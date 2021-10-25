Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.980,00 -0,07 -25,98 İş Bankası (C) 5,43 0,00 -20,06 İş Bankası (Kur.) 348.249,70 -8,36 İş Fin.Kir. 3,02 -1,31 -21,76 İş Girişim 7,91 -0,38 -58,26 İş GMYO 1,90 -0,52 -25,20 İş Y. Men. Değ. 15,15 2,16 -8,72 İş Yat. Ort. 2,72 0,37 -19,12 İşbir Holding 57,95 1,40 7,96 Işık Plastik 6,20 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 -1,05 -17,54 İttifak Holding 1,25 0,81 -43,95 İz Hayvancılık Tarım 24,52 2,00 36,22 İzmir Demir Çelik 2,28 -0,44 -31,11 İzmir Fırça 6,06 0,50 8,99 Jantsa Jant Sanayi 58,45 4,00 41,02 Kafein Yazılım 20,00 0,40 -6,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,20 1,28 Kaplamin 23,84 -0,42 -29,47 Kardemir (A) 6,41 0,94 7,73 Kardemir (B) 6,35 0,47 20,49 Kardemir (D) 7,51 -0,13 29,93 Karel Elektronik 8,53 -0,93 26,85 Karsan Otomotiv 3,64 0,00 12,00 Karsu Tekstil 8,53 2,40 -0,23 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,42 3,08 Kartonsan 49,20 -0,32 -48,03 Katmerciler Ekipman 1,30 0,00 -24,95 Kent Gıda 178,60 0,00 -49,78 Kerevitaş Gıda 4,20 1,45 -36,17 Kervan Gıda 11,70 -0,34 14,31 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -7,50 -41,27 Kiler GMYO 1,94 -1,02 -22,71 Kızılbük GYO 28,06 -0,14 Klimasan Klima 10,15 -1,36 20,29 Koç Holding 23,04 3,23 12,65 Konfrut Gıda 4,12 -2,14 -2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,95 0,50 200,64 Konya Çimento 821,00 -0,48 -27,35 Koray GMYO 7,51 1,35 68,76 Kordsa Teknik Tekstil 25,92 0,86 66,69 Koza Altın 104,80 2,34 8,38 Koza Madencilik 16,54 1,85 6,78 Körfez GMYO 5,75 6,48 -0,86 Kristal Kola 1,29 0,00 -57,77 Kron Telekomünikasyon 32,36 -0,74 -12,16 Kuştur Kuşadası Turizm 265,80 9,97 68,98 Kuyas Yatırım 2,59 1,17 12,61 Kütahya Porselen 68,10 1,72 34,99 Kütahya Şeker Fabrikası 32,94 6,26 Lider Faktoring 3,13 -2,80 -8,21 Link Bilgisayar 28,44 1,57 -9,99 Logo Yazılım 43,60 0,69 40,01 Lokman Hekim Sağlık 10,10 -1,75 42,30 Lüks Kadife 46,60 3,42 62,29 Makina Takım 3,21 -0,31 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 15,56 -0,13 Margün Enerji 8,34 -1,07 Marka Yatırım Holding 4,21 -0,24 -34,53 Marmaris Altınyunus 176,00 0,34 58,42 Marshall 250,10 -3,29 -18,45 Martı GMYO 0,90 0,00 -64,76 Martı Otel 1,70 3,03 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 22,32 -0,27 Mavi Giyim 70,90 -0,77 37,38 Mazhar Zorlu Holding 32,08 -0,06 1,91 Meditera Tıbbi Malzeme 34,30 -1,49 Mega Polietilen 5,04 1,41 -34,20 Menderes Tekstil 2,06 0,00 -33,33 Mercan Kimya 10,10 -1,66 Merit Turizm 26,18 10,00 152,72 Merko Gıda 4,59 2,68 -46,88 Metemtur Yatırım 3,04 -0,65 -62,40 Metro Holding 1,28 -0,78 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,74 0,00 -5,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,58 -25,32 Migros Ticaret 34,44 0,88 -19,53 Milpa 3,89 0,26 -15,43 Mistral GMYO 4,47 0,22 -5,10 MLP Sağlık 25,50 0,08 28,33 MMC San. ve Tic. Yat. 5,59 -1,58 21,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,85 -5,65 -42,19 Mondi Tire Kutsan 9,06 -2,05 19,21 Nasmed Egepol 5,16 -0,96 Naturel Enerji 32,30 -0,86 -9,03 Naturelgaz 7,25 -0,14 Net Holding 4,37 -2,67 27,41 Netaş Telekom. 