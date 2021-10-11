Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|26.999,90
|-4,42
|-33,33
|İş Bankası (C)
|5,22
|0,58
|-23,15
|İş Bankası (Kur.)
|330.000,00
|-13,16
|İş Fin.Kir.
|3,03
|0,66
|-21,50
|İş Girişim
|8,20
|0,37
|-56,73
|İş GMYO
|2,06
|-6,36
|-18,90
|İş Y. Men. Değ.
|13,45
|-0,22
|-18,96
|İş Yat. Ort.
|2,68
|0,00
|-20,31
|İşbir Holding
|58,65
|1,73
|9,26
|Işık Plastik
|6,50
|-0,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|0,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,29
|0,78
|-42,15
|İz Hayvancılık Tarım
|21,50
|-1,83
|19,44
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|2,61
|-28,69
|İzmir Fırça
|6,04
|0,83
|8,63
|Jantsa Jant Sanayi
|56,20
|1,81
|35,59
|Kafein Yazılım
|20,04
|2,04
|-6,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,53
|-0,51
|Kaplamin
|22,94
|0,88
|-32,13
|Kardemir (A)
|5,95
|7,01
|0,00
|Kardemir (B)
|5,92
|7,05
|12,33
|Kardemir (D)
|6,69
|4,04
|15,74
|Karel Elektronik
|9,23
|1,99
|37,26
|Karsan Otomotiv
|3,59
|0,28
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,76
|1,86
|2,46
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,07
|0,00
|Kartonsan
|45,34
|1,16
|-52,11
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|2,29
|-22,65
|Kent Gıda
|186,30
|0,00
|-47,61
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|-0,48
|-37,23
|Kervan Gıda
|11,66
|0,00
|13,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-9,72
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,95
|0,00
|-22,31
|Kızılbük GYO
|29,38
|2,51
|Klimasan Klima
|10,16
|0,20
|20,41
|Koç Holding
|22,30
|0,63
|9,03
|Konfrut Gıda
|4,39
|-9,30
|3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,15
|-0,25
|154,87
|Konya Çimento
|824,70
|2,41
|-27,02
|Koray GMYO
|7,05
|4,29
|58,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,26
|0,66
|56,01
|Koza Altın
|97,95
|1,40
|1,29
|Koza Madencilik
|15,07
|0,74
|-2,71
|Körfez GMYO
|5,13
|-1,16
|-11,55
|Kristal Kola
|1,33
|1,53
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|35,96
|1,99
|-2,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,70
|10,00
|30,77
|Kuyas Yatırım
|2,61
|-0,38
|13,48
|Kütahya Porselen
|70,30
|0,43
|39,35
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,24
|-0,80
|Lider Faktoring
|3,66
|2,23
|7,33
|Link Bilgisayar
|27,32
|0,52
|-13,53
|Logo Yazılım
|39,26
|0,05
|26,08
|Lokman Hekim Sağlık
|10,82
|-2,08
|52,44
|Lüks Kadife
|45,12
|1,30
|57,13
|Makina Takım
|2,82
|1,08
|-17,30
|Manas Enerji Yönetimi
|15,75
|-0,32
|Margün Enerji
|8,47
|-2,42
|Marka Yatırım Holding
|4,39
|1,39
|-31,73
|Marmaris Altınyunus
|197,20
|9,98
|77,50
|Marshall
|255,70
|1,43
|-16,63
|Martı GMYO
|0,95
|2,15
|-62,80
|Martı Otel
|1,55
|3,33
|-27,23
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,14
|-0,68
|Mavi Giyim
|69,50
|0,65
|34,67
|Mazhar Zorlu Holding
|31,90
|-1,42
|1,33
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,40
|0,35
|Mega Polietilen
|4,91
|1,45
|-35,90
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,49
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,20
|-0,97
|Merit Turizm
|21,06
|9,92
|103,29
|Merko Gıda
|4,70
|0,21
|-45,60
|Metemtur Yatırım
|3,15
|2,94
|-61,04
|Metro Holding
|1,32
|0,76
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|0,39
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,57
|-24,46
|Migros Ticaret
|31,64
|0,57
|-26,07
|Milpa
|4,05
|1,00
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,63
|-0,22
|-1,70
|MLP Sağlık
|27,06
|0,22
|36,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|-0,17
|30,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,56
|0,46
|-44,64
|Mondi Tire Kutsan
|8,44
|-0,59
|11,05
|Nasmed Egepol
|5,45
|-0,37
|Naturel Enerji
|32,88
|0,37
|-7,40
|Naturelgaz
|7,25
|0,83
|Net Holding
|4,51
|1,12
|31,49
|Netaş Telekom.
