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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.10.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.501,20

-27,16
İş Bankası (C)5,16-0,58-24,04
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,940,00-23,83
İş Girişim8,250,24-56,46
İş GMYO2,110,48-16,93
İş Y. Men. Değ.13,441,36-19,02
İş Yat. Ort.2,63-0,75-21,80
İşbir Holding58,10-5,378,24
Işık Plastik6,351,76

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,981,03-14,04
İttifak Holding1,33-0,75-40,36
İz Hayvancılık Tarım23,02-1,2027,89
İzmir Demir Çelik2,270,44-31,41
İzmir Fırça6,33-1,5613,85
Jantsa Jant Sanayi57,100,0037,76
Kafein Yazılım20,480,10-4,03
Kalekim Kimyevi Maddeler13,013,25

Kaplamin22,480,09-33,49
Kardemir (A)5,57-1,07-6,39
Kardemir (B)5,54-1,075,12
Kardemir (D)6,41-0,6210,90
Karel Elektronik8,92-1,3332,65
Karsan Otomotiv3,61-0,2811,08
Karsu Tekstil8,370,12-2,11
Kartal Yenilenebilir Enerji17,509,99

Kartonsan46,100,04-51,31
Katmerciler Ekipman1,290,78-25,53
Kent Gıda189,200,00-46,79
Kerevitaş Gıda4,140,49-37,08
Kervan Gıda12,39-0,1621,05
Kervansaray Yat. Holding0,663,13-47,62
Kiler GMYO1,971,03-21,51
Kızılbük GYO27,400,07

Klimasan Klima9,821,2416,38
Koç Holding22,50-0,5310,01
Konfrut Gıda3,754,17-11,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,35-0,33155,72
Konya Çimento820,801,08-27,36
Koray GMYO6,94-1,5655,96
Kordsa Teknik Tekstil25,460,6363,73
Koza Altın95,35-0,16-1,40
Koza Madencilik14,590,14-5,81
Körfez GMYO5,124,49-11,72
Kristal Kola1,320,00-56,79
Kron Telekomünikasyon33,600,00-8,79
Kuştur Kuşadası Turizm170,001,198,07
Kuyas Yatırım2,561,1911,30
Kütahya Porselen64,956,8328,74
Kütahya Şeker Fabrikası38,582,72

Lider Faktoring3,39-1,17-0,59
Link Bilgisayar27,90-1,41-11,70
Logo Yazılım41,34-0,7232,76
Lokman Hekim Sağlık11,001,2054,98
Lüks Kadife44,38-0,4954,56
Makina Takım2,830,35-17,01
Manas Enerji Yönetimi17,013,22

Margün Enerji8,714,81

Marka Yatırım Holding4,32-0,69-32,81
Marmaris Altınyunus169,40-0,3552,48
Marshall271,00-2,34-11,64
Martı GMYO0,98-1,01-61,62
Martı Otel1,670,00-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım33,18-0,48

Mavi Giyim64,800,6225,56
Mazhar Zorlu Holding32,200,312,29
Meditera Tıbbi Malzeme34,240,41

Mega Polietilen5,012,04-34,60
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya10,70-2,73

Merit Turizm15,210,4046,82
Merko Gıda4,830,21-44,10
Metemtur Yatırım3,261,56-59,68
Metro Holding1,363,03-34,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,640,00-8,65
Metro Yatırım Ortaklığı1,80-0,55-22,75
Migros Ticaret31,560,13-26,26
Milpa4,283,88-6,96
Mistral GMYO4,44-0,22-5,73
MLP Sağlık26,98-1,8235,78
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,0019,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,590,15-44,39
Mondi Tire Kutsan7,99-0,125,13
Nasmed Egepol5,680,71

Naturel Enerji33,76-0,59-4,92
Naturelgaz7,320,00

Net Holding4,90-2,2042,86
Netaş Telekom.16,31-0,73-41,92
Niğbaş Niğde Beton8,314,40-84,02
Nuh Çimento34,020,65-29,17
Nurol GMYO8,732,7119,75
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,960,36

Orge Enerji Elektrik5,961,3629,21
Orma Orman Mahsulleri25,600,4773,91
Osmanlı Menkul26,10-1,51-15,37
Ostim Endüstriyel Yat1,850,00-20,73
Otokar317,00-1,494,18
Oyak Çimento6,61-0,30-24,72
Oyak Yat. Ort.6,720,15-2,64
Oyak Yatırım Menkul24,94-0,56

Oylum Sınai Yatırımlar8,83-5,4687,47
Özak GMYO4,520,00-11,37
Özbal Çelik Boru12,96-2,4897,86
Özderici GMYO1,431,42-35,59
Özerden Plastik7,70-0,13-14,44
Pamel Elektrik48,58-0,37127,86
Panora GMYO6,64-1,6312,69
Papilon Savunma12,77-0,78-43,84
Park Elek.Madencilik4,460,45-16,95
Parsan26,440,538,81
Pegasus76,80-1,352,95
Peker GMYO0,961,05-58,96
Penguen Gıda3,180,95-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım176,502,26

