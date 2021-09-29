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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

29.09.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.250,103,54-27,78
İş Bankası (C)5,141,18-24,33
İş Bankası (Kur.)360.000,000,00-5,26
İş Fin.Kir.2,941,03-23,83
İş Girişim8,200,00-56,73
İş GMYO2,090,97-17,72
İş Y. Men. Değ.13,20-0,68-20,47
İş Yat. Ort.2,641,54-21,50
İşbir Holding56,409,945,07
Işık Plastik6,271,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,00-0,99-12,28
İttifak Holding1,34-1,47-39,91
İz Hayvancılık Tarım22,382,0124,33
İzmir Demir Çelik2,270,44-31,41
İzmir Fırça6,46-3,7316,19
Jantsa Jant Sanayi57,05-0,8737,64
Kafein Yazılım20,06-0,69-6,00
Kalekim Kimyevi Maddeler12,500,16

Kaplamin23,869,95-29,41
Kardemir (A)5,55-1,42-6,72
Kardemir (B)5,53-1,784,93
Kardemir (D)6,31-0,639,17
Karel Elektronik9,081,1135,03
Karsan Otomotiv3,65-1,0812,31
Karsu Tekstil8,272,86-3,27
Kartal Yenilenebilir Enerji14,470,35

Kartonsan46,101,23-51,31
Katmerciler Ekipman1,28-1,54-26,11
Kent Gıda181,40-2,99-48,99
Kerevitaş Gıda4,120,49-37,39
Kervan Gıda12,34-0,0820,56
Kervansaray Yat. Holding0,597,27-53,17
Kiler GMYO1,961,55-21,91
Kızılbük GYO27,281,04

Klimasan Klima9,700,2114,96
Koç Holding22,301,279,03
Konfrut Gıda3,63-0,27-14,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,00-0,89158,47
Konya Çimento814,90-0,80-27,88
Koray GMYO7,13-1,6660,22
Kordsa Teknik Tekstil25,180,3261,93
Koza Altın95,701,43-1,03
Koza Madencilik14,45-1,77-6,71
Körfez GMYO4,88-2,40-15,86
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon32,60-1,21-11,51
Kuştur Kuşadası Turizm170,90-0,068,65
Kuyas Yatırım2,561,5911,30
Kütahya Porselen58,600,1716,15
Kütahya Şeker Fabrikası41,04-10,00

Lider Faktoring3,36-4,00-1,47
Link Bilgisayar27,36-0,07-13,41
Logo Yazılım41,70-1,0933,91
Lokman Hekim Sağlık10,690,7550,61
Lüks Kadife45,985,1260,13
Makina Takım2,82-1,05-17,30
Manas Enerji Yönetimi17,299,99

Marka Yatırım Holding4,36-2,46-32,19
Marmaris Altınyunus166,40-0,6049,77
Marshall275,202,38-10,27
Martı GMYO1,01-0,98-60,45
Martı Otel1,660,00-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım33,220,30

Mavi Giyim63,451,7622,94
Mazhar Zorlu Holding32,202,162,29
Meditera Tıbbi Malzeme34,00-1,22

Mega Polietilen4,90-1,21-36,03
Menderes Tekstil2,060,00-33,33
Mercan Kimya11,04-0,54

Merit Turizm15,17-1,4946,44
Merko Gıda4,83-0,41-44,10
Metemtur Yatırım3,23-0,62-60,05
Metro Holding1,34-0,74-35,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,630,77-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-1,67-24,03
Migros Ticaret31,90-0,62-25,47
Milpa3,952,07-14,13
Mistral GMYO4,56-3,59-3,18
MLP Sağlık27,000,0035,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,0021,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,680,30-43,63
Mondi Tire Kutsan8,05-1,715,92
Nasmed Egepol5,64-0,70

Naturel Enerji34,900,00-1,71
Naturelgaz7,28-0,68

Net Holding4,850,6241,40
Netaş Telekom.16,030,25-42,91
Niğbaş Niğde Beton7,960,89-84,69
Nuh Çimento32,54-2,57-32,25
Nurol GMYO8,300,3613,85
Odaş Elektrik1,361,49-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,15-9,97

Orge Enerji Elektrik5,88-0,3427,48
Orma Orman Mahsulleri25,742,9674,86
Osmanlı Menkul24,74-1,04-19,78
Ostim Endüstriyel Yat1,85-1,22-20,73
Otokar305,901,930,53
Oyak Çimento6,72-0,44-23,46
Oyak Yat. Ort.6,700,30-2,93
Oyak Yatırım Menkul24,560,08

Oylum Sınai Yatırımlar10,37-9,98120,17
Özak GMYO4,510,67-11,57
Özbal Çelik Boru13,37-2,05104,12
Özderici GMYO1,420,00-36,04
Özerden Plastik7,59-1,17-15,67
Pamel Elektrik47,68-2,01123,64
Panora GMYO6,39-0,788,44
Papilon Savunma12,660,80-44,32
Park Elek.Madencilik4,411,38-17,88
Parsan26,260,318,07
Pegasus76,50-0,392,55
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda3,00-1,96-40,59
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım172,00-2,05

