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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.09.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.250,100,00-27,78
İş Bankası (C)5,150,19-24,18
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,940,00-23,83
İş Girişim8,270,85-56,36
İş GMYO2,090,00-17,72
İş Y. Men. Değ.13,220,15-20,35
İş Yat. Ort.2,63-0,38-21,80
İşbir Holding61,709,4014,94
Işık Plastik6,16-1,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-2,00-14,04
İttifak Holding1,350,75-39,46
İz Hayvancılık Tarım23,806,3432,22
İzmir Demir Çelik2,26-0,44-31,71
İzmir Fırça6,480,3116,55
Jantsa Jant Sanayi57,150,1837,88
Kafein Yazılım20,522,29-3,84
Kalekim Kimyevi Maddeler12,560,48

Kaplamin22,76-4,61-32,66
Kardemir (A)5,560,18-6,55
Kardemir (B)5,550,365,31
Kardemir (D)6,381,1110,38
Karel Elektronik9,160,8836,22
Karsan Otomotiv3,670,5512,92
Karsu Tekstil8,17-1,21-4,44
Kartal Yenilenebilir Enerji14,540,48

Kartonsan46,821,56-50,55
Katmerciler Ekipman1,290,78-25,53
Kent Gıda183,901,38-48,28
Kerevitaş Gıda4,11-0,24-37,54
Kervan Gıda12,350,0820,66
Kervansaray Yat. Holding0,625,08-50,79
Kiler GMYO1,960,00-21,91
Kızılbük GYO27,18-0,37

Klimasan Klima9,65-0,5214,37
Koç Holding22,400,459,52
Konfrut Gıda3,55-2,20-15,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,80-0,33157,63
Konya Çimento812,90-0,25-28,06
Koray GMYO7,07-0,8458,88
Kordsa Teknik Tekstil25,501,2763,99
Koza Altın94,90-0,84-1,86
Koza Madencilik14,41-0,28-6,97
Körfez GMYO4,87-0,20-16,03
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon33,603,07-8,79
Kuştur Kuşadası Turizm162,50-4,923,31
Kuyas Yatırım2,55-0,3910,87
Kütahya Porselen59,501,5417,94
Kütahya Şeker Fabrikası37,92-7,60

Lider Faktoring3,26-2,98-4,40
Link Bilgisayar29,447,60-6,82
Logo Yazılım41,30-0,9632,63
Lokman Hekim Sağlık10,60-0,8449,34
Lüks Kadife44,64-2,9155,46
Makina Takım2,851,06-16,42
Manas Enerji Yönetimi16,53-4,40

Margün Enerji8,20

Marka Yatırım Holding4,370,23-32,04
Marmaris Altınyunus167,100,4250,41
Marshall275,00-0,07-10,34
Martı GMYO1,00-0,99-60,84
Martı Otel1,702,41-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım33,400,54

Mavi Giyim62,55-1,4221,20
Mazhar Zorlu Holding32,500,933,24
Meditera Tıbbi Malzeme34,381,12

Mega Polietilen4,89-0,20-36,16
Menderes Tekstil2,080,97-32,69
Mercan Kimya11,040,00

Merit Turizm15,170,0046,44
Merko Gıda4,81-0,41-44,33
Metemtur Yatırım3,230,00-60,05
Metro Holding1,33-0,75-36,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,62-0,38-9,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,56-23,61
Migros Ticaret31,78-0,38-25,75
Milpa4,032,03-12,39
Mistral GMYO4,42-3,07-6,16
MLP Sağlık26,74-0,9634,57
MMC San. ve Tic. Yat.5,46-2,5018,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,65-0,45-43,88
Mondi Tire Kutsan8,080,376,32
Nasmed Egepol5,650,18

Naturel Enerji34,16-2,12-3,80
Naturelgaz7,320,55

Net Holding4,870,4141,98
Netaş Telekom.16,281,56-42,02
Niğbaş Niğde Beton7,95-0,13-84,71
Nuh Çimento33,041,54-31,21
Nurol GMYO8,654,2218,66
Odaş Elektrik1,370,74-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,07-0,47

Orge Enerji Elektrik5,890,1727,70
Orma Orman Mahsulleri26,001,0176,63
Osmanlı Menkul24,960,89-19,07
Ostim Endüstriyel Yat1,860,54-20,30
Otokar306,600,230,76
Oyak Çimento6,720,00-23,46
Oyak Yat. Ort.6,750,75-2,20
Oyak Yatırım Menkul25,323,09

Oylum Sınai Yatırımlar9,34-9,9398,30
Özak GMYO4,50-0,22-11,76
Özbal Çelik Boru13,29-0,60102,90
Özderici GMYO1,420,00-36,04
Özerden Plastik7,701,45-14,44
Pamel Elektrik48,601,93127,95
Panora GMYO6,410,318,78
Papilon Savunma12,801,11-43,71
Park Elek.Madencilik4,450,91-17,13
Parsan26,541,079,22
Pegasus77,851,764,36
Peker GMYO0,971,04-58,53
Penguen Gıda3,113,67-38,42
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım177,903,43

