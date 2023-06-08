Apple'dan 3. defa fiyat artışı! Zamdan sonra en ucuz telefon 19 bin 499 liradan 21 bin 999 liraya çıktı

Apple Türkiye, pazartesi gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinden sonra yaptığı zammın ardından bir zam daha yaptı. Son bir ay içinde 3. kez ürün fiyatlarını artıran Apple'ın bu son zammıyla birlikte markanın en ucuz telefonu iPhone SE (64GB) 19 bin 499 liradan 21 bin 999 liraya, en pahalı modeli 14 Pro Max (1 TB) 67 bin 999 TL'den 76 bin 499'ye satılıyor.
Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski (5 Haziran'daki zamlı fiyatlar) ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:
iPhone 14 128 GB
Eski fiyatı: 37.999 TL/ Yeni fiyatı: 42.499 TL
iPhone 14 256 GB
Eski fiyatı: 40.999 TL/ Yeni fiyatı: 45.999 TL
iPhone 14 512 GB
Eski fiyatı: 46.999 TL/ Yeni fiyatı: 52.999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB
Eski fiyatı: 41.999 TL/ Yeni fiyatı: 46.999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB
Eski fiyatı: 44.999 TL/ Yeni fiyatı: 50.499 TL
iPhone 14 Plus 512 GB
Eski fiyatı: 50.999 TL/ Yeni fiyatı: 57.499 TL
iPhone 14 Pro 128 GB
Eski fiyatı: 48.999 TL/ Yeni fiyatı: 54.999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB
Eski fiyatı: 51.999 TL/ Yeni fiyatı: 58.499 TL
iPhone 14 Pro 512 GB
Eski fiyatı: 57.999 TL/ Yeni fiyatı: 65.499 TL
iPhone 14 Pro 1 TB
Eski fiyatı: 63.999 TL/ Yeni fiyatı: 72.499 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Eski fiyatı: 52.999 TL/ Yeni fiyatı: 58.999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB
Eski fiyatı: 55.999 TL/ Yeni fiyatı: 62.499 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB
Eski fiyatı: 61.999 TL/ Yeni fiyatı: 69.499 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB
Eski fiyatı: 67.999 TL/ Yeni fiyatı: 76.499 TL
iPhone 13 mini 128 GB
Eski fiyatı: 28.499 TL/ Yeni fiyatı: 31.999 TL
iPhone 13 mini 256 GB
Eski fiyatı: 31.499 TL/ Yeni fiyatı: 35.499 TL
iPhone 13 mini 512 GB
Eski fiyatı: 37.499 TL/ Yeni fiyatı: 42.499 TL
iPhone 13 128 GB
Eski fiyatı: 31.999 TL/ Yeni fiyatı: 35.999 TL
iPhone 13 256 GB
Eski fiyatı: 34.999 TL/ Yeni fiyatı: 39.499 TL
iPhone 13 512 GB
Eski fiyatı: 40.999 TL/ Yeni fiyatı: 46.499 TL
iPhone SE 64 GB
Eski fiyatı: 19.499 TL/ Yeni fiyatı: 21.999 TL
iPhone SE 128 GB
Eski fiyatı: 20.999 TL/ Yeni fiyatı: 23.699 TL
iPhone SE 256 GB
Eski fiyatı: 23.999 TL/ Yeni fiyatı: 27.199 TL
iPhone 12 64 GB
Eski fiyatı: 28.499 TL/ Yeni fiyatı: 31.999 TL
iPhone 12 128 GB
Eski fiyatı: 29.999 TL/ Yeni fiyatı: 33.699 TL
iPhone 12 256 GB
Eski fiyatı: 32.999 TL/ Yeni fiyatı: 37.199 TL
iPad Pro
11 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 22.999 TL/ Yeni başlangıç fiyatı: 25.499 TL
12.9 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 32.499 TL/ Yeni başlangıç fiyatı: 35.999 TL
iPad Air
64 GB eski başlangıç fiyatı: 17.299 TL/ Yeni başlangıç fiyatı: 18.999 TL
256 GB eski başlangıç fiyatı: 21.299 TL/ Yeni başlangıç fiyatı: 23.499 TL
iPad 10. nesil
64 GB eski fiyatı: 12.799 TL/ Yeni fiyatı: 14.299 TL
256 GB eski fiyatı: 16.799 TL/ Yeni fiyatı: 18.799 TL
iPad 9. nesil
64 GB eski fiyatı: 9.499 TL/ Yeni fiyatı: 10.499 TL
256 GB eski fiyatı: 13.499 TL/ Yeni fiyatı: 14.999 TL
iPad mini
64 GB eski fiyatı: 14.799 TL/ Yeni fiyatı: 16.299 TL
256 GB eski fiyatı: 18.799 TL/ Yeni fiyatı: 20.799 TL
Son Dakika › Ekonomi › Apple'dan 3. defa fiyat artışı! Zamdan sonra en ucuz telefon 19 bin 499 liradan 21 bin 999 liraya çıktı - Son Dakika