|16,41
|0,31
|-41,56
|Niğbaş Niğde Beton
|7,85
|0,77
|-84,90
|Nuh Çimento
|35,06
|1,39
|-27,00
|Nurol GMYO
|13,85
|5,00
|89,99
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,68
|-49,72
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,54
|-0,12
|Orge Enerji Elektrik
|6,02
|0,50
|30,51
|Orma Orman Mahsulleri
|27,46
|0,00
|86,55
|Osmanlı Menkul
|24,88
|0,24
|-19,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,78
|1,14
|-23,73
|Otokar
|328,40
|0,03
|7,92
|Oyak Çimento
|6,53
|0,31
|-25,63
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|2,65
|0,98
|Oyak Yatırım Menkul
|28,88
|-1,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,35
|0,36
|77,28
|Özak GMYO
|4,78
|1,70
|-6,27
|Özbal Çelik Boru
|17,51
|9,03
|167,33
|Özderici GMYO
|1,52
|0,66
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,70
|1,32
|-14,44
|Pamel Elektrik
|54,90
|5,78
|157,50
|Panora GMYO
|6,47
|-0,77
|10,21
|Papilon Savunma
|12,41
|0,65
|-45,42
|Park Elek.Madencilik
|4,61
|2,22
|-14,15
|Parsan
|29,00
|0,62
|19,34
|Pegasus
|77,25
|2,39
|3,55
|Peker GMYO
|0,97
|2,11
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,63
|4,61
|-28,12
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|176,10
|0,06
|Pera GMYO
|1,40
|2,94
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,92
|0,61
|25,05
|Petkim
|6,18
|0,65
|24,10
|Petrokent Turizm
|3.556,90
|1,05
|292,42
|Pınar Et ve Un
|16,12
|0,37
|-26,34
|Pınar Su
|3,85
|0,79
|-5,27
|Pınar Süt
|16,06
|1,32
|-28,78
|Plastikkart
|21,08
|-2,77
|45,88
|Polisan Holding
|2,66
|0,76
|-30,81
|Politeknik Metal
|339,60
|1,49
|-16,30
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|1,06
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,00
|-2,22
|-47,33
|QNB Finansbank
|35,02
|0,00
|-50,22
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,07
|-2,38
|Ral Yatırım Holding
|4,15
|0,00
|-6,53
|Ray Sigorta
|9,72
|1,67
|-37,09
|Reysaş GMYO
|2,70
|-0,74
|-16,71
|Reysaş Lojistik
|4,74
|-1,46
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,90
|1,60
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|12,95
|-0,31
|-5,54
|Royal Halı
|3,21
|1,58
|-6,69
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|-0,28
|-28,86
|Sabancı Holding
|10,12
|2,43
|-8,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,31
|1,25
|-32,81
|Sanel Mühendislik
|4,90
|-0,81
|43,27
|Sanifoam Sünger
|22,10
|-1,25
|62,50
|Sanko Pazarlama
|9,71
|2,53
|4,77
|Saray Matbaacılık
|3,82
|-1,04
|-56,44
|Sarkuysan
|12,33
|1,31
|41,77
|Sasa Polyester
|27,54
|0,15
|83,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,10
|0,27
|159,69
|Sekuro Plastik
|19,71
|-1,20
|41,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,37
|1,21
|-37,69
|Selçuk Gıda
|4,49
|0,45
|-9,84
|Selva Gıda Sanayi
|8,23
|0,98
|Senkron Güvenlik
|32,00
|1,33
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|0,00
|-9,38
|Servet GMYO
|75,70
|-0,39
|-3,44
|Seyitler Kimya
|14,92
|2,33
|10,82
|Silverline Endüstri
|5,05
|0,80
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|4,09
|0,00
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|5,28
|0,19
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,70
|0,85
|-10,01
|Söktaş
|2,80
|0,00
|-13,87
|Sönmez Filament
|36,38
|-1,30
|-48,18
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|3,14
|-42,50
|Sumaş Suni Tahta
|88,95
|2,24
|74,38
|Şeker Fin. Kir.
