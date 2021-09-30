Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.250,10 0,00 -27,78 İş Bankası (C) 5,15 0,19 -24,18 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,94 0,00 -23,83 İş Girişim 8,27 0,85 -56,36 İş GMYO 2,09 0,00 -17,72 İş Y. Men. Değ. 13,22 0,15 -20,35 İş Yat. Ort. 2,63 -0,38 -21,80 İşbir Holding 61,70 9,40 14,94 Işık Plastik 6,16 -1,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -2,00 -14,04 İttifak Holding 1,35 0,75 -39,46 İz Hayvancılık Tarım 23,80 6,34 32,22 İzmir Demir Çelik 2,26 -0,44 -31,71 İzmir Fırça 6,48 0,31 16,55 Jantsa Jant Sanayi 57,15 0,18 37,88 Kafein Yazılım 20,52 2,29 -3,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,56 0,48 Kaplamin 22,76 -4,61 -32,66 Kardemir (A) 5,56 0,18 -6,55 Kardemir (B) 5,55 0,36 5,31 Kardemir (D) 6,38 1,11 10,38 Karel Elektronik 9,16 0,88 36,22 Karsan Otomotiv 3,67 0,55 12,92 Karsu Tekstil 8,17 -1,21 -4,44 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,54 0,48 Kartonsan 46,82 1,56 -50,55 Katmerciler Ekipman 1,29 0,78 -25,53 Kent Gıda 183,90 1,38 -48,28 Kerevitaş Gıda 4,11 -0,24 -37,54 Kervan Gıda 12,35 0,08 20,66 Kervansaray Yat. Holding 0,62 5,08 -50,79 Kiler GMYO 1,96 0,00 -21,91 Kızılbük GYO 27,18 -0,37 Klimasan Klima 9,65 -0,52 14,37 Koç Holding 22,40 0,45 9,52 Konfrut Gıda 3,55 -2,20 -15,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,80 -0,33 157,63 Konya Çimento 812,90 -0,25 -28,06 Koray GMYO 7,07 -0,84 58,88 Kordsa Teknik Tekstil 25,50 1,27 63,99 Koza Altın 94,90 -0,84 -1,86 Koza Madencilik 14,41 -0,28 -6,97 Körfez GMYO 4,87 -0,20 -16,03 Kristal Kola 1,31 0,00 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,60 3,07 -8,79 Kuştur Kuşadası Turizm 162,50 -4,92 3,31 Kuyas Yatırım 2,55 -0,39 10,87 Kütahya Porselen 59,50 1,54 17,94 Kütahya Şeker Fabrikası 37,92 -7,60 Lider Faktoring 3,26 -2,98 -4,40 Link Bilgisayar 29,44 7,60 -6,82 Logo Yazılım 41,30 -0,96 32,63 Lokman Hekim Sağlık 10,60 -0,84 49,34 Lüks Kadife 44,64 -2,91 55,46 Makina Takım 2,85 1,06 -16,42 Manas Enerji Yönetimi 16,53 -4,40 Margün Enerji 8,20 Marka Yatırım Holding 4,37 0,23 -32,04 Marmaris Altınyunus 167,10 0,42 50,41 Marshall 275,00 -0,07 -10,34 Martı GMYO 1,00 -0,99 -60,84 Martı Otel 1,70 2,41 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 33,40 0,54 Mavi Giyim 62,55 -1,42 21,20 Mazhar Zorlu Holding 32,50 0,93 3,24 Meditera Tıbbi Malzeme 34,38 1,12 Mega Polietilen 4,89 -0,20 -36,16 Menderes Tekstil 2,08 0,97 -32,69 Mercan Kimya 11,04 0,00 Merit Turizm 15,17 0,00 46,44 Merko Gıda 4,81 -0,41 -44,33 Metemtur Yatırım 3,23 0,00 -60,05 Metro Holding 1,33 -0,75 -36,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 -0,38 -9,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,56 -23,61 Migros Ticaret 31,78 -0,38 -25,75 Milpa 4,03 2,03 -12,39 Mistral GMYO 4,42 -3,07 -6,16 MLP Sağlık 26,74 -0,96 34,57 MMC San. ve Tic. Yat. 5,46 -2,50 18,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,65 -0,45 -43,88 Mondi Tire Kutsan 8,08 0,37 6,32 Nasmed Egepol 5,65 0,18 Naturel Enerji 34,16 -2,12 -3,80 Naturelgaz 7,32 0,55 Net Holding 4,87 0,41 41,98 Netaş Telekom. 