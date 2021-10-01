Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.501,20 -27,16 İş Bankası (C) 5,16 -0,58 -24,04 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,94 0,00 -23,83 İş Girişim 8,25 0,24 -56,46 İş GMYO 2,11 0,48 -16,93 İş Y. Men. Değ. 13,44 1,36 -19,02 İş Yat. Ort. 2,63 -0,75 -21,80 İşbir Holding 58,10 -5,37 8,24 Işık Plastik 6,35 1,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 1,03 -14,04 İttifak Holding 1,33 -0,75 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 23,02 -1,20 27,89 İzmir Demir Çelik 2,27 0,44 -31,41 İzmir Fırça 6,33 -1,56 13,85 Jantsa Jant Sanayi 57,10 0,00 37,76 Kafein Yazılım 20,48 0,10 -4,03 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,01 3,25 Kaplamin 22,48 0,09 -33,49 Kardemir (A) 5,57 -1,07 -6,39 Kardemir (B) 5,54 -1,07 5,12 Kardemir (D) 6,41 -0,62 10,90 Karel Elektronik 8,92 -1,33 32,65 Karsan Otomotiv 3,61 -0,28 11,08 Karsu Tekstil 8,37 0,12 -2,11 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,50 9,99 Kartonsan 46,10 0,04 -51,31 Katmerciler Ekipman 1,29 0,78 -25,53 Kent Gıda 189,20 0,00 -46,79 Kerevitaş Gıda 4,14 0,49 -37,08 Kervan Gıda 12,39 -0,16 21,05 Kervansaray Yat. Holding 0,66 3,13 -47,62 Kiler GMYO 1,97 1,03 -21,51 Kızılbük GYO 27,40 0,07 Klimasan Klima 9,82 1,24 16,38 Koç Holding 22,50 -0,53 10,01 Konfrut Gıda 3,75 4,17 -11,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,35 -0,33 155,72 Konya Çimento 820,80 1,08 -27,36 Koray GMYO 6,94 -1,56 55,96 Kordsa Teknik Tekstil 25,46 0,63 63,73 Koza Altın 95,35 -0,16 -1,40 Koza Madencilik 14,59 0,14 -5,81 Körfez GMYO 5,12 4,49 -11,72 Kristal Kola 1,32 0,00 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,60 0,00 -8,79 Kuştur Kuşadası Turizm 170,00 1,19 8,07 Kuyas Yatırım 2,56 1,19 11,30 Kütahya Porselen 64,95 6,83 28,74 Kütahya Şeker Fabrikası 38,58 2,72 Lider Faktoring 3,39 -1,17 -0,59 Link Bilgisayar 27,90 -1,41 -11,70 Logo Yazılım 41,34 -0,72 32,76 Lokman Hekim Sağlık 11,00 1,20 54,98 Lüks Kadife 44,38 -0,49 54,56 Makina Takım 2,83 0,35 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 17,01 3,22 Margün Enerji 8,71 4,81 Marka Yatırım Holding 4,32 -0,69 -32,81 Marmaris Altınyunus 169,40 -0,35 52,48 Marshall 271,00 -2,34 -11,64 Martı GMYO 0,98 -1,01 -61,62 Martı Otel 1,67 0,00 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,18 -0,48 Mavi Giyim 64,80 0,62 25,56 Mazhar Zorlu Holding 32,20 0,31 2,29 Meditera Tıbbi Malzeme 34,24 0,41 Mega Polietilen 5,01 2,04 -34,60 Menderes Tekstil 2,09 0,00 -32,36 Mercan Kimya 10,70 -2,73 Merit Turizm 15,21 0,40 46,82 Merko Gıda 4,83 0,21 -44,10 Metemtur Yatırım 3,26 1,56 -59,68 Metro Holding 1,36 3,03 -34,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 0,00 -8,65 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 -0,55 -22,75 Migros Ticaret 31,56 0,13 -26,26 Milpa 4,28 3,88 -6,96 Mistral GMYO 4,44 -0,22 -5,73 MLP Sağlık 26,98 -1,82 35,78 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 0,00 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,59 0,15 -44,39 Mondi Tire Kutsan 7,99 -0,12 5,13 Nasmed Egepol 5,68 0,71 Naturel Enerji 33,76 -0,59 -4,92 Naturelgaz 7,32 0,00 Net Holding 4,90 -2,20 42,86 Netaş Telekom. 