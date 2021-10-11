Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 26.999,90 -4,42 -33,33 İş Bankası (C) 5,22 0,58 -23,15 İş Bankası (Kur.) 330.000,00 -13,16 İş Fin.Kir. 3,03 0,66 -21,50 İş Girişim 8,20 0,37 -56,73 İş GMYO 2,06 -6,36 -18,90 İş Y. Men. Değ. 13,45 -0,22 -18,96 İş Yat. Ort. 2,68 0,00 -20,31 İşbir Holding 58,65 1,73 9,26 Işık Plastik 6,50 -0,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 0,00 -14,04 İttifak Holding 1,29 0,78 -42,15 İz Hayvancılık Tarım 21,50 -1,83 19,44 İzmir Demir Çelik 2,36 2,61 -28,69 İzmir Fırça 6,04 0,83 8,63 Jantsa Jant Sanayi 56,20 1,81 35,59 Kafein Yazılım 20,04 2,04 -6,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,53 -0,51 Kaplamin 22,94 0,88 -32,13 Kardemir (A) 5,95 7,01 0,00 Kardemir (B) 5,92 7,05 12,33 Kardemir (D) 6,69 4,04 15,74 Karel Elektronik 9,23 1,99 37,26 Karsan Otomotiv 3,59 0,28 10,46 Karsu Tekstil 8,76 1,86 2,46 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,07 0,00 Kartonsan 45,34 1,16 -52,11 Katmerciler Ekipman 1,34 2,29 -22,65 Kent Gıda 186,30 0,00 -47,61 Kerevitaş Gıda 4,13 -0,48 -37,23 Kervan Gıda 11,66 0,00 13,92 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -9,72 -48,41 Kiler GMYO 1,95 0,00 -22,31 Kızılbük GYO 29,38 2,51 Klimasan Klima 10,16 0,20 20,41 Koç Holding 22,30 0,63 9,03 Konfrut Gıda 4,39 -9,30 3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,15 -0,25 154,87 Konya Çimento 824,70 2,41 -27,02 Koray GMYO 7,05 4,29 58,43 Kordsa Teknik Tekstil 24,26 0,66 56,01 Koza Altın 97,95 1,40 1,29 Koza Madencilik 15,07 0,74 -2,71 Körfez GMYO 5,13 -1,16 -11,55 Kristal Kola 1,33 1,53 -56,46 Kron Telekomünikasyon 35,96 1,99 -2,39 Kuştur Kuşadası Turizm 205,70 10,00 30,77 Kuyas Yatırım 2,61 -0,38 13,48 Kütahya Porselen 70,30 0,43 39,35 Kütahya Şeker Fabrikası 32,24 -0,80 Lider Faktoring 3,66 2,23 7,33 Link Bilgisayar 27,32 0,52 -13,53 Logo Yazılım 39,26 0,05 26,08 Lokman Hekim Sağlık 10,82 -2,08 52,44 Lüks Kadife 45,12 1,30 57,13 Makina Takım 2,82 1,08 -17,30 Manas Enerji Yönetimi 15,75 -0,32 Margün Enerji 8,47 -2,42 Marka Yatırım Holding 4,39 1,39 -31,73 Marmaris Altınyunus 197,20 9,98 77,50 Marshall 255,70 1,43 -16,63 Martı GMYO 0,95 2,15 -62,80 Martı Otel 1,55 3,33 -27,23 Matriks Bilgi Dağıtım 32,14 -0,68 Mavi Giyim 69,50 0,65 34,67 Mazhar Zorlu Holding 31,90 -1,42 1,33 Meditera Tıbbi Malzeme 34,40 0,35 Mega Polietilen 4,91 1,45 -35,90 Menderes Tekstil 2,06 0,49 -33,33 Mercan Kimya 10,20 -0,97 Merit Turizm 21,06 9,92 103,29 Merko Gıda 4,70 0,21 -45,60 Metemtur Yatırım 3,15 2,94 -61,04 Metro Holding 1,32 0,76 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,59 0,39 -10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 0,57 -24,46 Migros Ticaret 31,64 0,57 -26,07 Milpa 4,05 1,00 -11,96 Mistral GMYO 4,63 -0,22 -1,70 MLP Sağlık 27,06 0,22 36,19 MMC San. ve Tic. Yat. 5,99 -0,17 30,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,56 0,46 -44,64 Mondi Tire Kutsan 8,44 -0,59 11,05 Nasmed Egepol 5,45 -0,37 Naturel Enerji 32,88 0,37 -7,40 Naturelgaz 7,25 0,83 Net Holding 4,51 1,12 31,49 Netaş Telekom. 