Pera GMYO1,450,69-17,22
Pergamon Dış Ticaret22,40-0,9722,21
Petkim6,51-0,3130,72
Petrokent Turizm2.840,000,00213,33
Pınar Et ve Un15,800,32-27,80
Pınar Su7,74-0,394,17
Pınar Süt15,840,13-29,76
Plastikkart22,620,6256,54
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal328,500,61-19,03
Prizma Press Matbaacılık3,95-1,00-27,92
QNB Finans Fin. Kir.70,253,38-43,93
QNB Finansbank36,30-0,49-48,40
QUA Granite Hayal Yapı12,82-2,36

Ral Yatırım Holding5,29-9,8819,14
Ray Sigorta9,63-0,21-37,67
Reysaş GMYO2,750,36-15,17
Reysaş Lojistik4,82-1,03-6,84
Rhea Girişim1,962,08-47,31
Rodrigo Tekstil13,37-0,22-2,48
Royal Halı2,99-0,33-13,08
RTA Laboratuvarları22,520,45-25,63
Sabancı Holding9,77-0,20-11,39
Safkar Ege Soğutmacılık7,27-0,82-33,18
Sanel Mühendislik4,840,6241,52
Sanifoam Sünger22,10-2,7362,50
Sanko Pazarlama9,610,953,69
Saray Matbaacılık4,04-1,22-53,93
Sarkuysan12,691,9345,91
Sasa Polyester26,60-0,3077,52
Say Yenilenebilir Enerji23,023,14170,51
Sekuro Plastik20,42-0,4946,28
Selçuk Ecza Deposu8,440,48-37,16
Selçuk Gıda4,77-0,21-4,22
Selva Gıda Sanayi8,46-2,31

Senkron Güvenlik26,50-1,780,91
Serve Film Prodüksiyon15,000,54-6,25
Servet GMYO77,802,10-0,77
Seyitler Kimya22,321,0965,78
Silverline Endüstri5,03-0,98-41,51
Sinpaş GMYO4,260,241,91
Smartiks Yazılım5,34-0,56-39,73
Sodaş Sodyum Sanayii23,02-2,04-12,59
Söktaş2,961,72-8,94
Sönmez Filament38,421,64-45,27
Sönmez Pamuklu13,52-0,52-43,67
Sumaş Suni Tahta87,00-1,5870,55
Şeker Fin. Kir.4,900,20-23,44
Şekerbank0,970,00-35,76
Şişe Cam8,240,6115,09
Şok Marketler Ticaret11,74-0,51-5,93
T. Halk Bankası4,28-0,47-23,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,300,38-31,42
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,450,00-7,22
Taç Tarım Ürünleri24,50-0,33132,67
Tat Gıda9,150,66-20,86
TAV Havalimanları25,98-1,1421,97
Taze Kuru Gıda194,00-0,26-10,31
Tek-Art Turizm1,230,82-39,11
Tekfen Holding13,74-0,65-16,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,900,51-31,87
Temapol Polimer Plastik14,430,8425,48
TGS Dış Ticaret16,07-1,2926,44
Tofaş Oto. Fab.51,35-1,2566,12
Torunlar GMYO3,400,59-12,82
Trabzon Liman26,76-0,37-16,69
Trabzonspor Sportif3,24-0,9232,79
Trend GMYO6,510,00-48,21
TSKB GMYO2,840,35-41,16
Tuğçelik13,84-1,0071,29
Tukaş6,760,30-30,24
Turcas Petrol3,521,44-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık10,960,18

Turkcell15,13-1,30-1,09
Tümosan Motor ve Traktör15,780,4512,15
Tüpraş114,30-0,265,83
Türk Hava Yolları13,85-0,727,28
Türk İlaç Serum12,19-0,65

Türk Prysmian Kablo16,471,0436,54
Türk Telekom7,391,07-6,45
Türk Traktör168,704,01-0,98
Türker Proje Gayrimenkul134,102,6018,78
Türkiye Sigorta4,920,41-20,36
Ufuk Yatırım18,951,8841,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,800,00-10,38
Ulusoy Elektrik51,000,59-0,68
Ulusoy Un Sanayi5,652,1711,03
Umpaş Holding1,17-1,68-55,17
Uşak Seramik1,640,00-29,91
Utopya Turizm21,50-1,38-44,59
Uzertaş Boya31,889,93-43,67
Ülker Bisküvi19,07-0,26-14,55
Ünlü Yatırım Holding5,61-1,23

Vakıf Fin. Kir.7,660,13124,77
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,080,66-17,39
Vakıflar Bankası3,24-0,61-31,21
Vakko Tekstil9,130,3345,70
Vanet Gıda6,49-1,67-16,04
VBT Yazılım22,066,36

Verusa Holding45,42-0,700,75
Verusaturk Girisim20,740,7858,95
Vestel25,88-1,6044,24
Vestel Beyaz Eşya48,36-1,1929,38
Viking Kağıt6,29-0,47-30,11
Yapı ve Kredi Bank.2,37-1,66-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,780,34-17,71
Yataş14,070,50-2,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,261,24-25,91
Yeni Gimat GMYO15,73-0,3235,70
Yeo Teknoloji72,25-6,29

Yeşil GMYO0,95-1,04-31,16
Yeşil Yapı1,070,00-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,09-0,48-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,000,10-35,90
Yonga Mobilya18,81-0,90-36,86
Yükselen Çelik5,000,40-4,43
Yünsa16,232,8516,83
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,551,31-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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