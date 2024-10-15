Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerini ve gelecek dönemdeki tahminlerini paylaştı.

15.10.2024 09:54  Güncelleme: 10:44
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Şimşek, enflasyonun hedeflenen çerçevede yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti. Mehmet Şimşek şöyle konuştu:

KREDİ KARTLARINDAN KESİNTİ NEDEN YAPILACAK?

"Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil."

Savunma sanayii fonu bütçe dışında bir fon. Savunma projelerine kaynak gerekiyor, kredi kartlarından yapılacak 750 TL'lik kesinti ile demir kubbe inşa edilecek. Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Bu paranın bir kuruşu bile bütçeye gelmeyecek. Tamamı savunma sanayiine aktarılacak. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın burada herhangi bir dahli yok. Paket tamamen savunmaya kaynak için ayrıldı. Bu bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir tedbir paketi değildir. Özel bir fon olduğu için savunma sanayiinin haricinde harcanması mümkün değildir.

"BÜTÇE DIŞI FONLARA KARŞIYIZ"

İlkesel olarak bütçe dışı fonlarını doğru bulmuyorum ama bazı fonların ihtiyaç. Savunma sanayi fonunun bütçe dışında olması anlamlı. Başka bakanlıkların bütçe dışında fonlar kurmalarını doğru bulmuyorum.

KONUT KİRALARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU DA YUKARI TAŞIDI

Mehmet Şimşek, temmuz ayından konut ve işyeri kiralarında %25 artış üst sınırının kaldırılmasının ardından yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120 oranında bir artış olduğunu belirtti: "Kiralarda yüzde 120 artış var. Yüksek enflasyonda yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek." dedi.

"ENFLASYON DÜŞERSE FİATLAR DÜŞMEYEBİLİR"

Mehmet Şimşek, enflasyon düşüşü ile fiyat düşüşünün aynı anlamı taşımadığının altını çizdi: Enflasyondaki düşüş fiyat artışı anlamına gelmiyor. Enflasyonun düşüş demek fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Enflasyon düşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var.

HİZMET ENFLASYONU DÜŞECEK Mİ?

"Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulayacağız."

KÖRFEZ TURU BEKLENENİ VERDİ Mİ?

"Katar ve Kuveyt ziyaretim oldu. Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu Eş Başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. Bizim artık ekonomide model olarak tamamlayıcılık ilkesi. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik.

YURTDIŞINDA YATIRIMCI TOPLANTILARI

Haftaya ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz.

CARİ AÇIK GERİLEMEYE DEVAM EDER Mİ?

Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor.

Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız."

ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARI

Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Enflasyonu düşürmek hiç kolay değil.

Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyonda beklentilerde iyileşme var."

KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK

"kamuda araç kiralamasında yüzde 15'lik bir düşüş var. Yakında özelleştirme idaresi araç satışına başlayacak"

Kur Korumalı Mevduat hesabı 59 haftadır kesintisiz düşüyor, şu an 44 milyar doların altına indi.

Kredi notumuz 1 sene içinde 5 kez artırıldı. Merkez Bankası'nın net rezerv artışı 100 milyar dolar.

SAVUNMA SANAYİİNE EK KAYNAK PAKETİ

Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

"Dönem dönem ben de denk geliyorum, imalat sanayiinin bazı göstergeleri üzerinden olumsuz değerlendirmeler görüyorum. Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama var ama daralma yok.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Sadece Beşiktaş:
    KOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE GÜNLERE KALDI YAZIK GÜZEL ÜLKEME… 37 6 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    madem gerekiyor veririz onemli degilde niye demiroren gurubuna indirim bize bindirim herkesten alin gerekiyorsa zengine indirim fakire bindirim az kaldı sizede binerler 17 2 Yanıtla
  • İsmail Akyürek:
    kusura bakma ya limiti 99.999 TL olarak güncelledim bir dahaki sefere artık 17 1 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    yapın bakanım yapın elinize sağlık böylelikle bu parayı dar kesimli insanlardan çıkarmamış olursunuz açıkçası bu yöntemi başarılı buluyorum 7 9 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu:
    sen Demir kubbe inşaa et ben veririm 4 5 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    kamuda makam aracını lüksü harcamayı durdur en buyuk kaynak 7 1 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Yolcusunuz zaten, bu kadar zorlamasan. İlk seçimde by by erdoGan ve havalesi .. 4 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yalan yandaşa para lazım 2 0 Yanıtla
  • yalçın çagliyan:
    O kadar düsünüyorsaniz 3ay maas almayin demir degil celikden yaptiririz kuppeyi 1 1 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Bi 750 daha ateşlesek kimbilir daha neler yaparız 1 0 Yanıtla
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