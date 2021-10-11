Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.10.2021 13:48
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)26.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)26.999,90-4,42-33,33
İş Bankası (C)5,220,58-23,15
İş Bankası (Kur.)330.000,00

-13,16
İş Fin.Kir.3,030,66-21,50
İş Girişim8,200,37-56,73
İş GMYO2,06-6,36-18,90
İş Y. Men. Değ.13,45-0,22-18,96
İş Yat. Ort.2,680,00-20,31
İşbir Holding58,651,739,26
Işık Plastik6,50-0,76

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,980,00-14,04
İttifak Holding1,290,78-42,15
İz Hayvancılık Tarım21,50-1,8319,44
İzmir Demir Çelik2,362,61-28,69
İzmir Fırça6,040,838,63
Jantsa Jant Sanayi56,201,8135,59
Kafein Yazılım20,042,04-6,09
Kalekim Kimyevi Maddeler13,53-0,51

Kaplamin22,940,88-32,13
Kardemir (A)5,957,010,00
Kardemir (B)5,927,0512,33
Kardemir (D)6,694,0415,74
Karel Elektronik9,231,9937,26
Karsan Otomotiv3,590,2810,46
Karsu Tekstil8,761,862,46
Kartal Yenilenebilir Enerji15,070,00

Kartonsan45,341,16-52,11
Katmerciler Ekipman1,342,29-22,65
Kent Gıda186,300,00-47,61
Kerevitaş Gıda4,13-0,48-37,23
Kervan Gıda11,660,0013,92
Kervansaray Yat. Holding0,65-9,72-48,41
Kiler GMYO1,950,00-22,31
Kızılbük GYO29,382,51

Klimasan Klima10,160,2020,41
Koç Holding22,300,639,03
Konfrut Gıda4,39-9,303,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,15-0,25154,87
Konya Çimento824,702,41-27,02
Koray GMYO7,054,2958,43
Kordsa Teknik Tekstil24,260,6656,01
Koza Altın97,951,401,29
Koza Madencilik15,070,74-2,71
Körfez GMYO5,13-1,16-11,55
Kristal Kola1,331,53-56,46
Kron Telekomünikasyon35,961,99-2,39
Kuştur Kuşadası Turizm205,7010,0030,77
Kuyas Yatırım2,61-0,3813,48
Kütahya Porselen70,300,4339,35
Kütahya Şeker Fabrikası32,24-0,80

Lider Faktoring3,662,237,33
Link Bilgisayar27,320,52-13,53
Logo Yazılım39,260,0526,08
Lokman Hekim Sağlık10,82-2,0852,44
Lüks Kadife45,121,3057,13
Makina Takım2,821,08-17,30
Manas Enerji Yönetimi15,75-0,32

Margün Enerji8,47-2,42

Marka Yatırım Holding4,391,39-31,73
Marmaris Altınyunus197,209,9877,50
Marshall255,701,43-16,63
Martı GMYO0,952,15-62,80
Martı Otel1,553,33-27,23
Matriks Bilgi Dağıtım32,14-0,68

Mavi Giyim69,500,6534,67
Mazhar Zorlu Holding31,90-1,421,33
Meditera Tıbbi Malzeme34,400,35

Mega Polietilen4,911,45-35,90
Menderes Tekstil2,060,49-33,33
Mercan Kimya10,20-0,97

Merit Turizm21,069,92103,29
Merko Gıda4,700,21-45,60
Metemtur Yatırım3,152,94-61,04
Metro Holding1,320,76-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,590,39-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,57-24,46
Migros Ticaret31,640,57-26,07
Milpa4,051,00-11,96
Mistral GMYO4,63-0,22-1,70
MLP Sağlık27,060,2236,19
MMC San. ve Tic. Yat.5,99-0,1730,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,560,46-44,64
Mondi Tire Kutsan8,44-0,5911,05
Nasmed Egepol5,45-0,37

Naturel Enerji32,880,37-7,40
Naturelgaz7,250,83

Net Holding4,511,1231,49
Netaş Telekom.16,410,31-41,56
Niğbaş Niğde Beton7,850,77-84,90
Nuh Çimento35,061,39-27,00
Nurol GMYO13,855,0089,99
Odaş Elektrik1,470,68-49,72
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,54-0,12

Orge Enerji Elektrik6,020,5030,51
Orma Orman Mahsulleri27,460,0086,55
Osmanlı Menkul24,880,24-19,33
Ostim Endüstriyel Yat1,781,14-23,73
Otokar328,400,037,92
Oyak Çimento6,530,31-25,63
Oyak Yat. Ort.6,972,650,98
Oyak Yatırım Menkul28,88-1,16

Oylum Sınai Yatırımlar8,350,3677,28
Özak GMYO4,781,70-6,27
Özbal Çelik Boru17,519,03167,33
Özderici GMYO1,520,66-31,53
Özerden Plastik7,701,32-14,44
Pamel Elektrik54,905,78157,50
Panora GMYO6,47-0,7710,21
Papilon Savunma12,410,65-45,42
Park Elek.Madencilik4,612,22-14,15
Parsan29,000,6219,34
Pegasus77,252,393,55
Peker GMYO0,972,11-58,53
Penguen Gıda3,634,61-28,12
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım176,100,06

Pera GMYO1,402,94-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,920,6125,05
Petkim6,180,6524,10
Petrokent Turizm3.556,901,05292,42
Pınar Et ve Un16,120,37-26,34
Pınar Su3,850,79-5,27
Pınar Süt16,061,32-28,78
Plastikkart21,08-2,7745,88
Polisan Holding2,660,76-30,81
Politeknik Metal339,601,49-16,30
Prizma Press Matbaacılık3,801,06-30,66
QNB Finans Fin. Kir.66,00-2,22-47,33
QNB Finansbank35,020,00-50,22
QUA Granite Hayal Yapı11,07-2,38