16,41 0,31 -41,56 Niğbaş Niğde Beton 7,85 0,77 -84,90 Nuh Çimento 35,06 1,39 -27,00 Nurol GMYO 13,85 5,00 89,99 Odaş Elektrik 1,47 0,68 -49,72 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,54 -0,12 Orge Enerji Elektrik 6,02 0,50 30,51 Orma Orman Mahsulleri 27,46 0,00 86,55 Osmanlı Menkul 24,88 0,24 -19,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,78 1,14 -23,73 Otokar 328,40 0,03 7,92 Oyak Çimento 6,53 0,31 -25,63 Oyak Yat. Ort. 6,97 2,65 0,98 Oyak Yatırım Menkul 28,88 -1,16 Oylum Sınai Yatırımlar 8,35 0,36 77,28 Özak GMYO 4,78 1,70 -6,27 Özbal Çelik Boru 17,51 9,03 167,33 Özderici GMYO 1,52 0,66 -31,53 Özerden Plastik 7,70 1,32 -14,44 Pamel Elektrik 54,90 5,78 157,50 Panora GMYO 6,47 -0,77 10,21 Papilon Savunma 12,41 0,65 -45,42 Park Elek.Madencilik 4,61 2,22 -14,15 Parsan 29,00 0,62 19,34 Pegasus 77,25 2,39 3,55 Peker GMYO 0,97 2,11 -58,53 Penguen Gıda 3,63 4,61 -28,12 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 176,10 0,06 Pera GMYO 1,40 2,94 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,92 0,61 25,05 Petkim 6,18 0,65 24,10 Petrokent Turizm 3.556,90 1,05 292,42 Pınar Et ve Un 16,12 0,37 -26,34 Pınar Su 3,85 0,79 -5,27 Pınar Süt 16,06 1,32 -28,78 Plastikkart 21,08 -2,77 45,88 Polisan Holding 2,66 0,76 -30,81 Politeknik Metal 339,60 1,49 -16,30 Prizma Press Matbaacılık 3,80 1,06 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 66,00 -2,22 -47,33 QNB Finansbank 35,02 0,00 -50,22 QUA Granite Hayal Yapı 11,07 -2,38 Ral Yatırım Holding 4,15 0,00 -6,53 Ray Sigorta 9,72 1,67 -37,09 Reysaş GMYO 2,70 -0,74 -16,71 Reysaş Lojistik 4,74 -1,46 -8,39 Rhea Girişim 1,90 1,60 -48,92 Rodrigo Tekstil 12,95 -0,31 -5,54 Royal Halı 3,21 1,58 -6,69 RTA Laboratuvarları 21,54 -0,28 -28,86 Sabancı Holding 10,12 2,43 -8,22 Safkar Ege Soğutmacılık 7,31 1,25 -32,81 Sanel Mühendislik 4,90 -0,81 43,27 Sanifoam Sünger 22,10 -1,25 62,50 Sanko Pazarlama 9,71 2,53 4,77 Saray Matbaacılık 3,82 -1,04 -56,44 Sarkuysan 12,33 1,31 41,77 Sasa Polyester 27,54 0,15 83,79 Say Yenilenebilir Enerji 22,10 0,27 159,69 Sekuro Plastik 19,71 -1,20 41,19 Selçuk Ecza Deposu 8,37 1,21 -37,69 Selçuk Gıda 4,49 0,45 -9,84 Selva Gıda Sanayi 8,23 0,98 Senkron Güvenlik 32,00 1,33 21,86 Serve Film Prodüksiyon 14,50 0,00 -9,38 Servet GMYO 75,70 -0,39 -3,44 Seyitler Kimya 14,92 2,33 10,82 Silverline Endüstri 5,05 0,80 -41,28 Sinpaş GMYO 4,09 0,00 -2,15 Smartiks Yazılım 5,28 0,19 -40,41 Sodaş Sodyum Sanayii 23,70 0,85 -10,01 Söktaş 2,80 0,00 -13,87 Sönmez