İlk EYT anketi yapıldı! Araştırmada "Memnun değilim" diyenlerin oranı gündem oldu - Son Dakika
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İlk EYT anketi yapıldı! Araştırmada "Memnun değilim" diyenlerin oranı gündem oldu

30.12.2022 15:29

EYT düzenlemesinin detaylarının açıklanmasından sonra ilk anket yapıldı. EYT'den memnuniyet yüzde 58.6 çıkarken; memnun olmayanların oranı ise yüzde 30.2 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartının sınırının olmadığını açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından ASAL Araştırma, vatandaşlara EYT düzenlemesini sordu.

2 BİNE YAKIN İNSANA SORULDU

Araştırma; 29-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1.513 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

MEMNUN OLANLARIN YÜZDESİ 58.6

Ankete göre yaş şartının kaldırılmasından memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 58.6'yı bulurken; "Hayır, memnun değilim" diyenlerin yüzdesi 25.3 oldu. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 16.1'de kaldı. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler orantısal olarak dağıtıldığında EYT'den "Memnuniyet" yüzde 69.8; "Memnun olmayanlar" ise yüzde 30.2 olarak çıktı.

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PARTİLER BAZINDA MEMNUNİYET ORANLARI

Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 83.5'inin, MHP'lilerin ise yüzde 79.4'ünün açıklanan EYT düzenlemesinde yaş sınırının olmamasından memnun olduğu saptandı. İYİ Partili seçmenin yüzde 50.6'sı, HDP'li seçmenin yüzde 46.3'ü ve CHP'li seçmenin ise yüzde 45.2'si EYT düzenlemesinden memnun olduğunu belirtti.

Seçmene göre dağılımda 'EYT düzenlenmesinden yaş sınırının kaldırılmasından' memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada yüzde 38.9 ile CHP'li seçmen yer aldı. Onu yüzde 34.5 ile HDP'li seçmen, yüzde 30.4 ile İYİ Partili seçmen izledi. Diğer seçmenlerin yüzde 33.4'ü ise Hükümetin EYT düzenlemesinde yaş şartını kaldıracağı açıklamasından memnun olmadığını ifade etti.

YORUMLAR (3)
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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk EYT anketi yapıldı! Araştırmada 'Memnun değilim' diyenlerin oranı gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk EYT anketi yapıldı! Araştırmada "Memnun değilim" diyenlerin oranı gündem oldu - Son Dakika
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