Pera GMYO1,403,70-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,620,0923,41
Petkim6,420,6328,92
Petrokent Turizm2.797,801,48208,67
Pınar Et ve Un15,620,26-28,62
Pınar Su7,78-1,644,71
Pınar Süt15,51-0,26-31,22
Plastikkart22,486,5455,57
Polisan Holding2,640,38-31,33
Politeknik Metal325,000,00-19,90
Prizma Press Matbaacılık3,94-0,76-28,10
QNB Finans Fin. Kir.66,95-1,40-46,57
QNB Finansbank36,00-1,64-48,83
QUA Granite Hayal Yapı13,130,46

Ral Yatırım Holding6,525,1646,85
Ray Sigorta9,722,32-37,09
Reysaş GMYO2,730,00-15,79
Reysaş Lojistik4,93-3,52-4,72
Rhea Girişim1,910,00-48,66
Rodrigo Tekstil13,38-0,52-2,41
Royal Halı3,00-0,66-12,79
RTA Laboratuvarları22,22-0,98-26,62
Sabancı Holding9,550,74-13,39
Safkar Ege Soğutmacılık7,696,95-29,32
Sanel Mühendislik4,780,8439,77
Sanifoam Sünger21,76-1,9860,00
Sanko Pazarlama9,47-0,112,18
Saray Matbaacılık4,061,50-53,71
Sarkuysan12,34-1,1241,88
Sasa Polyester26,560,1577,25
Say Yenilenebilir Enerji20,303,10138,54
Sekuro Plastik20,480,8946,70
Selçuk Ecza Deposu8,400,48-37,46
Selçuk Gıda4,750,42-4,62
Selva Gıda Sanayi8,45-4,41

Senkron Güvenlik26,003,01-0,99
Serve Film Prodüksiyon14,480,56-9,50
Servet GMYO73,80-0,61-5,87
Seyitler Kimya22,06-0,1863,85
Silverline Endüstri4,960,81-42,33
Sinpaş GMYO4,25-1,161,67
Smartiks Yazılım5,310,19-40,07
Sodaş Sodyum Sanayii24,509,77-6,97
Söktaş2,99-3,55-8,02
Sönmez Filament37,709,98-46,30
Sönmez Pamuklu13,821,62-42,42
Sumaş Suni Tahta90,20-1,4276,83
Şeker Fin. Kir.4,90-5,04-23,44
Şekerbank0,96-1,03-36,42
Şişe Cam8,171,8714,11
Şok Marketler Ticaret11,71-1,10-6,17
T. Halk Bankası4,250,24-23,56
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,78-1,89-29,88
T.S.K.B.1,212,54-30,72
T.Tuborg16,220,43-8,52
Taç Tarım Ürünleri24,00-3,92127,92
Tat Gıda8,931,71-22,76
TAV Havalimanları26,10-1,6622,54
Taze Kuru Gıda194,90-0,05-9,89
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding13,760,66-16,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,87-0,51-32,22
Temapol Polimer Plastik14,44-0,0725,57
TGS Dış Ticaret14,989,9917,86
Tofaş Oto. Fab.49,56-0,9860,33
Torunlar GMYO3,462,67-11,28
Trabzon Liman26,961,89-16,06
Trabzonspor Sportif3,22-1,2331,97
Trend GMYO6,47-0,61-48,53
TSKB GMYO2,790,00-42,19
Tuğçelik13,85-0,3671,41
Tukaş6,690,60-30,96
Turcas Petrol3,46-0,29-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık10,95-0,27

Turkcell15,260,46-0,24
Tümosan Motor ve Traktör15,370,529,24
Tüpraş112,70-0,184,35
Türk Hava Yolları13,780,006,74
Türk İlaç Serum12,61-1,33

Türk Prysmian Kablo16,220,0634,47
Türk Telekom7,24-0,28-10,53
Türk Traktör151,300,53-11,19
Türker Proje Gayrimenkul133,30-3,6818,07
Türkiye Sigorta4,880,62-21,01
Ufuk Yatırım18,492,6137,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,820,26-9,91
Ulusoy Elektrik50,650,10-1,36
Ulusoy Un Sanayi5,421,126,51
Umpaş Holding1,17-1,68-55,17
Uşak Seramik1,641,86-29,91
Utopya Turizm22,502,27-42,01
Uzertaş Boya28,101,37-50,35
Ülker Bisküvi19,080,05-14,51
Ünlü Yatırım Holding5,750,35

Vakıf Fin. Kir.7,680,00125,35
Vakıf GMYO1,47-2,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,04-0,17-17,93
Vakıflar Bankası3,240,00-31,21
Vakko Tekstil9,07-1,2044,74
Vanet Gıda6,501,09-15,91
VBT Yazılım18,86-3,33

Verusa Holding45,681,021,33
Verusaturk Girisim20,601,5857,88
Vestel28,90-0,4148,00
Vestel Beyaz Eşya49,20-0,2831,63
Viking Kağıt6,310,48-29,89
Yapı ve Kredi Bank.2,371,28-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,56-0,61-18,32
Yataş13,760,81-4,78
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,23-0,92-26,59
Yeni Gimat GMYO15,782,6036,13
Yeo Teknoloji85,05-3,95

Yeşil GMYO0,940,00-31,88
Yeşil Yapı1,07-1,83-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,100,00-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.989,90-0,10-35,96
Yonga Mobilya19,113,30-35,85
Yükselen Çelik4,980,61-4,81
Yünsa15,074,158,48
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,540,00-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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