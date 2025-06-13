İş Bankası'ndan Çiftçilere Dondan Destek Kredi Kampanyası - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Çiftçilere Dondan Destek Kredi Kampanyası

İş Bankası\'ndan Çiftçilere Dondan Destek Kredi Kampanyası
13.06.2025 15:49
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İş Bankası, zirai don yaşayan 36 ildeki çiftçilere kredi kampanyası başlattı. Destek 10 ürünü kapsıyor.

TARIM alanında sürdürülebilir üretimi destekleyen Türkiye İş Bankası, Şubat-Nisan aylarında Türkiye'yi etkisi altına alan zirai dondan etkilenen 36 ildeki çiftçilere yönelik olarak 'Zirai Dondan Etkilenen Üreticimize Destek Kredi Kampanyası' başlattığını duyurdu.

Tarımsal üretimdeki verimliliği düşüren doğa olaylarının başında gelen zirai don, iklim değişikliğine bağlı olarak dünyada ve Türkiye'de her geçen yıl daha da sık görülüyor. 2025 yılının ilk aylarında ülkemizi etkisi altına alan zirai don da birçok bölgede meyvecilik yapan üreticileri etkiledi. İş Bankası, 10 ana üründe ve 36 ilde üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla 'Zirai Dondan Etkilenen Üreticimize Destek Kredi Kampanyası'nı hayata geçirdi.

'ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜRETİME DEVAMI İÇİN AFET DÖNEMLERİNDE DE YANLARINDA OLMAK ÖNCELİĞİMİZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, stratejik sektörler arasında gördükleri tarımın her koşulda desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle ilkbahar aylarında gerçekleşen ani sıcaklık düşüşleri, meyve ağaçları başta olmak üzere pek çok tarımsal üründe büyük zarara yol açıyor. Üretimi tehdit eden bu durum, gıda arz dengesi ve çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliği açısından da risk oluşturuyor. Tarımsal üretime, ülkemizin dört bir yanında açtığımız Tarım İhtisas Şubelerimizle, çiftçilere yönelik zirai okuryazarlık eğitimlerimizle, teknolojik ve finansal çözümlerimizle destek olurken; çiftçilerimizin üretime devam edebilmesi için bu tür afet dönemlerinde de yanlarında olmak önceliğimiz" diye konuştu.

36 İL, 10 ÜRÜN

İş Bankası'nda mevcut kredisi olan çiftçiler bu imkandan yararlanabilecek olup 36 il arasında Adıyaman, Aksaray, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova yer alıyor.

Elma, fındık, ceviz, üzüm, kayısı, kiraz, erik, badem, şeftali ve kivi üreticilerini kapsayan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarında bu ürünlerden en az birine sahip olması gerekiyor. TARSİM hasar belgesi ve/veya İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan resmi hasar tespit belgesi ile başvuru yapılan kampanya ile çiftçiler 36 aya kadar vade ile 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Üreticilerin hasat dönemleri ile uyumlu ödeme planlarını yılda bire kadar esnek taksitli olarak oluşturabileceği kampanyaya dair detaylar bankanın internet adresinde yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Çiftçilere Dondan Destek Kredi Kampanyası - Son Dakika

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