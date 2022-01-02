2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi

Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk 10 sırası, 2021 yılında servetlerine 402 milyar dolar ekledi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2022'ye girerken, dünyanın en zengin 10 kişisinin hepsi 100 milyar dolardan fazla servete sahip olurken, Bill Gates ve Jeff Bezos dışındaki diğer 8 kişinin birçoğu ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı.

ZİRVENİN SAHİBİ ELON MUSK

Toplamda, en zengin 10 milyarder 2021'de net varlıklarına 402,17 milyar dolar eklerken, listenin ilk sırasında geçtiğimiz haftalarda kısa bir süreliğine 300 milyar dolar servete ulaşan Elon Musk yer aldı. 2021'de servetine 121 milyar dolar ekleyen Musk, 2020'de eklediği 140 milyar doların biraz altında kaldı.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 10 kişisi ise şöyle:

1. ELON MUSK - 277 MİLYAR DOLAR

Space X ve Tesla'nın sahibi teknoloji girişimcisi. Son günlerde gündemi planladığı Mars yolculuğu ile oldukça meşgul etmekte. Musk, 2021'de servetine 121 milyar dolar daha ekledi.

Elon Musk

2. JEFF BEZOS - 195 MİLYAR DOLAR

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu. Bezos, 2021'de servetine 5 milyar dolar daha ekledi.

Jeff Bezos

3. BERNARD ARNAULT - 176 MİLYAR DOLAR

Luois Vuitton, Christian Dior ve Givenchy lüks markalarının CEO'su. Kendisi moda dünyasının en zengin insanı olarak biliniyor. Arnault 2021'de servetine 61 milyar dolar daha ekledi.

Bernard Arnault

4. BİLL GATES - 139 MİLYAR DOLAR

Dünyaca ünlü Microsoft'un kurucusu. Gates 2021'de servetine 7 milyar dolar daha ekledi

Bill Gates

5. LARRY PAGE - 130 MİLYAR DOLAR

Google temel algoritma geliştiricisi ABD'li yazılım mühendisi ve geliştirici. Page 2021'de servetine 47 milyar dolar daha ekledi.

Larry Page

6. MARK ZUCKERBERG - 152 MİLYAR DOLAR

Yeni adıyla Meta, eski adıyla Facebook'un kurucusu. Yıllar geçtikçe servetine servet katan Zuckerberg, popüler uygulamalar olan Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattı. Zuckerberg 2021'de servetine 24 milyar dolar daha ekledi.

Mark Zuckerberg

7. SERGEY BRIN - 125 MİLYAR DOLAR

Larry Page ile birlilkte Google'ı kuran ABD'li yazılım mühendisi ve internet girişimcisi. Page 2021'de servetine 45 milyar dolar daha ekledi.

Sergey Brin

8. STEVE BALLMER - 163 MİLYAR DOLAR

2000 yılından beri Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen ABD'li iş insanı. Ballmer servetine 2021'de 41 milyar dolar daha ekledi. Ballmer 2021'de servetine 41 milyar dolar daha ekledi.

Steve Ballmer

9. LARRY ELLİSON - 109 MİLYAR DOLAR

Dünyaca ünlü yazılım şirketinin Oracle'nin kurucusu. Ellison, 2021'de servetine 29 milyar dolar daha ekledi.

Larry Ellison

10. WARREN BUFFET - 109 MİLYAR DOLAR

'Omaha kahini' olarak isimledirilen ABD'nin en ünlü iş insanı. Buffet, tüm zamanların en başarılı kahini olarak geçiyor. Dünyaca ünlü pil markası Duracell de başta olmak üzeren 60'tan fazla şirketi var. Buffet 2021'de servetine 21 milyar dolar daha ekledi.