Filament 36,38 -1,30 -48,18 Sönmez Pamuklu 13,80 3,14 -42,50 Sumaş Suni Tahta 88,95 2,24 74,38 Şeker Fin. Kir. 4,75 -0,42 -25,78 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,08 0,75 12,86 Şok Marketler Ticaret 10,99 0,46 -11,94 T. Halk Bankası 4,32 0,23 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,88 -1,51 -32,78 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 16,28 1,12 -8,18 Taç Tarım Ürünleri 24,00 1,18 127,92 Tat Gıda 9,44 -0,53 -18,35 TAV Havalimanları 25,32 0,56 18,87 Taze Kuru Gıda 191,00 1,06 -11,70 Tek-Art Turizm 1,21 1,68 -40,10 Tekfen Holding 13,89 0,65 -15,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,14 0,82 -29,10 Temapol Polimer Plastik 14,10 0,21 22,61 TGS Dış Ticaret 14,97 -5,13 17,78 Tofaş Oto. Fab. 51,25 -0,87 65,80 Torunlar GMYO 3,61 4,34 -7,44 Trabzon Liman 26,78 1,44 -16,63 Trabzonspor Sportif 3,22 0,00 31,97 Trend GMYO 6,38 0,00 -49,24 TSKB GMYO 3,15 9,00 -34,73 Tuğçelik 12,86 -0,69 59,16 Tukaş 6,82 0,29 -29,62 Turcas Petrol 3,70 1,37 -23,71 Tureks Turizm Taşımacılık 11,93 2,76 Turkcell 15,09 0,20 -1,35 Tümosan Motor ve Traktör 15,43 1,31 9,67 Tüpraş 125,60 2,11 16,30 Türk Hava Yolları 14,25 1,14 10,38 Türk İlaç Serum 11,68 -0,09 Türk Prysmian Kablo 23,66 9,94 96,15 Türk Telekom 7,37 0,27 -6,70 Türk Traktör 156,90 0,58 -7,91 Türker Proje Gayrimenkul 135,80 1,80 20,28 Türkiye Sigorta 4,83 0,42 -21,82 Ufuk Yatırım 18,90 1,89 41,04 Ulaşlar Turizm Yat. 3,84 2,40 -9,43 Ulusoy Elektrik 51,40 0,29 0,10 Ulusoy Un Sanayi 5,28 0,57 3,76 Umpaş Holding 1,21 4,31 -53,64 Uşak Seramik 1,61 1,90 -31,20 Utopya Turizm 20,00 1,52 -48,45 Uzertaş Boya 28,54 -1,59 -49,58 Ülker Bisküvi 19,25 0,36 -13,75 Ünlü Yatırım Holding 6,24 0,97 Vakıf Fin. Kir. 6,96 -2,93 104,23 Vakıf GMYO 1,49 -1,32 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,13 -0,49 -16,71 Vakıflar Bankası 3,26 0,31 -30,79 Vakko Tekstil 9,32 -5,09 48,73 Vanet Gıda 6,19 -0,80 -19,92 VBT Yazılım 21,20 1,83 Verusa Holding 44,80 -0,09 -0,62 Verusaturk Girisim 19,92 -0,40 52,66 Vestel 24,76 -0,24 38,00 Vestel Beyaz Eşya 47,02 0,47 25,80 Viking Kağıt 6,33 1,12 -29,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,84 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,42 1,06 -15,95 Yataş 13,40 0,98 -5,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,34 7,05 -24,09 Yeni Gimat GMYO 14,72 -0,67 26,98 Yeo Teknoloji 90,35 -4,79 Yeşil GMYO 0,93 1,09 -32,61 Yeşil Yapı 1,10 1,85 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,07 1,47 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.245,10 0,00 -34,33 Yonga Mobilya 19,96 9,97 -33,00 Yükselen Çelik 5,05 0,80 -2,80 Yünsa 15,88 -9,98 14,31 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,52 0,00 -39,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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