16,31 -0,73 -41,92 Niğbaş Niğde Beton 8,31 4,40 -84,02 Nuh Çimento 34,02 0,65 -29,17 Nurol GMYO 8,73 2,71 19,75 Odaş Elektrik 1,38 0,73 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,96 0,36 Orge Enerji Elektrik 5,96 1,36 29,21 Orma Orman Mahsulleri 25,60 0,47 73,91 Osmanlı Menkul 26,10 -1,51 -15,37 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 0,00 -20,73 Otokar 317,00 -1,49 4,18 Oyak Çimento 6,61 -0,30 -24,72 Oyak Yat. Ort. 6,72 0,15 -2,64 Oyak Yatırım Menkul 24,94 -0,56 Oylum Sınai Yatırımlar 8,83 -5,46 87,47 Özak GMYO 4,52 0,00 -11,37 Özbal Çelik Boru 12,96 -2,48 97,86 Özderici GMYO 1,43 1,42 -35,59 Özerden Plastik 7,70 -0,13 -14,44 Pamel Elektrik 48,58 -0,37 127,86 Panora GMYO 6,64 -1,63 12,69 Papilon Savunma 12,77 -0,78 -43,84 Park Elek.Madencilik 4,46 0,45 -16,95 Parsan 26,44 0,53 8,81 Pegasus 76,80 -1,35 2,95 Peker GMYO 0,96 1,05 -58,96 Penguen Gıda 3,18 0,95 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 176,50 2,26 Pera GMYO 1,45 0,69 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 22,40 -0,97 22,21 Petkim 6,51 -0,31 30,72 Petrokent Turizm 2.840,00 0,00 213,33 Pınar Et ve Un 15,80 0,32 -27,80 Pınar Su 7,74 -0,39 4,17 Pınar Süt 15,84 0,13 -29,76 Plastikkart 22,62 0,62 56,54 Polisan Holding 2,65 0,38 -31,07 Politeknik Metal 328,50 0,61 -19,03 Prizma Press Matbaacılık 3,95 -1,00 -27,92 QNB Finans Fin. Kir. 70,25 3,38 -43,93 QNB Finansbank 36,30 -0,49 -48,40 QUA Granite Hayal Yapı 12,82 -2,36 Ral Yatırım Holding 5,29 -9,88 19,14 Ray Sigorta 9,63 -0,21 -37,67 Reysaş GMYO 2,75 0,36 -15,17 Reysaş Lojistik 4,82 -1,03 -6,84 Rhea Girişim 1,96 2,08 -47,31 Rodrigo Tekstil 13,37 -0,22 -2,48 Royal Halı 2,99 -0,33 -13,08 RTA Laboratuvarları 22,52 0,45 -25,63 Sabancı Holding 9,77 -0,20 -11,39 Safkar Ege Soğutmacılık 7,27 -0,82 -33,18 Sanel Mühendislik 4,84 0,62 41,52 Sanifoam Sünger 22,10 -2,73 62,50 Sanko Pazarlama 9,61 0,95 3,69 Saray Matbaacılık 4,04 -1,22 -53,93 Sarkuysan 12,69 1,93 45,91 Sasa Polyester 26,60 -0,30 77,52 Say Yenilenebilir Enerji 23,02 3,14 170,51 Sekuro Plastik 20,42 -0,49 46,28 Selçuk Ecza Deposu 8,44 0,48 -37,16 Selçuk Gıda 4,77 -0,21 -4,22 Selva Gıda Sanayi 8,46 -2,31 Senkron Güvenlik 26,50 -1,78 0,91 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,54 -6,25 Servet GMYO 77,80 2,10 -0,77 Seyitler Kimya 22,32 1,09 65,78 Silverline Endüstri 5,03 -0,98 -41,51 Sinpaş GMYO 4,26 0,24 1,91 Smartiks Yazılım 5,34 -0,56 -39,73 Sodaş Sodyum Sanayii 23,02 -2,04 -12,59 Söktaş 