16,28 1,56 -42,02 Niğbaş Niğde Beton 7,95 -0,13 -84,71 Nuh Çimento 33,04 1,54 -31,21 Nurol GMYO 8,65 4,22 18,66 Odaş Elektrik 1,37 0,74 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,07 -0,47 Orge Enerji Elektrik 5,89 0,17 27,70 Orma Orman Mahsulleri 26,00 1,01 76,63 Osmanlı Menkul 24,96 0,89 -19,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 0,54 -20,30 Otokar 306,60 0,23 0,76 Oyak Çimento 6,72 0,00 -23,46 Oyak Yat. Ort. 6,75 0,75 -2,20 Oyak Yatırım Menkul 25,32 3,09 Oylum Sınai Yatırımlar 9,34 -9,93 98,30 Özak GMYO 4,50 -0,22 -11,76 Özbal Çelik Boru 13,29 -0,60 102,90 Özderici GMYO 1,42 0,00 -36,04 Özerden Plastik 7,70 1,45 -14,44 Pamel Elektrik 48,60 1,93 127,95 Panora GMYO 6,41 0,31 8,78 Papilon Savunma 12,80 1,11 -43,71 Park Elek.Madencilik 4,45 0,91 -17,13 Parsan 26,54 1,07 9,22 Pegasus 77,85 1,76 4,36 Peker GMYO 0,97 1,04 -58,53 Penguen Gıda 3,11 3,67 -38,42 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 177,90 3,43 Pera GMYO 1,45 3,57 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 22,68 0,27 23,74 Petkim 6,44 0,31 29,32 Petrokent Turizm 2.790,20 -0,27 207,83 Pınar Et ve Un 15,71 0,58 -28,21 Pınar Su 7,82 0,51 5,25 Pınar Süt 15,63 0,77 -30,69 Plastikkart 23,02 2,40 59,31 Polisan Holding 2,65 0,38 -31,07 Politeknik Metal 330,00 1,54 -18,66 Prizma Press Matbaacılık 3,94 0,00 -28,10 QNB Finans Fin. Kir. 68,00 1,57 -45,73 QNB Finansbank 36,40 1,11 -48,26 QUA Granite Hayal Yapı 13,13 0,00 Ral Yatırım Holding 5,87 -9,97 32,21 Ray Sigorta 9,63 -0,93 -37,67 Reysaş GMYO 2,73 0,00 -15,79 Reysaş Lojistik 4,86 -1,42 -6,07 Rhea Girişim 1,92 0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,46 0,60 -1,82 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 22,56 1,53 -25,50 Sabancı Holding 9,57 0,21 -13,20 Safkar Ege Soğutmacılık 7,41 -3,64 -31,89 Sanel Mühendislik 4,77 -0,21 39,47 Sanifoam Sünger 22,58 3,77 66,03 Sanko Pazarlama 9,50 0,32 2,51 Saray Matbaacılık 4,02 -0,99 -54,16 Sarkuysan 12,45 0,89 43,15 Sasa Polyester 26,80 0,90 78,85 Say Yenilenebilir Enerji 20,28 -0,10 138,31 Sekuro Plastik 20,94 2,25 50,00 Selçuk Ecza Deposu 8,58 2,14 -36,12 Selçuk Gıda 4,80 1,05 -3,61 Selva Gıda Sanayi 8,50 0,59 Senkron Güvenlik 26,40 1,54 0,53 Serve Film Prodüksiyon 14,70 1,52 -8,13 Servet GMYO 74,25 0,61 -5,29 Seyitler Kimya 21,90 -0,73 62,66 Silverline Endüstri 5,01 1,01 -41,74 Sinpaş GMYO 4,26 0,24 1,91 Smartiks Yazılım 5,37 1,13 -39,39 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 -2,04 -8,87 Söktaş 2,94 -1,67 -9,56 Sönmez Filament 38,00 