Pera GMYO1,453,57-17,22
Pergamon Dış Ticaret22,680,2723,74
Petkim6,440,3129,32
Petrokent Turizm2.790,20-0,27207,83
Pınar Et ve Un15,710,58-28,21
Pınar Su7,820,515,25
Pınar Süt15,630,77-30,69
Plastikkart23,022,4059,31
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal330,001,54-18,66
Prizma Press Matbaacılık3,940,00-28,10
QNB Finans Fin. Kir.68,001,57-45,73
QNB Finansbank36,401,11-48,26
QUA Granite Hayal Yapı13,130,00

Ral Yatırım Holding5,87-9,9732,21
Ray Sigorta9,63-0,93-37,67
Reysaş GMYO2,730,00-15,79
Reysaş Lojistik4,86-1,42-6,07
Rhea Girişim1,920,52-48,39
Rodrigo Tekstil13,460,60-1,82
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları22,561,53-25,50
Sabancı Holding9,570,21-13,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,41-3,64-31,89
Sanel Mühendislik4,77-0,2139,47
Sanifoam Sünger22,583,7766,03
Sanko Pazarlama9,500,322,51
Saray Matbaacılık4,02-0,99-54,16
Sarkuysan12,450,8943,15
Sasa Polyester26,800,9078,85
Say Yenilenebilir Enerji20,28-0,10138,31
Sekuro Plastik20,942,2550,00
Selçuk Ecza Deposu8,582,14-36,12
Selçuk Gıda4,801,05-3,61
Selva Gıda Sanayi8,500,59

Senkron Güvenlik26,401,540,53
Serve Film Prodüksiyon14,701,52-8,13
Servet GMYO74,250,61-5,29
Seyitler Kimya21,90-0,7362,66
Silverline Endüstri5,011,01-41,74
Sinpaş GMYO4,260,241,91
Smartiks Yazılım5,371,13-39,39
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-2,04-8,87
Söktaş2,94-1,67-9,56
Sönmez Filament38,000,80-45,87
Sönmez Pamuklu13,79-0,22-42,54
Sumaş Suni Tahta89,90-0,3376,24
Şeker Fin. Kir.4,910,20-23,28
Şekerbank0,971,04-35,76
Şişe Cam8,210,4914,67
Şok Marketler Ticaret11,730,17-6,01
T. Halk Bankası4,280,71-23,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-3,58-32,39
T.S.K.B.1,210,00-30,72
T.Tuborg16,401,11-7,51
Taç Tarım Ürünleri24,964,00137,04
Tat Gıda8,91-0,22-22,93
TAV Havalimanları26,561,7624,69
Taze Kuru Gıda194,30-0,31-10,17
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding13,800,29-15,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,890,34-31,99
Temapol Polimer Plastik14,38-0,4225,04
TGS Dış Ticaret15,875,9424,86
Tofaş Oto. Fab.50,552,0063,53
Torunlar GMYO3,43-0,87-12,05
Trabzon Liman27,100,52-15,63
Trabzonspor Sportif3,21-0,3131,56
Trend GMYO6,500,46-48,29
TSKB GMYO2,841,79-41,16
Tuğçelik14,011,1673,39
Tukaş6,700,15-30,86
Turcas Petrol3,470,29-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık10,92-0,27

Turkcell15,25-0,07-0,31
Tümosan Motor ve Traktör15,682,0211,44
Tüpraş114,201,335,74
Türk Hava Yolları13,981,458,29
Türk İlaç Serum12,31-2,38

Türk Prysmian Kablo16,19-0,1834,22
Türk Telekom7,20-0,55-11,02
Türk Traktör155,302,64-8,85
Türker Proje Gayrimenkul131,40-1,4316,39
Türkiye Sigorta4,880,00-21,01
Ufuk Yatırım18,490,0037,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,77-1,31-11,08
Ulusoy Elektrik51,050,79-0,58
Ulusoy Un Sanayi5,430,186,71
Umpaş Holding1,170,00-55,17
Uşak Seramik1,63-0,61-30,34
Utopya Turizm22,00-2,22-43,30
Uzertaş Boya28,100,00-50,35
Ülker Bisküvi19,130,26-14,28
Ünlü Yatırım Holding5,841,57

Vakıf Fin. Kir.7,64-0,52124,18
Vakıf GMYO1,491,36-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,040,00-17,93
Vakıflar Bankası3,250,31-31,00
Vakko Tekstil9,160,9946,18
Vanet Gıda6,591,38-14,75
VBT Yazılım20,749,97

Verusa Holding45,800,261,60
Verusaturk Girisim20,620,1058,03
Vestel26,54-0,0547,92
Vestel Beyaz Eşya49,08-0,2431,31
Viking Kağıt6,350,63-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,370,00-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,48-0,27-18,54
Yataş13,921,16-3,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,240,31-26,36
Yeni Gimat GMYO15,800,1336,30
Yeo Teknoloji83,45-1,88

Yeşil GMYO0,951,06-31,16
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,09-0,48-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme9.989,900,00-35,96
Yonga Mobilya18,50-3,19-37,90
Yükselen Çelik4,97-0,20-5,00
Yünsa15,603,5212,30
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,550,65-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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