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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.10.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.980,00-0,07-25,98
İş Bankası (C)5,430,00-20,06
İş Bankası (Kur.)348.249,70

-8,36
İş Fin.Kir.3,02-1,31-21,76
İş Girişim7,91-0,38-58,26
İş GMYO1,90-0,52-25,20
İş Y. Men. Değ.15,152,16-8,72
İş Yat. Ort.2,720,37-19,12
İşbir Holding57,951,407,96
Işık Plastik6,200,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,94-1,05-17,54
İttifak Holding1,250,81-43,95
İz Hayvancılık Tarım24,522,0036,22
İzmir Demir Çelik2,28-0,44-31,11
İzmir Fırça6,060,508,99
Jantsa Jant Sanayi58,454,0041,02
Kafein Yazılım20,000,40-6,28
Kalekim Kimyevi Maddeler14,201,28

Kaplamin23,84-0,42-29,47
Kardemir (A)6,410,947,73
Kardemir (B)6,350,4720,49
Kardemir (D)7,51-0,1329,93
Karel Elektronik8,53-0,9326,85
Karsan Otomotiv3,640,0012,00
Karsu Tekstil8,532,40-0,23
Kartal Yenilenebilir Enerji17,423,08

Kartonsan49,20-0,32-48,03
Katmerciler Ekipman1,300,00-24,95
Kent Gıda178,600,00-49,78
Kerevitaş Gıda4,201,45-36,17
Kervan Gıda11,70-0,3414,31
Kervansaray Yat. Holding0,74-7,50-41,27
Kiler GMYO1,94-1,02-22,71
Kızılbük GYO28,06-0,14

Klimasan Klima10,15-1,3620,29
Koç Holding23,043,2312,65
Konfrut Gıda4,12-2,14-2,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,950,50200,64
Konya Çimento821,00-0,48-27,35
Koray GMYO7,511,3568,76
Kordsa Teknik Tekstil25,920,8666,69
Koza Altın104,802,348,38
Koza Madencilik16,541,856,78
Körfez GMYO5,756,48-0,86
Kristal Kola1,290,00-57,77
Kron Telekomünikasyon32,36-0,74-12,16
Kuştur Kuşadası Turizm265,809,9768,98
Kuyas Yatırım2,591,1712,61
Kütahya Porselen68,101,7234,99
Kütahya Şeker Fabrikası32,946,26

Lider Faktoring3,13-2,80-8,21
Link Bilgisayar28,441,57-9,99
Logo Yazılım43,600,6940,01
Lokman Hekim Sağlık10,10-1,7542,30
Lüks Kadife46,603,4262,29
Makina Takım3,21-0,31-5,87
Manas Enerji Yönetimi15,56-0,13

Margün Enerji8,34-1,07

Marka Yatırım Holding4,21-0,24-34,53
Marmaris Altınyunus176,000,3458,42
Marshall250,10-3,29-18,45
Martı GMYO0,900,00-64,76
Martı Otel1,703,03-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım22,32-0,27

Mavi Giyim70,90-0,7737,38
Mazhar Zorlu Holding32,08-0,061,91
Meditera Tıbbi Malzeme34,30-1,49

Mega Polietilen5,041,41-34,20
Menderes Tekstil2,060,00-33,33
Mercan Kimya10,10-1,66

Merit Turizm26,1810,00152,72
Merko Gıda4,592,68-46,88
Metemtur Yatırım3,04-0,65-62,40
Metro Holding1,28-0,78-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,740,00-5,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,58-25,32
Migros Ticaret34,440,88-19,53
Milpa3,890,26-15,43
Mistral GMYO4,470,22-5,10
MLP Sağlık25,500,0828,33
MMC San. ve Tic. Yat.5,59-1,5821,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,85-5,65-42,19
Mondi Tire Kutsan9,06-2,0519,21
Nasmed Egepol5,16-0,96

Naturel Enerji32,30-0,86-9,03
Naturelgaz7,25-0,14

Net Holding4,37-2,6727,41
Netaş Telekom.17,120,71-39,03
Niğbaş Niğde Beton7,88-0,63-84,85
Nuh Çimento44,080,50-8,22
Nurol GMYO14,82-0,13103,29
Odaş Elektrik1,400,00-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,812,07

Orge Enerji Elektrik5,780,0025,31
Orma Orman Mahsulleri26,500,3880,03
Osmanlı Menkul23,981,58-22,00
Ostim Endüstriyel Yat1,760,57-24,58
Otokar344,201,8913,12
Oyak Çimento6,70-0,45-23,69
Oyak Yat. Ort.6,83-0,29-1,04
Oyak Yatırım Menkul28,68-1,31

Oylum Sınai Yatırımlar7,90-0,8867,73
Özak GMYO5,121,390,39
Özbal Çelik Boru16,37-1,86149,92
Özderici GMYO1,611,26-27,48
Özerden Plastik7,30-0,27-18,89
Pamel Elektrik63,900,24199,72
Panora GMYO6,340,167,99
Papilon Savunma12,900,70-43,27
Park Elek.Madencilik4,840,21-9,87
Parsan29,882,5422,96
Pegasus78,40-0,325,09
Peker GMYO0,971,04-58,53
Penguen Gıda3,492,05-30,89
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım190,003,71