|4,75
|-0,42
|-25,78
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,08
|0,75
|12,86
|Şok Marketler Ticaret
|10,99
|0,46
|-11,94
|T. Halk Bankası
|4,32
|0,23
|-22,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,88
|-1,51
|-32,78
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|16,28
|1,12
|-8,18
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|1,18
|127,92
|Tat Gıda
|9,44
|-0,53
|-18,35
|TAV Havalimanları
|25,32
|0,56
|18,87
|Taze Kuru Gıda
|191,00
|1,06
|-11,70
|Tek-Art Turizm
|1,21
|1,68
|-40,10
|Tekfen Holding
|13,89
|0,65
|-15,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,14
|0,82
|-29,10
|Temapol Polimer Plastik
|14,10
|0,21
|22,61
|TGS Dış Ticaret
|14,97
|-5,13
|17,78
|Tofaş Oto. Fab.
|51,25
|-0,87
|65,80
|Torunlar GMYO
|3,61
|4,34
|-7,44
|Trabzon Liman
|26,78
|1,44
|-16,63
|Trabzonspor Sportif
|3,22
|0,00
|31,97
|Trend GMYO
|6,38
|0,00
|-49,24
|TSKB GMYO
|3,15
|9,00
|-34,73
|Tuğçelik
|12,86
|-0,69
|59,16
|Tukaş
|6,82
|0,29
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,70
|1,37
|-23,71
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,93
|2,76
|Turkcell
|15,09
|0,20
|-1,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,43
|1,31
|9,67
|Tüpraş
|125,60
|2,11
|16,30
|Türk Hava Yolları
|14,25
|1,14
|10,38
|Türk İlaç Serum
|11,68
|-0,09
|Türk Prysmian Kablo
|23,66
|9,94
|96,15
|Türk Telekom
|7,37
|0,27
|-6,70
|Türk Traktör
|156,90
|0,58
|-7,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,80
|1,80
|20,28
|Türkiye Sigorta
|4,83
|0,42
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|18,90
|1,89
|41,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,84
|2,40
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|0,29
|0,10
|Ulusoy Un Sanayi
|5,28
|0,57
|3,76
|Umpaş Holding
|1,21
|4,31
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,61
|1,90
|-31,20
|Utopya Turizm
|20,00
|1,52
|-48,45
|Uzertaş Boya
|28,54
|-1,59
|-49,58
|Ülker Bisküvi
|19,25
|0,36
|-13,75
|Ünlü Yatırım Holding
|6,24
|0,97
|Vakıf Fin. Kir.
|6,96
|-2,93
|104,23
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,32
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,13
|-0,49
|-16,71
|Vakıflar Bankası
|3,26
|0,31
|-30,79
|Vakko Tekstil
|9,32
|-5,09
|48,73
|Vanet Gıda
|6,19
|-0,80
|-19,92
|VBT Yazılım
|21,20
|1,83
|Verusa Holding
|44,80
|-0,09
|-0,62
|Verusaturk Girisim
|19,92
|-0,40
|52,66
|Vestel
|24,76
|-0,24
|38,00
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|0,47
|25,80
|Viking Kağıt
|6,33
|1,12
|-29,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,84
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,42
|1,06
|-15,95
|Yataş
|13,40
|0,98
|-5,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,34
|7,05
|-24,09
|Yeni Gimat GMYO
|14,72
|-0,67
|26,98
|Yeo Teknoloji
|90,35
|-4,79
|Yeşil GMYO
|0,93
|1,09
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,10
|1,85
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|1,47
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.245,10
|0,00
|-34,33
|Yonga Mobilya
|19,96
|9,97
|-33,00
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,80
|-2,80
|Yünsa
|15,88
|-9,98
|14,31
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-39,90
(Son)
Kaynak: AA
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