Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.250,10
|0,00
|-27,78
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,19
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,94
|0,00
|-23,83
|İş Girişim
|8,27
|0,85
|-56,36
|İş GMYO
|2,09
|0,00
|-17,72
|İş Y. Men. Değ.
|13,22
|0,15
|-20,35
|İş Yat. Ort.
|2,63
|-0,38
|-21,80
|İşbir Holding
|61,70
|9,40
|14,94
|Işık Plastik
|6,16
|-1,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-2,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,35
|0,75
|-39,46
|İz Hayvancılık Tarım
|23,80
|6,34
|32,22
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-0,44
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,48
|0,31
|16,55
|Jantsa Jant Sanayi
|57,15
|0,18
|37,88
|Kafein Yazılım
|20,52
|2,29
|-3,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,56
|0,48
|Kaplamin
|22,76
|-4,61
|-32,66
|Kardemir (A)
|5,56
|0,18
|-6,55
|Kardemir (B)
|5,55
|0,36
|5,31
|Kardemir (D)
|6,38
|1,11
|10,38
|Karel Elektronik
|9,16
|0,88
|36,22
|Karsan Otomotiv
|3,67
|0,55
|12,92
|Karsu Tekstil
|8,17
|-1,21
|-4,44
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,54
|0,48
|Kartonsan
|46,82
|1,56
|-50,55
|Katmerciler Ekipman
|1,29
|0,78
|-25,53
|Kent Gıda
|183,90
|1,38
|-48,28
|Kerevitaş Gıda
|4,11
|-0,24
|-37,54
|Kervan Gıda
|12,35
|0,08
|20,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|5,08
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,96
|0,00
|-21,91
|Kızılbük GYO
|27,18
|-0,37
|Klimasan Klima
|9,65
|-0,52
|14,37
|Koç Holding
|22,40
|0,45
|9,52
|Konfrut Gıda
|3,55
|-2,20
|-15,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,80
|-0,33
|157,63
|Konya Çimento
|812,90
|-0,25
|-28,06
|Koray GMYO
|7,07
|-0,84
|58,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,50
|1,27
|63,99
|Koza Altın
|94,90
|-0,84
|-1,86
|Koza Madencilik
|14,41
|-0,28
|-6,97
|Körfez GMYO
|4,87
|-0,20
|-16,03
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,60
|3,07
|-8,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|162,50
|-4,92
|3,31
|Kuyas Yatırım
|2,55
|-0,39
|10,87
|Kütahya Porselen
|59,50
|1,54
|17,94
|Kütahya Şeker Fabrikası
|37,92
|-7,60
|Lider Faktoring
|3,26
|-2,98
|-4,40
|Link Bilgisayar
|29,44
|7,60
|-6,82
|Logo Yazılım
|41,30
|-0,96
|32,63
|Lokman Hekim Sağlık
|10,60
|-0,84
|49,34
|Lüks Kadife
|44,64
|-2,91
|55,46
|Makina Takım
|2,85
|1,06
|-16,42
|Manas Enerji Yönetimi
|16,53
|-4,40
|Margün Enerji
|8,20
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|0,23
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|167,10
|0,42
|50,41
|Marshall
|275,00
|-0,07
|-10,34
|Martı GMYO
|1,00
|-0,99
|-60,84
|Martı Otel
|1,70
|2,41
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,40
|0,54
|Mavi Giyim
|62,55
|-1,42
|21,20
|Mazhar Zorlu Holding
|32,50
|0,93
|3,24
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,38
|1,12
|Mega Polietilen
|4,89
|-0,20
|-36,16
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,97
|-32,69
|Mercan Kimya
|11,04
|0,00
|Merit Turizm
|15,17
|0,00
|46,44
|Merko Gıda
|4,81
|-0,41
|-44,33
|Metemtur Yatırım
|3,23
|0,00
|-60,05
|Metro Holding
|1,33
|-0,75
|-36,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,62
|-0,38
|-9,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|0,56
|-23,61
|Migros Ticaret
|31,78
|-0,38
|-25,75
|Milpa
|4,03
|2,03
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,42
|-3,07
|-6,16
|MLP Sağlık
|26,74
|-0,96
|34,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,46
|-2,50
|18,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,65
|-0,45
|-43,88
|Mondi Tire Kutsan
|8,08
|0,37
|6,32
|Nasmed Egepol
|5,65
|0,18
|Naturel Enerji
|34,16
|-2,12
|-3,80
|Naturelgaz
|7,32
|0,55
|Net Holding
|4,87
|0,41
|41,98
|Netaş Telekom.