Pera GMYO1,391,46-20,65
Pergamon Dış Ticaret23,502,4428,21
Petkim6,592,0132,33
Petrokent Turizm3.510,000,29287,25
Pınar Et ve Un16,21-0,25-25,93
Pınar Su3,86-0,26-5,02
Pınar Süt16,35-0,91-27,49
Plastikkart18,47-2,2829,67
Polisan Holding2,720,00-29,25
Politeknik Metal326,600,18-19,50
Prizma Press Matbaacılık3,90-1,52-28,83
QNB Finans Fin. Kir.63,95-0,31-48,96
QNB Finansbank33,78-0,94-51,98
QUA Granite Hayal Yapı10,89-0,55

Ral Yatırım Holding5,60-3,1126,13
Ray Sigorta9,854,45-36,25
Reysaş GMYO2,810,00-13,32
Reysaş Lojistik5,11-1,92-1,24
Rhea Girişim1,840,00-50,54
Rodrigo Tekstil13,959,931,75
Royal Halı3,00-1,64-12,79
RTA Laboratuvarları20,88-0,95-31,04
Sabancı Holding10,721,52-2,77
Safkar Ege Soğutmacılık7,120,28-34,56
Sanel Mühendislik4,94-1,0044,44
Sanifoam Sünger26,005,8691,18
Sanko Pazarlama9,891,236,71
Saray Matbaacılık3,851,05-56,10
Sarkuysan14,940,8871,78
Sasa Polyester29,383,9696,07
Say Yenilenebilir Enerji21,301,24150,29
Sekuro Plastik18,90-0,8435,39
Selçuk Ecza Deposu8,792,09-34,56
Selçuk Gıda4,27-1,39-14,26
Selva Gıda Sanayi8,200,00

Senkron Güvenlik28,94-2,6910,21
Serve Film Prodüksiyon14,60-3,95-8,75
Servet GMYO67,30-1,54-14,16
Seyitler Kimya15,42-0,5814,53
Silverline Endüstri5,08-0,59-40,93
Sinpaş GMYO3,98-1,00-4,78
Smartiks Yazılım5,23-0,76-40,97
Sodaş Sodyum Sanayii23,76-1,00-9,78
Söktaş3,01-1,95-7,41
Sönmez Filament26,34-2,73-50,48
Sönmez Pamuklu13,53-0,51-43,63
Sumaş Suni Tahta83,50-1,6563,69
Şeker Fin. Kir.4,79-0,83-25,16
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,580,4719,84
Şok Marketler Ticaret11,09-0,09-11,14
T. Halk Bankası4,37-0,91-21,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,48-3,85-30,84
T.S.K.B.1,26-0,79-27,86
T.Tuborg15,81-0,32-10,83
Taç Tarım Ürünleri23,800,08126,02
Tat Gıda10,09-0,49-12,73
TAV Havalimanları25,760,2320,94
Tek-Art Turizm1,23-0,81-39,11
Tekfen Holding14,73-0,07-10,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,191,64-28,52
Temapol Polimer Plastik14,221,2123,65
Tetamat Gıda Yatırımları187,60-0,64-13,27
TGS Dış Ticaret15,015,8518,10
Tofaş Oto. Fab.59,752,5893,30
Torunlar GMYO3,72-0,80-4,62
Trabzon Liman29,34-1,28-8,66
Trabzonspor Sportif4,439,9381,56
Trend GMYO6,300,00-49,88
TSKB GMYO2,93-3,93-39,29
Tuğçelik13,011,3261,01
Tukaş6,700,30-30,86
Turcas Petrol3,570,28-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık11,620,26

Turkcell15,81-0,693,35
Tümosan Motor ve Traktör15,751,6811,94
Tüpraş141,801,8731,30
Türk Hava Yolları14,280,9910,61
Türk İlaç Serum10,25-2,94

Türk Prysmian Kablo21,265,9876,25
Türk Telekom7,530,40-4,68
Türk Traktör172,500,291,25
Türker Proje Gayrimenkul136,500,3720,90
Türkiye Sigorta5,150,98-16,64
Ufuk Yatırım22,200,0065,67
Ulaşlar Turizm Yat.3,97-2,46-6,37
Ulusoy Elektrik51,050,29-0,58
Ulusoy Un Sanayi5,231,552,78
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,640,61-29,91
Utopya Turizm19,00-2,46-51,03
Uzertaş Boya30,020,13-46,96
Ülker Bisküvi19,63-0,30-12,04
Ünlü Yatırım Holding5,680,35

Vakıf Fin. Kir.6,47-0,7789,85
Vakıf GMYO1,540,00-35,80
Vakıf Yat. Ort.6,030,00-18,07
Vakıflar Bankası3,37-1,75-28,45
Vakko Tekstil9,311,6448,57
Vanet Gıda5,71-0,17-26,13
VBT Yazılım20,901,85

Verusa Holding46,004,262,04
Verusaturk Girisim20,143,9254,35
Vestel24,961,1339,11
Vestel Beyaz Eşya6,040,7236,08
Viking Kağıt6,401,59-28,89
Yapı ve Kredi Bank.2,590,39-13,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,20-0,20-16,55
Yataş12,810,16-9,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,231,25-26,59
Yeni Gimat GMYO15,040,2729,74
Yeo Teknoloji68,904,95

Yeşil GMYO0,891,14-35,51
Yeşil Yapı1,07-0,93-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme9.701,00-2,99-37,81
Yonga Mobilya18,90-0,79-36,55
Yükselen Çelik5,15-0,39-0,87
Yünsa12,19-8,69-12,25
Ziraat GMYO1,661,84

Zorlu Enerji1,729,55-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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