0,80 -45,87 Sönmez Pamuklu 13,79 -0,22 -42,54 Sumaş Suni Tahta 89,90 -0,33 76,24 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,20 -23,28 Şekerbank 0,97 1,04 -35,76 Şişe Cam 8,21 0,49 14,67 Şok Marketler Ticaret 11,73 0,17 -6,01 T. Halk Bankası 4,28 0,71 -23,02 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -3,58 -32,39 T.S.K.B. 1,21 0,00 -30,72 T.Tuborg 16,40 1,11 -7,51 Taç Tarım Ürünleri 24,96 4,00 137,04 Tat Gıda 8,91 -0,22 -22,93 TAV Havalimanları 26,56 1,76 24,69 Taze Kuru Gıda 194,30 -0,31 -10,17 Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -39,11 Tekfen Holding 13,80 0,29 -15,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,89 0,34 -31,99 Temapol Polimer Plastik 14,38 -0,42 25,04 TGS Dış Ticaret 15,87 5,94 24,86 Tofaş Oto. Fab. 50,55 2,00 63,53 Torunlar GMYO 3,43 -0,87 -12,05 Trabzon Liman 27,10 0,52 -15,63 Trabzonspor Sportif 3,21 -0,31 31,56 Trend GMYO 6,50 0,46 -48,29 TSKB GMYO 2,84 1,79 -41,16 Tuğçelik 14,01 1,16 73,39 Tukaş 6,70 0,15 -30,86 Turcas Petrol 3,47 0,29 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 10,92 -0,27 Turkcell 15,25 -0,07 -0,31 Tümosan Motor ve Traktör 15,68 2,02 11,44 Tüpraş 114,20 1,33 5,74 Türk Hava Yolları 13,98 1,45 8,29 Türk İlaç Serum 12,31 -2,38 Türk Prysmian Kablo 16,19 -0,18 34,22 Türk Telekom 7,20 -0,55 -11,02 Türk Traktör 155,30 2,64 -8,85 Türker Proje Gayrimenkul 131,40 -1,43 16,39 Türkiye Sigorta 4,88 0,00 -21,01 Ufuk Yatırım 18,49 0,00 37,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,77 -1,31 -11,08 Ulusoy Elektrik 51,05 0,79 -0,58 Ulusoy Un Sanayi 5,43 0,18 6,71 Umpaş Holding 1,17 0,00 -55,17 Uşak Seramik 1,63 -0,61 -30,34 Utopya Turizm 22,00 -2,22 -43,30 Uzertaş Boya 28,10 0,00 -50,35 Ülker Bisküvi 19,13 0,26 -14,28 Ünlü Yatırım Holding 5,84 1,57 Vakıf Fin. Kir. 7,64 -0,52 124,18 Vakıf GMYO 1,49 1,36 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,04 0,00 -17,93 Vakıflar Bankası 3,25 0,31 -31,00 Vakko Tekstil 9,16 0,99 46,18 Vanet Gıda 6,59 1,38 -14,75 VBT Yazılım 20,74 9,97 Verusa Holding 45,80 0,26 1,60 Verusaturk Girisim 20,62 0,10 58,03 Vestel 26,54 -0,05 47,92 Vestel Beyaz Eşya 49,08 -0,24 31,31 Viking Kağıt 6,35 0,63 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 0,00 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,48 -0,27 -18,54 Yataş 13,92 1,16 -3,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 0,31 -26,36 Yeni Gimat GMYO 15,80 0,13 36,30 Yeo Teknoloji 83,45 -1,88 Yeşil GMYO 0,95 1,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,09 -0,48 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.989,90 0,00 -35,96 Yonga Mobilya 18,50 -3,19 -37,90 Yükselen Çelik 4,97 -0,20 -5,00 Yünsa 15,60 3,52 12,30 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,55 0,65 -38,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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