|16,28
|1,56
|-42,02
|Niğbaş Niğde Beton
|7,95
|-0,13
|-84,71
|Nuh Çimento
|33,04
|1,54
|-31,21
|Nurol GMYO
|8,65
|4,22
|18,66
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,74
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,07
|-0,47
|Orge Enerji Elektrik
|5,89
|0,17
|27,70
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|1,01
|76,63
|Osmanlı Menkul
|24,96
|0,89
|-19,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|0,54
|-20,30
|Otokar
|306,60
|0,23
|0,76
|Oyak Çimento
|6,72
|0,00
|-23,46
|Oyak Yat. Ort.
|6,75
|0,75
|-2,20
|Oyak Yatırım Menkul
|25,32
|3,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,34
|-9,93
|98,30
|Özak GMYO
|4,50
|-0,22
|-11,76
|Özbal Çelik Boru
|13,29
|-0,60
|102,90
|Özderici GMYO
|1,42
|0,00
|-36,04
|Özerden Plastik
|7,70
|1,45
|-14,44
|Pamel Elektrik
|48,60
|1,93
|127,95
|Panora GMYO
|6,41
|0,31
|8,78
|Papilon Savunma
|12,80
|1,11
|-43,71
|Park Elek.Madencilik
|4,45
|0,91
|-17,13
|Parsan
|26,54
|1,07
|9,22
|Pegasus
|77,85
|1,76
|4,36
|Peker GMYO
|0,97
|1,04
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,11
|3,67
|-38,42
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|177,90
|3,43
|Pera GMYO
|1,45
|3,57
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,68
|0,27
|23,74
|Petkim
|6,44
|0,31
|29,32
|Petrokent Turizm
|2.790,20
|-0,27
|207,83
|Pınar Et ve Un
|15,71
|0,58
|-28,21
|Pınar Su
|7,82
|0,51
|5,25
|Pınar Süt
|15,63
|0,77
|-30,69
|Plastikkart
|23,02
|2,40
|59,31
|Polisan Holding
|2,65
|0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|330,00
|1,54
|-18,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|0,00
|-28,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,00
|1,57
|-45,73
|QNB Finansbank
|36,40
|1,11
|-48,26
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,13
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|5,87
|-9,97
|32,21
|Ray Sigorta
|9,63
|-0,93
|-37,67
|Reysaş GMYO
|2,73
|0,00
|-15,79
|Reysaş Lojistik
|4,86
|-1,42
|-6,07
|Rhea Girişim
|1,92
|0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|13,46
|0,60
|-1,82
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|22,56
|1,53
|-25,50
|Sabancı Holding
|9,57
|0,21
|-13,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,41
|-3,64
|-31,89
|Sanel Mühendislik
|4,77
|-0,21
|39,47
|Sanifoam Sünger
|22,58
|3,77
|66,03
|Sanko Pazarlama
|9,50
|0,32
|2,51
|Saray Matbaacılık
|4,02
|-0,99
|-54,16
|Sarkuysan
|12,45
|0,89
|43,15
|Sasa Polyester
|26,80
|0,90
|78,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,28
|-0,10
|138,31
|Sekuro Plastik
|20,94
|2,25
|50,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,58
|2,14
|-36,12
|Selçuk Gıda
|4,80
|1,05
|-3,61
|Selva Gıda Sanayi
|8,50
|0,59
|Senkron Güvenlik
|26,40
|1,54
|0,53
|Serve Film Prodüksiyon
|14,70
|1,52
|-8,13
|Servet GMYO
|74,25
|0,61
|-5,29
|Seyitler Kimya
|21,90
|-0,73
|62,66
|Silverline Endüstri
|5,01
|1,01
|-41,74
|Sinpaş GMYO
|4,26
|0,24
|1,91
|Smartiks Yazılım
|5,37
|1,13
|-39,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|-2,04
|-8,87
|Söktaş
|2,94
|-1,67
|-9,56
|Sönmez Filament
|38,00
|0,80
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,79
|-0,22
|-42,54
|Sumaş Suni Tahta
|89,90
|-0,33
|76,24
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|0,20
