızın bize bıraktığı her zaman mazlumların yanında olma geleneği, bu bizim için bir değer. Bugün atalarımıza duyduğumuz saygının gereği olarak da bunu yapmamız lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun hakkı elinden alınan bir çocuk varsa yaşama hürriyeti, elinden alınan bir insan varsa ya da zulüm altında inleyen bir insan varsa biz hep onların yanında olduk" diye konuştu.

"İNSANLIĞA HİZMET EDECEK BİREYLER YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Ömer Duygun İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Dünyada barışı, insan haklarını ve demokrasiyi egemen kılmak istiyoruz. Bunu kim yapabilir. Ben diyorum ki, eğitim sistemlerimiz bütün dünyanın her tarafında çocuklar okullara gidiyorlar. Eğitim alıyorlar. Biz bu çocuklara barışı, insan haklarını, demokrasiyi, başkasının hakkına saygı duymayı öğretsek savaşlar olur mu? O yüzden ben şimdi diyorum ki, biz okullarımızda sadece burada söylemiyorum, katıldığımız uluslararası toplantılarda, eğitim bakanlarıyla yaptığımız toplantılarda da bunları söylüyorum. Evet, biz eğitim metodolojisini konuşalım, eğitimde yapay zekayı konuşalım, teknolojiyi konuşalım. Ama bütün bunları niye yapıyoruz biz? Niye çocukları okula götürüyoruz, niye eğitiyoruz? Kariyer canavarları mı yetiştirmek istiyoruz? Çıkar ve sadece kendi çıkarlarını düşünen vahşiler mi yetiştirmek istiyoruz? Başkasını düşünmeyecekse, insanı düşünmeyecekse, karşısındaki insanın hakkını, hukukunu düşünmeyecekse biz çocuklara niye eğitim veriyoruz? Başkasına zarar verecek, insanlığı öldürecek, silah yaratacak, içinde insani değerleri olmayan bir varlığı biz niye yetiştiriyoruz? Kendi ayaklarımıza niye sıkıyoruz? Eğitim sistemlerinin temel vasfı insan hakları, demokrasi, barış, dünyada beraber yaşama ile ilgili bir farkındalık oluşturacak, insanlara bunu verecek işleri yapmamız lazım bizim okullarımızda.

Müfredatlarımız da en başa bunu yazmamız lazım, bunu dememiz lazım. Demeliyiz ki, biz insanlığa hizmet edecek, insani değerleri önceleyecek ve bu dünyayı hepimiz için yaşanabilir kılacak bireyler yetiştirmemiz lazım. Sonra bunu nasıl yapacağımızı tartışabiliriz. Fakat asıl parametremizi, asıl önermemizi unutursak o zaman o değerden yoksun ve bugün binlerce insanı, binlerce çocuğu öldüren vahşiler yetişmiş oluyor. Kendi çıkarı için dünyanın neresinde olursa olsun insanları öldüren yapılar, siyasi iktidarlar ortaya çıkıyor."

"FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle bunları önlemenin adımını attıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Uluslararası arenada da savunurken evet diğer önermeleri de yani modern eğitim teknolojilerinin, eğitimdeki modern metodolojinin bize gerektirdiği bütün doneleri de eğitim sistemimize koyacağız, koyuyoruz. Ama bütün bunları yaparken biz bunlar niye yapıyoruz sorusunu da yukarıda ana paradigma olarak koyduk. Biz diyoruz ki, biz bütün bunları insanlığa hizmet etmek için bizim devlet geleneğimiz, bizim toplum geleneğimiz de bize bunu zaten dikte ediyor. Böyle davranmamızı dikte ediyor. Bugün de bütün bunları yaparken istediğimiz şey yani bugün Filistin'deki kardeşlerimizin davasına sahip çıkarken istediğimiz şey, Türk devlet geleneğinin bize atalarımızın yadigar bıraktığı dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun derdine koşun, onun yardımına koşun. Bu bizim için bir ata yadigarı bir husus. Bugün biz bunu yapıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da dünyada insanın ortak değerlerine sahip çıkacak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bugün okullarımızda bu etkinliği yapalım istedik. Yani 7 Ekim olduğu için. Bakın arkadaşlar çoğu bir yaşın altında olmak üzere bu 2 yılda yaklaşık 52 dakikada bir çocuk öldürüldü İsrail tarafından. Bu çocukların nasıl bir zararı olmuş olabilir. Yaşam hakkı elinden alınanlar dışında sakat bırakılanlar anne babası şehit edildiği için yetim öksüz kalanlar. Eğitim öğretim hakkından mahrum bırakılanlar hariç. Onları bilmiyoruz, oradaki hasarın büyüklüğünden haberimiz yok" diye konuştu.

Öğretmenlerle bir süre basına kapalı toplantı yapan Bakan Tekin, okul çıkışında açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programının sonunda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Tekin, Başkan Ayhan Türkez, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: DHA