17,12 0,71 -39,03 Niğbaş Niğde Beton 7,88 -0,63 -84,85 Nuh Çimento 44,08 0,50 -8,22 Nurol GMYO 14,82 -0,13 103,29 Odaş Elektrik 1,40 0,00 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,81 2,07 Orge Enerji Elektrik 5,78 0,00 25,31 Orma Orman Mahsulleri 26,50 0,38 80,03 Osmanlı Menkul 23,98 1,58 -22,00 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 0,57 -24,58 Otokar 344,20 1,89 13,12 Oyak Çimento 6,70 -0,45 -23,69 Oyak Yat. Ort. 6,83 -0,29 -1,04 Oyak Yatırım Menkul 28,68 -1,31 Oylum Sınai Yatırımlar 7,90 -0,88 67,73 Özak GMYO 5,12 1,39 0,39 Özbal Çelik Boru 16,37 -1,86 149,92 Özderici GMYO 1,61 1,26 -27,48 Özerden Plastik 7,30 -0,27 -18,89 Pamel Elektrik 63,90 0,24 199,72 Panora GMYO 6,34 0,16 7,99 Papilon Savunma 12,90 0,70 -43,27 Park Elek.Madencilik 4,84 0,21 -9,87 Parsan 29,88 2,54 22,96 Pegasus 78,40 -0,32 5,09 Peker GMYO 0,97 1,04 -58,53 Penguen Gıda 3,49 2,05 -30,89 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 190,00 3,71 Pera GMYO 1,39 1,46 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 23,50 2,44 28,21 Petkim 6,59 2,01 32,33 Petrokent Turizm 3.510,00 0,29 287,25 Pınar Et ve Un 16,21 -0,25 -25,93 Pınar Su 3,86 -0,26 -5,02 Pınar Süt 16,35 -0,91 -27,49 Plastikkart 18,47 -2,28 29,67 Polisan Holding 2,72 0,00 -29,25 Politeknik Metal 326,60 0,18 -19,50 Prizma Press Matbaacılık 3,90 -1,52 -28,83 QNB Finans Fin. Kir. 63,95 -0,31 -48,96 QNB Finansbank 33,78 -0,94 -51,98 QUA Granite Hayal Yapı 10,89 -0,55 Ral Yatırım Holding 5,60 -3,11 26,13 Ray Sigorta 9,85 4,45 -36,25 Reysaş GMYO 2,81 0,00 -13,32 Reysaş Lojistik 5,11 -1,92 -1,24 Rhea Girişim 1,84 0,00 -50,54 Rodrigo Tekstil 13,95 9,93 1,75 Royal Halı 3,00 -1,64 -12,79 RTA Laboratuvarları 20,88 -0,95 -31,04 Sabancı Holding 10,72 1,52 -2,77 Safkar Ege Soğutmacılık 7,12 0,28 -34,56 Sanel Mühendislik 4,94 -1,00 44,44 Sanifoam Sünger 26,00 5,86 91,18 Sanko Pazarlama 9,89 1,23 6,71 Saray Matbaacılık 3,85 1,05 -56,10 Sarkuysan 14,94 0,88 71,78 Sasa Polyester 29,38 3,96 96,07 Say Yenilenebilir Enerji 21,30 1,24 150,29 Sekuro Plastik 18,90 -0,84 35,39 Selçuk Ecza Deposu 8,79 2,09 -34,56 Selçuk Gıda 4,27 -1,39 -14,26 Selva Gıda Sanayi 8,20 0,00 Senkron Güvenlik 28,94 -2,69 10,21 Serve Film Prodüksiyon 14,60 -3,95 -8,75 Servet GMYO 67,30 -1,54 -14,16 Seyitler Kimya 15,42 -0,58 14,53 Silverline Endüstri 5,08 -0,59 -40,93 Sinpaş GMYO 3,98 -1,00 -4,78 Smartiks Yazılım 5,23 -0,76 -40,97 Sodaş Sodyum Sanayii 23,76 -1,00 -9,78 Söktaş 3,01 -1,95 -7,41 Sönmez Filament 26,34 -2,73 -50,48 Sönmez Pamuklu 13,53 -0,51 -43,63 Sumaş Suni Tahta 83,50 -1,65 63,69 Şeker Fin. Kir. 4,79 -0,83 -25,16 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,58 0,47 19,84 Şok Marketler Ticaret 11,09 -0,09 -11,14 T. Halk Bankası 4,37 -0,91 -21,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,48 -3,85 -30,84 T.S.K.B. 1,26 -0,79 -27,86 T.Tuborg 15,81 -0,32 -10,83 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,08 126,02 Tat Gıda 10,09 -0,49 -12,73 TAV Havalimanları 25,76 0,23 20,94 Tek-Art Turizm 1,23 -0,81 -39,11 Tekfen Holding 14,73 -0,07 -10,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,19 1,64 -28,52 Temapol Polimer Plastik 14,22 1,21 23,65 Tetamat Gıda Yatırımları 187,60 -0,64 -13,27 TGS Dış Ticaret 15,01 5,85 18,10 Tofaş Oto. Fab. 59,75 2,58 93,30 Torunlar GMYO 3,72 -0,80 -4,62 Trabzon Liman 29,34 -1,28 -8,66 Trabzonspor Sportif 4,43 9,93 81,56 Trend GMYO 6,30 0,00 -49,88 TSKB GMYO 2,93 -3,93 -39,29 Tuğçelik 13,01 1,32 61,01 Tukaş 6,70 0,30 -30,86 Turcas Petrol 3,57 0,28 -26,39 Tureks Turizm Taşımacılık 11,62 0,26 Turkcell 15,81 -0,69 3,35 Tümosan Motor ve Traktör 15,75 1,68 11,94 Tüpraş 141,80 1,87 31,30 Türk Hava Yolları 14,28 0,99 10,61 Türk İlaç Serum 10,25 -2,94 Türk Prysmian Kablo 21,26 5,98 76,25 Türk Telekom 7,53 0,40 -4,68 Türk Traktör 172,50 0,29 1,25 Türker Proje Gayrimenkul 136,50 0,37 20,90 Türkiye Sigorta 5,15 0,98 -16,64 Ufuk Yatırım 22,20 0,00 65,67 Ulaşlar Turizm Yat. 3,97 -2,46 -6,37 Ulusoy Elektrik 51,05 0,29 -0,58 Ulusoy Un Sanayi 5,23 1,55 2,78 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 0,61 -29,91 Utopya Turizm 19,00 -2,46 -51,03 Uzertaş Boya 30,02 0,13 -46,96 Ülker Bisküvi 19,63 -0,30 -12,04 Ünlü Yatırım Holding 5,68 0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,47 -0,77 89,85 Vakıf GMYO 1,54 0,00 -35,80 Vakıf Yat. Ort. 6,03 0,00 -18,07 Vakıflar Bankası 3,37 -1,75 -28,45 Vakko Tekstil 9,31 1,64 48,57 Vanet Gıda 5,71 -0,17 -26,13 VBT Yazılım 20,90 1,85 Verusa Holding 46,00 4,26 2,04 Verusaturk Girisim 20,14 3,92 54,35 Vestel 24,96 1,13 39,11 Vestel Beyaz Eşya 6,04 0,72 36,08 Viking Kağıt 6,40 1,59 -28,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 0,39 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,20 -0,20 -16,55 Yataş 12,81 0,16 -9,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,23 1,25 -26,59 Yeni Gimat GMYO 15,04 0,27 29,74 Yeo Teknoloji 68,90 4,95 Yeşil GMYO 0,89 1,14 -35,51 Yeşil Yapı 1,07 -0,93 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.701,00 -2,99 -37,81 Yonga Mobilya 18,90 -0,79 -36,55 Yükselen Çelik 5,15 -0,39 -0,87 Yünsa 12,19 -8,69 -12,25 Ziraat GMYO 1,66 1,84 Zorlu Enerji 1,72 9,55 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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