|-23,28
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-35,76
|Şişe Cam
|8,21
|0,49
|14,67
|Şok Marketler Ticaret
|11,73
|0,17
|-6,01
|T. Halk Bankası
|4,28
|0,71
|-23,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-3,58
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,21
|0,00
|-30,72
|T.Tuborg
|16,40
|1,11
|-7,51
|Taç Tarım Ürünleri
|24,96
|4,00
|137,04
|Tat Gıda
|8,91
|-0,22
|-22,93
|TAV Havalimanları
|26,56
|1,76
|24,69
|Taze Kuru Gıda
|194,30
|-0,31
|-10,17
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,80
|0,29
|-15,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,89
|0,34
|-31,99
|Temapol Polimer Plastik
|14,38
|-0,42
|25,04
|TGS Dış Ticaret
|15,87
|5,94
|24,86
|Tofaş Oto. Fab.
|50,55
|2,00
|63,53
|Torunlar GMYO
|3,43
|-0,87
|-12,05
|Trabzon Liman
|27,10
|0,52
|-15,63
|Trabzonspor Sportif
|3,21
|-0,31
|31,56
|Trend GMYO
|6,50
|0,46
|-48,29
|TSKB GMYO
|2,84
|1,79
|-41,16
|Tuğçelik
|14,01
|1,16
|73,39
|Tukaş
|6,70
|0,15
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,47
|0,29
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,92
|-0,27
|Turkcell
|15,25
|-0,07
|-0,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,68
|2,02
|11,44
|Tüpraş
|114,20
|1,33
|5,74
|Türk Hava Yolları
|13,98
|1,45
|8,29
|Türk İlaç Serum
|12,31
|-2,38
|Türk Prysmian Kablo
|16,19
|-0,18
|34,22
|Türk Telekom
|7,20
|-0,55
|-11,02
|Türk Traktör
|155,30
|2,64
|-8,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,40
|-1,43
|16,39
|Türkiye Sigorta
|4,88
|0,00
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|18,49
|0,00
|37,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|-1,31
|-11,08
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|0,79
|-0,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,43
|0,18
|6,71
|Umpaş Holding
|1,17
|0,00
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,63
|-0,61
|-30,34
|Utopya Turizm
|22,00
|-2,22
|-43,30
|Uzertaş Boya
|28,10
|0,00
|-50,35
|Ülker Bisküvi
|19,13
|0,26
|-14,28
|Ünlü Yatırım Holding
|5,84
|1,57
|Vakıf Fin. Kir.
|7,64
|-0,52
|124,18
|Vakıf GMYO
|1,49
|1,36
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,04
|0,00
|-17,93
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,31
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,16
|0,99
|46,18
|Vanet Gıda
|6,59
|1,38
|-14,75
|VBT Yazılım
|20,74
|9,97
|Verusa Holding
|45,80
|0,26
|1,60
|Verusaturk Girisim
|20,62
|0,10
|58,03
|Vestel
|26,54
|-0,05
|47,92
|Vestel Beyaz Eşya
|49,08
|-0,24
|31,31
|Viking Kağıt
|6,35
|0,63
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,00
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,48
|-0,27
|-18,54
|Yataş
|13,92
|1,16
|-3,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|0,31
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,80
|0,13
|36,30
|Yeo Teknoloji
|83,45
|-1,88
|Yeşil GMYO
|0,95
|1,06
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-0,48
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.989,90
|0,00
|-35,96
|Yonga Mobilya
|18,50
|-3,19
|-37,90
|Yükselen Çelik
|4,97
|-0,20
|-5,00
|Yünsa
|15,60
|3,52
|12,30
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,55
|0,65
|-38,71
(Son)
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