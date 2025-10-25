Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü
25.10.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya ticaretinde başı çektiğimiz fındıkta, istilacı kahverengi kokarcanın yanı sıra kuraklık ve zirai ton tehlikeleriyle rekolte adeta dibi gördü. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, "250 bin tonluk bir rekolte kaybımız oldu. Bu son yılların en büyük kaybı. Kahverengi kokarcayla mücadelenin yıllarca sürmesi gerekiyor. Kesinlikle yok edemeyiz ama kontrol edebiliriz" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan "kahverengi kokarca" adlı böceğe karşı başlatılan kimyasal ve biyolojik mücadeleler sürüyor.

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

3'LÜ TEHDİT 250 BİN TON REKOLTE KAYBINA YOL AÇTI

Nisan ayında yaşanan zirai donun yanı sıra iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve kokarca istilası, üreticiyi tedirgin ediyor. Kuraklık, kokarca ve zirai don tehlikeleri, fındık rekoltesini olumsuz etkiliyor. Uzmanların incelemelerinde, Doğu Karadeniz'de fındıkta yaşanan 3'lü tehdidin yaklaşık 250 bin ton rekolte kaybına yol açtığı belirlendi.

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

"SON YILLARIN EN BÜYÜK KAYBI"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, zirai don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısının fındık tarımını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kahverengi kokarca maalesef son yıllarda bölgemize zarar vermeye başladı. Sadece bölgemizle de kalmadı. Bakanlığımızın tespitlerine göre 33 ilde zarar söz konusu. Artarak devam ediyor. Toplamda baktığınız zaman 2025 mahsulünde kuraklığa bağlı 60 bin ton, kokarcaya bağlı 40 bin ton, nisan ayında yaşamış olduğumuz don da en az 150 bin ton olmak üzere maalesef en az 250 bin tonluk bir rekolte kaybımız oldu. Bu da son yılların en büyük kaybı manasına geliyor. Tüm zamanların en az rekoltesi bekleniyor. Bu sezon fındığa verdiği zarar 40 bin ton olduğunu öngörüyoruz. Geçen yıl bu rakam 30 bin tondu. Bu da yaklaşık 15 milyon TL civarında bir zarara tekabül ediyor. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde zararın boyutunun her geçen yıl artarak devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

"KESİNLİKLE YOK EDEMEYİZ AMA KONTROL ALTINDA TUTABİLİRİZ"

Kahverengi kokarcaların ilaçlanmasının yılda 3-4 kez yapılması gerektiğini belirten Arslantürk, "Sahada ilaçlama çalışmaları artarak devam ediyor ama artarak devam etmesi gerekiyor. Sadece bir kere ilaçlamanın yeterli olacağını düşünmüyoruz. İlaçlamanın mutlaka 3-4 kere yapılması lazım. Bu kışlağa yapılan bir ilaçlama. Nisan sonu mayıs başında kokarcalar kışlaktan çıkarken de ilaçlama yaparak popülasyonu ne derece azaltırsak vereceği zararı da o derece azaltacağımızı düşünüyoruz. Bu sadece 1 yıllığa bağlı bir olay değil. Yapılan çalışmaların 5 ila 10 yıl arasında sürmesi gerekiyor ki kokarcadan etkilenme oranımız minimuma insin. Kesinlikle yok edemeyiz. Ama belli bir kontrol seviyesinde tutabiliriz" dedi.

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

"EN ETKİN TEKNİK BİYOLOJİK MÜCADELE"

Kokarcada biyolojik mücadelenin önemine değinen Arslantürk, "Biyoteknik, fiziksel ve biyolojik mücadelenin bu kimyasal mücadeleyle birlikte yapılması gerekiyor ki başarı daha kalıcı olsun. Dünyadaki örneklerde biyolojik mücadeleyle tedbirlerin alınabildiği gördük. Kimyasal mücadele de önemli. Fakat en önemli mücadele tekniğinin, biyolojik mücadele olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. 2 yıldır bununla ilgili çalışma yapılıyor. 'Japonicus' denilen 'samuray arı'nın üretim miktarının artırılarak haziran ayında çok daha fazla şekilde sunulması karşılığında elde edilecek sonuçlarda daha kalıcı olacağını öngörüyoruz. Fındık dışındaki şu anda 33 ilde varlığı ortada. Mutlaka fındık bölgesi dışında da gerekli tedbirlerin çok acilen alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü
Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’e tahliye Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
Bodrum açıklarında göçmen faciası Ölü sayısı 14’e yükseldi Bodrum açıklarında göçmen faciası! Ölü sayısı 14'e yükseldi
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Merdan Yanardağ’ın Emniyet’teki ifadesi ortaya çıktı Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı
Osimhen’in arkadaşı geliyor Galatasaray’dan bomba bir transfer daha Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

11:45
Salonda kıyamat koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamat koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
11:11
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
10:47
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1’de ilk yayın
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
10:39
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
10:24
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
10:03
Bomba iddia Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
09:57
En büyüğü 13 yaşında Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
09:28
İzmir Foça’daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
İzmir Foça'daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
09:22
Arda Güler’in İspanyol polisine hareketi olay oldu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu
09:04
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
08:24
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
08:20
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
08:16
İstanbul’da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
08:08
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
07:52
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
06:16
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 11:57:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.