2,96 1,72 -8,94 Sönmez Filament 38,42 1,64 -45,27 Sönmez Pamuklu 13,52 -0,52 -43,67 Sumaş Suni Tahta 87,00 -1,58 70,55 Şeker Fin. Kir. 4,90 0,20 -23,44 Şekerbank 0,97 0,00 -35,76 Şişe Cam 8,24 0,61 15,09 Şok Marketler Ticaret 11,74 -0,51 -5,93 T. Halk Bankası 4,28 -0,47 -23,02 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,30 0,38 -31,42 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,45 0,00 -7,22 Taç Tarım Ürünleri 24,50 -0,33 132,67 Tat Gıda 9,15 0,66 -20,86 TAV Havalimanları 25,98 -1,14 21,97 Taze Kuru Gıda 194,00 -0,26 -10,31 Tek-Art Turizm 1,23 0,82 -39,11 Tekfen Holding 13,74 -0,65 -16,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 0,51 -31,87 Temapol Polimer Plastik 14,43 0,84 25,48 TGS Dış Ticaret 16,07 -1,29 26,44 Tofaş Oto. Fab. 51,35 -1,25 66,12 Torunlar GMYO 3,40 0,59 -12,82 Trabzon Liman 26,76 -0,37 -16,69 Trabzonspor Sportif 3,24 -0,92 32,79 Trend GMYO 6,51 0,00 -48,21 TSKB GMYO 2,84 0,35 -41,16 Tuğçelik 13,84 -1,00 71,29 Tukaş 6,76 0,30 -30,24 Turcas Petrol 3,52 1,44 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 10,96 0,18 Turkcell 15,13 -1,30 -1,09 Tümosan Motor ve Traktör 15,78 0,45 12,15 Tüpraş 114,30 -0,26 5,83 Türk Hava Yolları 13,85 -0,72 7,28 Türk İlaç Serum 12,19 -0,65 Türk Prysmian Kablo 16,47 1,04 36,54 Türk Telekom 7,39 1,07 -6,45 Türk Traktör 168,70 4,01 -0,98 Türker Proje Gayrimenkul 134,10 2,60 18,78 Türkiye Sigorta 4,92 0,41 -20,36 Ufuk Yatırım 18,95 1,88 41,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 0,00 -10,38 Ulusoy Elektrik 51,00 0,59 -0,68 Ulusoy Un Sanayi 5,65 2,17 11,03 Umpaş Holding 1,17 -1,68 -55,17 Uşak Seramik 1,64 0,00 -29,91 Utopya Turizm 21,50 -1,38 -44,59 Uzertaş Boya 31,88 9,93 -43,67 Ülker Bisküvi 19,07 -0,26 -14,55 Ünlü Yatırım Holding 5,61 -1,23 Vakıf Fin. Kir. 7,66 0,13 124,77 Vakıf GMYO 1,50 0,67 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,08 0,66 -17,39 Vakıflar Bankası 3,24 -0,61 -31,21 Vakko Tekstil 9,13 0,33 45,70 Vanet Gıda 6,49 -1,67 -16,04 VBT Yazılım 22,06 6,36 Verusa Holding 45,42 -0,70 0,75 Verusaturk Girisim 20,74 0,78 58,95 Vestel 25,88 -1,60 44,24 Vestel Beyaz Eşya 48,36 -1,19 29,38 Viking Kağıt 6,29 -0,47 -30,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -1,66 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,78 0,34 -17,71 Yataş 14,07 0,50 -2,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,26 1,24 -25,91 Yeni Gimat GMYO 15,73 -0,32 35,70 Yeo Teknoloji 72,25 -6,29 Yeşil GMYO 0,95 -1,04 -31,16 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,09 -0,48 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 0,10 -35,90 Yonga Mobilya 18,81 -0,90 -36,86 Yükselen Çelik 5,00 0,40 -4,43 Yünsa 16,23 2,85 16,83 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,55 1,31 -38,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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