Ral Yatırım Holding4,150,00-6,53
Ray Sigorta9,721,67-37,09
Reysaş GMYO2,70-0,74-16,71
Reysaş Lojistik4,74-1,46-8,39
Rhea Girişim1,901,60-48,92
Rodrigo Tekstil12,95-0,31-5,54
Royal Halı3,211,58-6,69
RTA Laboratuvarları21,54-0,28-28,86
Sabancı Holding10,122,43-8,22
Safkar Ege Soğutmacılık7,311,25-32,81
Sanel Mühendislik4,90-0,8143,27
Sanifoam Sünger22,10-1,2562,50
Sanko Pazarlama9,712,534,77
Saray Matbaacılık3,82-1,04-56,44
Sarkuysan12,331,3141,77
Sasa Polyester27,540,1583,79
Say Yenilenebilir Enerji22,100,27159,69
Sekuro Plastik19,71-1,2041,19
Selçuk Ecza Deposu8,371,21-37,69
Selçuk Gıda4,490,45-9,84
Selva Gıda Sanayi8,230,98

Senkron Güvenlik32,001,3321,86
Serve Film Prodüksiyon14,500,00-9,38
Servet GMYO75,70-0,39-3,44
Seyitler Kimya14,922,3310,82
Silverline Endüstri5,050,80-41,28
Sinpaş GMYO4,090,00-2,15
Smartiks Yazılım5,280,19-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii23,700,85-10,01
Söktaş2,800,00-13,87
Sönmez Filament36,38-1,30-48,18
Sönmez Pamuklu13,803,14-42,50
Sumaş Suni Tahta88,952,2474,38
Şeker Fin. Kir.4,75-0,42-25,78
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,080,7512,86
Şok Marketler Ticaret10,990,46-11,94
T. Halk Bankası4,320,23-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,88-1,51-32,78
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg16,281,12-8,18
Taç Tarım Ürünleri24,001,18127,92
Tat Gıda9,44-0,53-18,35
TAV Havalimanları25,320,5618,87
Taze Kuru Gıda191,001,06-11,70
Tek-Art Turizm1,211,68-40,10
Tekfen Holding13,890,65-15,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,140,82-29,10
Temapol Polimer Plastik14,100,2122,61
TGS Dış Ticaret14,97-5,1317,78
Tofaş Oto. Fab.51,25-0,8765,80
Torunlar GMYO3,614,34-7,44
Trabzon Liman26,781,44-16,63
Trabzonspor Sportif3,220,0031,97
Trend GMYO6,380,00-49,24
TSKB GMYO3,159,00-34,73
Tuğçelik12,86-0,6959,16
Tukaş6,820,29-29,62
Turcas Petrol3,701,37-23,71
Tureks Turizm Taşımacılık11,932,76

Turkcell15,090,20-1,35
Tümosan Motor ve Traktör15,431,319,67
Tüpraş125,602,1116,30
Türk Hava Yolları14,251,1410,38
Türk İlaç Serum11,68-0,09

Türk Prysmian Kablo23,669,9496,15
Türk Telekom7,370,27-6,70
Türk Traktör156,900,58-7,91
Türker Proje Gayrimenkul135,801,8020,28
Türkiye Sigorta4,830,42-21,82
Ufuk Yatırım18,901,8941,04
Ulaşlar Turizm Yat.3,842,40-9,43
Ulusoy Elektrik51,400,290,10
Ulusoy Un Sanayi5,280,573,76
Umpaş Holding1,214,31-53,64
Uşak Seramik1,611,90-31,20
Utopya Turizm20,001,52-48,45
Uzertaş Boya28,54-1,59-49,58
Ülker Bisküvi19,250,36-13,75
Ünlü Yatırım Holding6,240,97

Vakıf Fin. Kir.6,96-2,93104,23
Vakıf GMYO1,49-1,32-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,13-0,49-16,71
Vakıflar Bankası3,260,31-30,79
Vakko Tekstil9,32-5,0948,73
Vanet Gıda6,19-0,80-19,92
VBT Yazılım21,201,83

Verusa Holding44,80-0,09-0,62
Verusaturk Girisim19,92-0,4052,66
Vestel24,76-0,2438,00
Vestel Beyaz Eşya47,020,4725,80
Viking Kağıt6,331,12-29,67
Yapı ve Kredi Bank.2,390,84-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,421,06-15,95
Yataş13,400,98-5,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,347,05-24,09
Yeni Gimat GMYO14,72-0,6726,98
Yeo Teknoloji90,35-4,79

Yeşil GMYO0,931,09-32,61
Yeşil Yapı1,101,85-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,071,47-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme10.245,100,00-34,33
Yonga Mobilya19,969,97-33,00
Yükselen Çelik5,050,80-2,80
Yünsa15,88-9,9814,31
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,520,00-39,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? 13:34 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021 13:31 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı 13:20 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız 12:48 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu 12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı 12:14 Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı
Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün 11:50 Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı 11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
13:33 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?
13:31 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu
13:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021
13:19 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
12:57 Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı
12:47 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız
12:33 Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor
12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu
12:23 Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar
12:16 İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı
Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım         
13:41
Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu         
13:32
Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar gündemden düşmek bilmiyor Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar gündemden düşmek bilmiyor         
13:30
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
12:32
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar         
11:46
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 13:52:25. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement